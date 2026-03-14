2026. március 14. szombat Matild
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
irán, háború, usa, válság, olajár, olajválság
Világ

Lesújtó hír érkezett a Közel-Keletről: még nagyon sokáig eltarthat a háború

Pénzcentrum
2026. március 14. 09:33

Bár a közelmúltban még a közel-keleti háború várható lezárásáról szóltak a hírek, az újabb fejlemények egyértelműen elhúzódó konfliktusra utalnak. Az Egyesült Államok jelentős haderőt vezényel Irán közelébe. Egy kiszivárgott izraeli tájékoztatás szerint legalább tavaszig eltarthatnak a harcok a továbbra is ellenálló iszlamista rezsimmel szemben.

Donald Trump amerikai elnök arra a kérdésre, hogy mikor érhet véget az Irán elleni háború, a tőle megszokott stílusban mindössze annyit válaszolt: "Amikor úgy érzem. Amikor a csontjaimban érzem." Bár a kijelentés azt sugallhatja, hogy a fegyvernyugvás egyedül az ő személyes döntésén múlik, a tényleges katonai lépések ellentmondanak a közeli békének. Washington ugyanis éppen újabb hadihajókat és több ezer katonát irányít a térségbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elhúzódó harcok tényét támasztja alá egy kiszivárgott információ is. Eszerint az izraeli hadsereg vezérkari főnöke zárt körben arról tájékoztatta a vezérkart, hogy a háború legalább áprilisig elhúzódik.

Az Egyesült Államok és Izrael még február 28-án indított közös offenzívát. Ennek nyílt célja az iráni vezetés megbuktatása volt, ám a katonai beavatkozás egyelőre nem hozta meg a várt áttörést. Bár Ali Hamenei ajatollah meghalt, a rendszer nem omlott össze, az iszlamista elit ugyanis megválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét.

Eközben a fegyveres konfliktus intenzitása sem csökken. A Perzsa-öbölben folyamatosak a rakéta- és dróntámadások, a világkereskedelem szempontjából kritikus jelentőségű Hormuzi-szoros pedig továbbra is zárva tart.

Címlapkép: Getty Images
#kereskedelem #világ #donald trump #izrael #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
