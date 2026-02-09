Ádáz banki csalókat fogott a rendőrség: milliókat gomboltak le rengeteg gyanútlan magyarról

A Gödöllői Rendőrkapitányság elfogta azokat a csalókat, akik banki alkalmazottnak kiadva magukat próbáltak meg pénzt kicsalni egy idős asszonytól. A két ukrán nő letartóztatásban van, harmadik társukat még keresik - közölte a rendőrség

Február 3-án egy gödöllői asszonyt telefonon keresett meg egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy, aki azt állította, hogy a nő számlájáról valaki jogtalanul próbált 6,5 millió forintot leemelni. A csalók a hitelesség látszatát keltve "átkapcsolták" egy másik "munkatárshoz", aki belső vizsgálatról beszélt.

A telefonálók meggyőzték az asszonyt, hogy segítenie kell egy állítólagos pénzmosási vagy csalási ügy felderítésében, és nyomatékosan kérték, hogy a beszélgetésről senkinek ne szóljon. A megrémült nőt több különböző számról is felhívták, majd arra utasították, hogy a "veszélyben lévő" 6,5 millió forintot utalja át egy általuk megjelölt számlára.

Az elkövetők ezután arra bíztatták áldozatukat, hogy utazzon el egy fővárosi pénzintézetbe, és vegyen fel 11 millió forintot, amit állításuk szerint a bank munkatársai megjelölnek a belső nyomozáshoz. Az idős nő ekkor már gyanút fogott és értesítette a rendőrséget.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói azonnal akcióba léptek, és a sértettel együttműködve csapdát állítottak. Február 5-én az asszony látszólag követte az utasításokat, és jelezte a csalóknak, hogy felvette a pénzt. Amikor a két ukrán nő megjelent a helyszínen, hogy átvegyék a zsákmányt, a rendőrök elfogták őket.

A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket, akiknek letartóztatását a bíróság elrendelte. Harmadik társukat még keresik a rendőrök.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet, hogy banki ügyintézőnek vagy rendőrnek mondott telefonálók esetén azonnal szakítsák meg a hívást, és a bank hivatalos számán érdeklődjenek. Soha ne adjanak meg bankkártya- vagy netbanki adatokat, okmánymásolatokat, ne töltsenek le programot a hívó fél kérésére, és ne adjanak át pénzt ismeretleneknek.