Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
Lengyelországi számokról érkező, feltételezetten csaló hívásokra figyelmeztetnek a telefonok, miközben az SMS-es átverések is soha nem látott számban terjednek Magyarországon.
Újabb riasztó jelei vannak annak, hogy a telefonos csalók egyre aktívabbak: a mellékelt képen is jól látszik, hogy lengyelországi előhívóval (+48) érkező hívásokat a rendszer már „lehetséges átverés” és „feltételezett kéretlen hívás” megjelöléssel lát el.
Bár jelenleg nem lehet pontosan tudni, hogy ezek a lengyel számokról érkező hívások milyen konkrét csalási módszert takarnak, egy dolog biztos: jó szándékú megkeresésről aligha van szó. A telefonok biztonsági rendszerei nem véletlenül figyelmeztetnek, ezek a számok nagy valószínűséggel már másoknál is gyanús tevékenységet folytattak.
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is. Csak az elmúlt másfél hétben több, jól ismert magyar intézmény nevével próbáltak pénzt kicsalni a gyanútlan címzettektől. Például az Ügyfélkapu, a Magyar Posta, valamint az MVM nevében is próbáltak megtévesztő SMS segítségével pénzt kicsalni a magyaroktól.
Ezek az SMS-ek jellemzően sürgető hangnemet használnak, elmaradt befizetésről, zárolt fiókról vagy kézbesítési problémáról írnak, és egy gyanús linkre irányítják az áldozatot, ahol bankkártya- vagy személyes adatokat próbálnak megszerezni.
Egyre kifinomultabb módszerek, egyre több áldozat
A szakértők szerint a csalók módszerei egyre profibbak, az üzenetek és hívások sokszor megtévesztésig hasonlítanak a valódi értesítésekre. Nem ritka, hogy külföldi – például lengyel – számokról indítják a támadásokat, így nehezebb visszakövetni őket.
A hatóságok és szolgáltatók folyamatosan figyelmeztetnek:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- ismeretlen számról érkező hívást ne fogadjunk,
- SMS-ben kapott linkre ne kattintsunk,
- és soha ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat!
Aki mégis gyanús üzenetet vagy hívást kap, érdemes azt jelenteni a szolgáltatónál, illetve törölni – mert ahogy a mostani esetek is mutatják, a csalók nem pihennek, és már nem csak belföldről próbálkoznak.
Az óvatlanság a csalók legnagyobb fegyvere
Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.
Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!