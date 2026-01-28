Börtönbe kerülhet az apa, aki megvágta lánya zaklatójának nyakát a HÉV-nél

Nem fogadta el a négyéves börtönbüntetést az az apa, aki megvágta lánya zaklatójának nyakát a kerepesi HÉV-megállóban, számolt be az RTL Híradó.

Emberölési kísérlet miatt áll bíróság elé az a férfi, aki 2024 februárjában a kerepesi HÉV-állomáson megsebesítette lánya zaklatóját. Az ügyészség négy év börtönbüntetést ajánlott fel az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.

A vádirat szerint a lány Budapestről utazott HÉV-vel Kerepesre, amikor egy ittas társaság egyik tagja zaklatni kezdte: megjegyzéseket tett rá, végigsimította a lábát, és közben a száját nyalta. A lány ellenállt, a helyzet pedig elfajult, a férfi ütésre emelte a kezét, amit társai akadályoztak meg.

A történtekről a lány telefonon értesítette a szüleit, akik azonnal a helyszínre indultak. Amikor a HÉV megérkezett, az apa kérdőre vonta a zaklatót, a vita dulakodássá fajult, majd a férfi elővette a nála lévő sniccert, és megvágta a másik férfi nyakát.

Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a férfi nem halt meg. Az apa a bíróságon azzal védekezett, hogy a gyermekét és saját magát védte.

A tárgyaláson a zaklató is megjelent, aki beismerte tettét, és megbánását fejezte ki. Vele szemben egy év felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Mivel a bíróság tisztázni kívánja az események pontos menetét, az ügy tárgyalással folytatódik, ahol várhatóan megtekintik a HÉV biztonsági kameráinak felvételeit is.