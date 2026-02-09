2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Investigator hands showing a package containing illegal drugs
Vállalkozás

Menekült a NAV elől, de csúnyán ráfaragott: döbbenetes fogás egy bács-kiskuni garázsban

Pénzcentrum
2026. február 9. 16:31

A járőrautó láttán megpróbált elmenekülni egy Bács-Kiskun vármegyei férfi. Nagy mennyiségű cigarettát és kábítószert találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a garázsában.

A pénzügyőrök közterületen végeztek ellenőrzést, amikor egy garázssoron észrevettek egy férfit, aki a járőrautó láttán azonnal kocsiba pattant és elhajtott. Az egyenruhások a következő utcasarkon megállították a járművet, amelyben jogsértő árut nem találtak. 

A gyanús körülmények miatt a sofőrt visszakísérték a garázshoz, majd először mikrokamera segítségével ellenőrizték az épület belső terét. A kameraképen egyértelmű volt - a helyiségben nagy mennyiségű dohánytermék található. Ezután a férfi a garázst önként kinyitotta. 

Az épület padlóján fekete szemeteszsákokban több mint 22 kilogramm vágott dohány és 5 245 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta hevert.

Ahogy egyre inkább a garázs mélyére néztek az egyenruhások, a férfi annál feszültebb lett: közel 900 gramm kábítószergyanús por és 4 kilogramm szárított növényi törmelék került elő.

A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették. A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #NAV #cigaretta #bűncselekmény #jövedéki adó #kábítószer #bűnügy #dohánytermék #nemzeti adó és vámhivatal #dohánytermékek #bács-kiskun

