Menekült a NAV elől, de csúnyán ráfaragott: döbbenetes fogás egy bács-kiskuni garázsban

Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
A járőrautó láttán megpróbált elmenekülni egy Bács-Kiskun vármegyei férfi. Nagy mennyiségű cigarettát és kábítószert találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a garázsában.
A pénzügyőrök közterületen végeztek ellenőrzést, amikor egy garázssoron észrevettek egy férfit, aki a járőrautó láttán azonnal kocsiba pattant és elhajtott. Az egyenruhások a következő utcasarkon megállították a járművet, amelyben jogsértő árut nem találtak.
A gyanús körülmények miatt a sofőrt visszakísérték a garázshoz, majd először mikrokamera segítségével ellenőrizték az épület belső terét. A kameraképen egyértelmű volt - a helyiségben nagy mennyiségű dohánytermék található. Ezután a férfi a garázst önként kinyitotta.
Az épület padlóján fekete szemeteszsákokban több mint 22 kilogramm vágott dohány és 5 245 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta hevert.
Ahogy egyre inkább a garázs mélyére néztek az egyenruhások, a férfi annál feszültebb lett: közel 900 gramm kábítószergyanús por és 4 kilogramm szárított növényi törmelék került elő.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették. A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást.
