Ádáz banki csalókat fogott a rendőrség: milliókat gomboltak le rengeteg gyanútlan magyarról

A Gödöllői Rendőrkapitányság elfogta azokat a csalókat, akik banki alkalmazottnak kiadva magukat próbáltak meg pénzt kicsalni egy idős asszonytól. A két ukrán nő letartóztatásban van, harmadik társukat még keresik - közölte a rendőrség
Február 3-án egy gödöllői asszonyt telefonon keresett meg egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy, aki azt állította, hogy a nő számlájáról valaki jogtalanul próbált 6,5 millió forintot leemelni. A csalók a hitelesség látszatát keltve "átkapcsolták" egy másik "munkatárshoz", aki belső vizsgálatról beszélt.
A telefonálók meggyőzték az asszonyt, hogy segítenie kell egy állítólagos pénzmosási vagy csalási ügy felderítésében, és nyomatékosan kérték, hogy a beszélgetésről senkinek ne szóljon. A megrémült nőt több különböző számról is felhívták, majd arra utasították, hogy a "veszélyben lévő" 6,5 millió forintot utalja át egy általuk megjelölt számlára.
Az elkövetők ezután arra bíztatták áldozatukat, hogy utazzon el egy fővárosi pénzintézetbe, és vegyen fel 11 millió forintot, amit állításuk szerint a bank munkatársai megjelölnek a belső nyomozáshoz. Az idős nő ekkor már gyanút fogott és értesítette a rendőrséget.
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói azonnal akcióba léptek, és a sértettel együttműködve csapdát állítottak. Február 5-én az asszony látszólag követte az utasításokat, és jelezte a csalóknak, hogy felvette a pénzt. Amikor a két ukrán nő megjelent a helyszínen, hogy átvegyék a zsákmányt, a rendőrök elfogták őket.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket, akiknek letartóztatását a bíróság elrendelte. Harmadik társukat még keresik a rendőrök.
A rendőrség ismét felhívja a figyelmet, hogy banki ügyintézőnek vagy rendőrnek mondott telefonálók esetén azonnal szakítsák meg a hívást, és a bank hivatalos számán érdeklődjenek. Soha ne adjanak meg bankkártya- vagy netbanki adatokat, okmánymásolatokat, ne töltsenek le programot a hívó fél kérésére, és ne adjanak át pénzt ismeretleneknek.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
