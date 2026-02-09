A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
Február 9-től újabb 150 ezer embert ér el a Kifli.hu a választékával és házhoz szállításával, Komárom és Győr között, egyszerre 24 településen - közölte a vállalat.
A Kifli.hu újabb 150 ezer ember számára válik hozzáférhetővé Nyugat-Magyarországon február 9-től. Az online szupermarket termékei elérhetővé válnak házhoz szállítással a Győrtől Komáromig terjedő régióban, a két nagyváros közötti településeken is. "A mostani bővítés nem elszigetelt fejlesztés, hanem régóta tervezett, régiós léptékű nyitás" - állítja az online bevásárlóközpont.
Mint megjegyzik, a Komárom–Győr közötti térség gazdaságilag az ország egyik legaktívabb régiója, ahol sokan ingáznak naponta, több műszakban dolgoznak, a családok ezért természetes módon keresik az időtakarékos megoldásokat.
Az online rendeléssel évente akár 200 óra, azaz több, mint egy hét is megtakarítható a hagyományos boltokban vásárláshoz képest.
- hangsúlyozzák.
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel. A hazai termelőktől származó friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk mellett hűtött és fagyasztott élelmiszerek, drogériai és patikai cikkek, játékok, babatermékek és állateledelek is rendelhetők.
A régióban élő családok a Kifli Xtra hűségprogramhoz is csatlakozhatnak, amely mindig ingyenes kiszállítást biztosít, akár két órán belül. A saját márkás és BIO termékeket pedig a diszkontláncokban jellemző árhoz képest 10 százalékos kedvezménnyel teszi elérhetővé.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Xtra program 30 napig ingyenesen kipróbálható. A Kiflicske Klub a kisgyermekes családoknak nyújt exkluzív kedvezményeket és kiszállítást, az Akadálymentes Klub pedig a 65 év felettieknek és a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget - sorolta a vállalat.
A kiszállítás az alábbi településeken indul el február 9-én: Komárom, Kocs, Naszály, Mocsa, Nagyigmánd, Kisigmánd, Csém, Ács, Bábolna, Bana, Bőny, Nagyszentjános, Vének, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Ikrény, Börcs, Abda, Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Győrújbarát és Győr.
A Kifli.hu aktuális kiszállítási területei és az érintett települések részletes listája a vállalat honlapján érhető el, a Szállítási terület menüpont alatt.
