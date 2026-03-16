A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális ársokk éri el a magyar boltokat: minden termék drágul a háború miatt
Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására, éppen akkor, amikor a magyar gazdáknak a legnagyobb szükségük lenne rá. A földgázárak megugrása és az import bizonytalansága miatt kiszámíthatatlanná váltak a költségek, ami könnyen továbbgyűrűzhet a bolti árakba is.
A tavaszi vetés időszakában érte váratlan sokk a mezőgazdaságot: a műtrágya ára két hét alatt mintegy harminc százalékkal emelkedett, ami a gazdák szerint példátlan bizonytalanságot okoz. A növények most bokrosodnak, ilyenkor lenne a legfontosabb a tápanyag-utánpótlás, de a termelők képtelenek tervezni, mert az árak naponta változnak. A gyakran használt pétisó tonnája már 190 ezer forint, ami egy hét alatt hatvanezres drágulást jelent.
A háttérben a közel-keleti konfliktus áll: a műtrágya egyik fő alapanyaga a földgáz, amelynek ára a geopolitikai feszültségek miatt megduplázódott. A világ műtrágyájának jelentős része a térségből érkezik, így a szállítási fennakadások és a bizonytalanság azonnal begyűrűzik a piacra. Aki korábban beszerzett, most előnyben van, de sok gazda épp most vásárolna a tavaszi munkákhoz – nekik teljesen új költségszámítással kell dolgozniuk - számol be az RTL Híradója.
A drágulás nemcsak a termelőket érinti. A szakértők szerint, ha a háború elhúzódik, a műtrágyaárak emelkedése végigfut az élelmiszerláncon: drágulhat a kenyér, a tej, a tojás, a csirke, a sertés és a marhahús is, vagyis minden, amihez gabonaalapú takarmány kell. Az Európai Unióban is nő az aggodalom, a szlovén iparkamara szerint már egy hónapnyi fennakadás is megjelenhet a bolti árakban.
A magyar agrárminiszter közben levelet írt az Európai Bizottságnak, amelyben az orosz és fehérorosz műtrágyaimport újranyitását, a vámtarifák felfüggesztését és a büntetővámok eltörlését sürgeti. Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert Brüsszel korábban épp az orosz függőség csökkentését szorgalmazta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A következő hetek döntik el, mennyire mélyül tovább a válság: ha a konfliktus elhúzódik, a műtrágyaárak további emelkedése szinte biztosan megjelenik majd a magyar élelmiszerárakban is.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csapdába esett az energiapiac: hónapokra megbénul a kitermelés, brutális drágulás várhat Magyarországra is
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci zavar a globális olajkínálat mintegy 15, a cseppfolyósított földgáz-ellátás pedig körülbelül 20 százalékát érinti.
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
2026-ban is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit március 14-én, többek között a Széchenyi-díjakat.
A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet minden évben március 15-e környékén adnak át.
Ezeknek a platformoknak a működési elve lényegében a fogadási tőzsdékével egyezik meg
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.
Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Komoly figyelmeztetést küldött a hitelminősítő Magyarországnak: óriási csapdát rejt a hazai lakáspiac
A hitelminősítő szerint a várható gazdasági fellendülés és a szektor erős alapjai sikeresen ellensúlyozzák a makrogazdasági kockázatokat.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Egy friss elemzés szerint Európa GDP-vel súlyozott gazdasági egyensúlypontja 1950 óta folyamatosan vándorol keletre.
Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk
Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben.
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet
A kormányhivatal vizsgálja a debreceni akkugyárban történt balesetet, miközben egy dolgozó nyilvánosan beszélt a feltételezett szabálytalanságokról.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: van olyan ágazat, amelyik pillanatok alatt majdnem a felére zsugorodott
2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
Gyengült a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti szintekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
