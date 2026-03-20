Lesújtó ítélet az elemzőktől: brutális, mi vár idén a magyar gazdaságra, sose állunk már talpra

Az ING Bank legfrissebb elemzése szerint idén sem várható a magyar gazdaság fellendülése. A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás. A megugró energiaárak eközben azonnali áremelkedést hoznak az építőiparban, ami tartós válsággal fenyeget.

A pénzintézet szakértői a közel-keleti háborús helyzet gazdasági hatásait vizsgálták. Elemzésük alapján Magyarország immár a negyedik egymást követő évben ragadhat bele a gazdasági stagnálásba - erről számolt be az RTL Híradója.

A kedvezőtlen globális folyamatok ráadásul hamar begyűrűznek a hazai piacra is. Az elszabaduló gázárak miatt már a jövő hónapban érezhetően emelkedhet az építőanyagok ára. A helyzet súlyosságát támasztja alá Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata is: a kormányfő szerint hosszú távú, tartós energiaválságra kell berendezkednünk.

A kilátásokat tovább rontják az egyre erősödő nemzetközi aggodalmak. A piacok ugyanis világszerte az infláció ismételt felgyorsulásától tartanak.