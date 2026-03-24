Amerika zöld utat adott: a MOL óriási lépésre készül a szerb olajpiacon
Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a MOL beadványát és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy a MOL előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásáról - tudatta a magyar olajipari vállalat kedden a tőzsde honlapján.
Közölték, hogy az OFAC 2026. május 22-ig meghosszabbított engedélye lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat. Egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.
A tranzakció megvalósulásával a MOL megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését, ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon. A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására - írták.
Az OFAC még tavaly októberben vette fel a NIS-t a szankciós listára az orosz energiaszektor elleni intézkedések részeként. A döntés után leállt a nyersolajszállítás a Horvátországon áthaladó Adria-kőolajvezetéken, és a pancsovai finomítóban, Szerbia egyetlen kőolaj-feldolgozó üzemében is szünetelt a termelés.
December 31-én az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára. Ennek alapján újraindult a finomítói feldolgozás, a nyersolaj-import és bizonyos pénzügyi műveletek. Az Egyesült Államok azt is engedélyezte, hogy a NIS 2026. március 24-ig tárgyaljon a finomító orosz tulajdonban lévő részesedésének értékesítéséről.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kőolajszállítás január 13-án indult újra a JANAF vezetéken, mintegy száz napos leállás után. A Mol-csoport január 19-én kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyeftyvel a NIS-ben lévő, összesen 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.