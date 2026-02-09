Menekült a NAV elől, de csúnyán ráfaragott: döbbenetes fogás egy bács-kiskuni garázsban

A járőrautó láttán megpróbált elmenekülni egy Bács-Kiskun vármegyei férfi. Nagy mennyiségű cigarettát és kábítószert találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a garázsában.

A pénzügyőrök közterületen végeztek ellenőrzést, amikor egy garázssoron észrevettek egy férfit, aki a járőrautó láttán azonnal kocsiba pattant és elhajtott. Az egyenruhások a következő utcasarkon megállították a járművet, amelyben jogsértő árut nem találtak.

A gyanús körülmények miatt a sofőrt visszakísérték a garázshoz, majd először mikrokamera segítségével ellenőrizték az épület belső terét. A kameraképen egyértelmű volt - a helyiségben nagy mennyiségű dohánytermék található. Ezután a férfi a garázst önként kinyitotta.

Az épület padlóján fekete szemeteszsákokban több mint 22 kilogramm vágott dohány és 5 245 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta hevert.

Ahogy egyre inkább a garázs mélyére néztek az egyenruhások, a férfi annál feszültebb lett: közel 900 gramm kábítószergyanús por és 4 kilogramm szárított növényi törmelék került elő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették. A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást.