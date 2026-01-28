A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Brutális, ami Magyarországra várhat 2026 nyarán: ez már az áramszolgáltatást is érinteni fogja
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2025-ös hálózatfejlesztési terve szerint már nem a téli csúcsok jelentik a legnagyobb kihívást: a nyári, klímaberendezések és hőszivattyúk által hajtott áramcsúcsok jelentősen emelkedhetnek a következő években, akár 14 000 MW fölé is, írja a Portfolio.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) január elején nyilvános egyeztetésre bocsátotta a 2025. évi villamosenergia-hálózatfejlesztési terv legújabb, még nem jóváhagyott változatát. Az érdekeltek február 6-ig küldhetik meg észrevételeiket. A dokumentum részletesen tartalmazza az áramtermelő és -fogyasztó technológiák várható hazai elterjedését, és most először számol a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók áramfogyasztási szokásait befolyásoló dinamikus tarifarendszerrel is.
A hálózatfejlesztési terv a következő tíz évben tervezett átviteli és elosztó hálózati fejlesztéseket és felújításokat is tartalmazza, valamint két gazdasági növekedési forgatókönyvet vizsgál: mérsékelt és gyorsabb növekedés alapján. A villamosenergia-fogyasztás növekedését világszerte az elektrifikációs trendek, például az elektromos közlekedés és fűtés is hajtják, ami Magyarországon is a rendszerterhelési csúcsok folyamatos emelkedését eredményezi. A januári rekord 8 182 MW volt, a terv szerint 2030-ra 10 462 MW-ra, 2035-re pedig 12 120 MW-ra emelkedhet, főként a hőszivattyúk térnyerése miatt.
Ezeket az értékeket viszont jócskán meg is haladhatják a nyári napközbeni csúcsok: ezek 2030-ra akár 12 545 MW-ra, 2035-re pedig 14 106 MW-ra nőhetnek az egyre forróbb nyarak és a klímaberendezések széles körű elterjedése miatt. Ez teljesen új helyzet, korábban mindig a téli csúcsok jelentették a legnagyobb terhelést.
A villanyautók száma a 2025-ös körülbelül 110 ezerről 2030-ra megkétszereződhet, dinamikus felfutás esetén pedig 2035-re több mint félmillióra nőhet. Az elektromos kis tehergépjárművek és buszok terjedése még gyorsabb lehet. A publikus e-töltők darabszáma a jelenlegi 3 000-ről akár tízszeresére nőhet, a gyorstöltők száma pedig mintegy 7 000-re emelkedhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hűtési célú légkondicionálók már most közel 1,5 millióan vannak, és a következő években 2 millió fölé nőhet a számuk. Az ipari fogyasztók energiaigénye 2030-ig 2 200–2 500 MW, 2035-re 2 500–2 800 MW lehet.
A forrásoldalon a naperőművek kapacitása 2030-ra 13,3–14,5 GW-ra, 2035-re 14,4–16,5 GW-ra bővülhet, a szélerőművek teljesítménye pedig 0,33 GW-ról 1,09–1,24 GW-ra nőhet. Az akkumulátoros energiatárolók teljesítménye 0,16 GW-ról 1,7–3,2 GW-ra emelkedhet az elkövetkező tíz évben. A HFT figyelembe veszi az új gáztüzelésű erőművek, illetve a Paks II esetleges csúszását is.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni
A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.
Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.