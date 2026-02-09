Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki - írta a Daily Mail.
A közösségi médiában terjedő felvételeken a Bilston Town FC egyik játékosa látható, amint szurkolókkal verekedik a csapat 2–0-s veresége után, a Droylsden FC elleni FA Vase-találkozót követően.
Egy másik videón az látszik, hogy a Droylsden szakmai stábjának egyik tagja megüt valakit a pályán, miután többen – köztük feltehetően egy Bilston-játékos – üldözőbe vették. Egyelőre nem tisztázott, mi váltotta ki a dulakodást, amelynek során a Bilston labdarúgója ökölharcba keveredett egy férficsoporttal a pályaszéli korlátnál.
A felvételeken az is látható, ahogy egy nő megpróbálja szétválasztani a verekedőket, de közben a földre zuhan. Ezt követően a Bilston-játékos egy másik csoport felé rohant, majd mindannyian a sáros, vizes talajra estek, és miután felálltak, folytatták a verekedést.
Meanwhile down at Bilston FC,fans and players were fighting each other!— Aston Villa Updates (@avfcbreaking) February 7, 2026
Is that you Micah? pic.twitter.com/3CqShIQ8Ad
A west midlands-i rendőrség megerősítette, hogy szombat este riasztották őket a stadionhoz.
Nyomozunk a Bilston Town Football Clubnál történt erőszakos rendbontás ügyében. Délután öt óra körül kaptunk bejelentést emberek megtámadásáról. Egyelőre nem történt letartóztatás. Dolgozunk a tények feltárásán, kapcsolatba lépünk az áldozatokkal vallomásfelvétel céljából, valamint átvizsgáljuk a mobiltelefonos és biztonsági kamerás felvételeket
– közölte a rendőrség szóvivője. A Bilston Town az X közösségimédia-platformon reagált az esetre:
Tudomásunk van arról, hogy a mai mérkőzésről videó vagy videók terjednek. Szeretnénk leszögezni, hogy ezek nem tükrözik hűen sem a mérkőzést, sem az egész napot. Klubként vizsgáljuk a mai mérkőzésről készült összes felvételt
- írta közleményében a klub.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában.
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.
A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.
A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.
Az esztergomi származású Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű...
Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?
-
