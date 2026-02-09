2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó

Pénzcentrum
2026. február 9. 16:13

Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki - írta a Daily Mail.

A közösségi médiában terjedő felvételeken a Bilston Town FC egyik játékosa látható, amint szurkolókkal verekedik a csapat 2–0-s veresége után, a Droylsden FC elleni FA Vase-találkozót követően.

Egy másik videón az látszik, hogy a Droylsden szakmai stábjának egyik tagja megüt valakit a pályán, miután többen – köztük feltehetően egy Bilston-játékos – üldözőbe vették. Egyelőre nem tisztázott, mi váltotta ki a dulakodást, amelynek során a Bilston labdarúgója ökölharcba keveredett egy férficsoporttal a pályaszéli korlátnál.

A felvételeken az is látható, ahogy egy nő megpróbálja szétválasztani a verekedőket, de közben a földre zuhan. Ezt követően a Bilston-játékos egy másik csoport felé rohant, majd mindannyian a sáros, vizes talajra estek, és miután felálltak, folytatták a verekedést.

A west midlands-i rendőrség megerősítette, hogy szombat este riasztották őket a stadionhoz.

Nyomozunk a Bilston Town Football Clubnál történt erőszakos rendbontás ügyében. Délután öt óra körül kaptunk bejelentést emberek megtámadásáról. Egyelőre nem történt letartóztatás. Dolgozunk a tények feltárásán, kapcsolatba lépünk az áldozatokkal vallomásfelvétel céljából, valamint átvizsgáljuk a mobiltelefonos és biztonsági kamerás felvételeket

– közölte a rendőrség szóvivője. A Bilston Town az X közösségimédia-platformon reagált az esetre:

Tudomásunk van arról, hogy a mai mérkőzésről videó vagy videók terjednek. Szeretnénk leszögezni, hogy ezek nem tükrözik hűen sem a mérkőzést, sem az egész napot. Klubként vizsgáljuk a mai mérkőzésről készült összes felvételt

- írta közleményében a klub.
Címlapkép: Getty Images
