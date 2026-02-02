Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!

Lengyelországi számokról érkező, feltételezetten csaló hívásokra figyelmeztetnek a telefonok, miközben az SMS-es átverések is soha nem látott számban terjednek Magyarországon.

Újabb riasztó jelei vannak annak, hogy a telefonos csalók egyre aktívabbak: a mellékelt képen is jól látszik, hogy lengyelországi előhívóval (+48) érkező hívásokat a rendszer már „lehetséges átverés” és „feltételezett kéretlen hívás” megjelöléssel lát el.

Bár jelenleg nem lehet pontosan tudni, hogy ezek a lengyel számokról érkező hívások milyen konkrét csalási módszert takarnak, egy dolog biztos: jó szándékú megkeresésről aligha van szó. A telefonok biztonsági rendszerei nem véletlenül figyelmeztetnek, ezek a számok nagy valószínűséggel már másoknál is gyanús tevékenységet folytattak.

A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is. Csak az elmúlt másfél hétben több, jól ismert magyar intézmény nevével próbáltak pénzt kicsalni a gyanútlan címzettektől. Például az Ügyfélkapu, a Magyar Posta, valamint az MVM nevében is próbáltak megtévesztő SMS segítségével pénzt kicsalni a magyaroktól.

Ezek az SMS-ek jellemzően sürgető hangnemet használnak, elmaradt befizetésről, zárolt fiókról vagy kézbesítési problémáról írnak, és egy gyanús linkre irányítják az áldozatot, ahol bankkártya- vagy személyes adatokat próbálnak megszerezni.

Egyre kifinomultabb módszerek, egyre több áldozat

A szakértők szerint a csalók módszerei egyre profibbak, az üzenetek és hívások sokszor megtévesztésig hasonlítanak a valódi értesítésekre. Nem ritka, hogy külföldi – például lengyel – számokról indítják a támadásokat, így nehezebb visszakövetni őket.

A hatóságok és szolgáltatók folyamatosan figyelmeztetnek:

ismeretlen számról érkező hívást ne fogadjunk,

SMS-ben kapott linkre ne kattintsunk,

és soha ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat!

Aki mégis gyanús üzenetet vagy hívást kap, érdemes azt jelenteni a szolgáltatónál, illetve törölni – mert ahogy a mostani esetek is mutatják, a csalók nem pihennek, és már nem csak belföldről próbálkoznak.

Az óvatlanság a csalók legnagyobb fegyvere

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.

Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.