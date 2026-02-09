2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista

Pénzcentrum
2026. február 9. 21:05

Február 9-től újabb 150 ezer embert ér el a Kifli.hu a választékával és házhoz szállításával, Komárom és Győr között, egyszerre 24 településen - közölte a vállalat.

A Kifli.hu újabb 150 ezer ember számára válik hozzáférhetővé Nyugat-Magyarországon február 9-től. Az online szupermarket termékei elérhetővé válnak házhoz szállítással a Győrtől Komáromig terjedő régióban, a két nagyváros közötti településeken is. "A mostani bővítés nem elszigetelt fejlesztés, hanem régóta tervezett, régiós léptékű nyitás" - állítja az online bevásárlóközpont.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint megjegyzik, a Komárom–Győr közötti térség gazdaságilag az ország egyik legaktívabb régiója, ahol sokan ingáznak naponta, több műszakban dolgoznak, a családok ezért természetes módon keresik az időtakarékos megoldásokat.

Az online rendeléssel évente akár 200 óra, azaz több, mint egy hét is megtakarítható a hagyományos boltokban vásárláshoz képest. 

- hangsúlyozzák.

A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel. A hazai termelőktől származó friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk mellett hűtött és fagyasztott élelmiszerek, drogériai és patikai cikkek, játékok, babatermékek és állateledelek is rendelhetők.

A régióban élő családok a Kifli Xtra hűségprogramhoz is csatlakozhatnak, amely mindig ingyenes kiszállítást biztosít, akár két órán belül. A saját márkás és BIO termékeket pedig a diszkontláncokban jellemző árhoz képest 10 százalékos kedvezménnyel teszi elérhetővé.

Az Xtra program 30 napig ingyenesen kipróbálható. A Kiflicske Klub a kisgyermekes családoknak nyújt exkluzív kedvezményeket és kiszállítást, az Akadálymentes Klub pedig a 65 év felettieknek és a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget - sorolta a vállalat.

A kiszállítás az alábbi településeken indul el február 9-én: Komárom, Kocs, Naszály, Mocsa, Nagyigmánd, Kisigmánd, Csém, Ács, Bábolna, Bana, Bőny, Nagyszentjános, Vének, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Ikrény, Börcs, Abda, Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Győrújbarát és Győr.

A Kifli.hu aktuális kiszállítási területei és az érintett települések részletes listája a vállalat honlapján érhető el, a Szállítási terület menüpont alatt.
Címlapkép: Getty Images
