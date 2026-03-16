Brutális ársokk éri el a magyar boltokat: minden termék drágul a háború miatt

Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására, éppen akkor, amikor a magyar gazdáknak a legnagyobb szükségük lenne rá. A földgázárak megugrása és az import bizonytalansága miatt kiszámíthatatlanná váltak a költségek, ami könnyen továbbgyűrűzhet a bolti árakba is.

A tavaszi vetés időszakában érte váratlan sokk a mezőgazdaságot: a műtrágya ára két hét alatt mintegy harminc százalékkal emelkedett, ami a gazdák szerint példátlan bizonytalanságot okoz. A növények most bokrosodnak, ilyenkor lenne a legfontosabb a tápanyag-utánpótlás, de a termelők képtelenek tervezni, mert az árak naponta változnak. A gyakran használt pétisó tonnája már 190 ezer forint, ami egy hét alatt hatvanezres drágulást jelent.

A háttérben a közel-keleti konfliktus áll: a műtrágya egyik fő alapanyaga a földgáz, amelynek ára a geopolitikai feszültségek miatt megduplázódott. A világ műtrágyájának jelentős része a térségből érkezik, így a szállítási fennakadások és a bizonytalanság azonnal begyűrűzik a piacra. Aki korábban beszerzett, most előnyben van, de sok gazda épp most vásárolna a tavaszi munkákhoz – nekik teljesen új költségszámítással kell dolgozniuk - számol be az RTL Híradója.

A drágulás nemcsak a termelőket érinti. A szakértők szerint, ha a háború elhúzódik, a műtrágyaárak emelkedése végigfut az élelmiszerláncon: drágulhat a kenyér, a tej, a tojás, a csirke, a sertés és a marhahús is, vagyis minden, amihez gabonaalapú takarmány kell. Az Európai Unióban is nő az aggodalom, a szlovén iparkamara szerint már egy hónapnyi fennakadás is megjelenhet a bolti árakban.

A magyar agrárminiszter közben levelet írt az Európai Bizottságnak, amelyben az orosz és fehérorosz műtrágyaimport újranyitását, a vámtarifák felfüggesztését és a büntetővámok eltörlését sürgeti. Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert Brüsszel korábban épp az orosz függőség csökkentését szorgalmazta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő hetek döntik el, mennyire mélyül tovább a válság: ha a konfliktus elhúzódik, a műtrágyaárak további emelkedése szinte biztosan megjelenik majd a magyar élelmiszerárakban is.