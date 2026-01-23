Óriási vágtában a forint, jó ideje nem láttunk ilyet: meddig tarthat ki a magyar deviza ereje?

2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve. A mozgás mögött globális dollárgyengülés és javuló nemzetközi befektetői hangulat áll, amely a magyar deviza mellett a hazai részvénypiacot is látványosan felhúzta. A Budapesti Értéktőzsde 2022 eleje óta az egyik legerősebb napját zárta.
Egy évvel ezelőtt a dollár árfolyama még a 400 forintos szint közelében járt, 2025 januárjának végén nagyjából 390 forinton jegyezték, február elején pedig rövid időre a 397–398 forintos tartományt is elérte. Csütörtökre azonban ehhez képest mintegy 70 forintos esés következett be, az árfolyam lefelé haladva a 325 forintos szintig süllyedt. A Portfolio szerint ez csaknem négyéves csúcsot jelent a forint számára: legutóbb 2022 februárjában, az orosz–ukrán háború kitörése környékén volt hasonló szinten a dollár árfolyama, amikor február végén még 323–325 forint között mozgott, majd március közepére 350 fölé emelkedett.
A közel négyéves csúcs hátterében elsősorban a dollár tartós, trendszerű gyengülése áll. A zöldhasú forintban számolva 18–19 százalékkal ér kevesebbet, mint egy évvel korábban, miközben az euróval szemben is mintegy 13 százalékot veszített értékéből 2025 januárjának vége óta. Az árfolyamok összevetése alapján a forint az euróval szemben is erősödött, igaz, kisebb mértékben: éves alapon nagyjából 7 százalékkal. Csütörtökön ráadásul egyetlen nap alatt közel 3 forinttal csökkent az euró árfolyama, a 384-es szintről 381 forint közelébe.
A forint erősödése jelenleg egy szélesebb, globális piaci folyamat része. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy Donald Trump visszafogottabb hangnemet ütött meg a grönlandi ügy kapcsán, ami általános optimizmust hozott a részvény- és devizapiacokra. A Raiffeisen csütörtök reggeli hírlevele szerint „rég nem látott lendülettel emelkedett szinte a világ összes részvényindexe, miközben a feltörekvő piacok mutatói jóval gyorsabb ütemben teljesítettek felül, mint a fejlett piacok indexei – ez a tendencia legalább az év eleje óta tart”.
A kedvező nemzetközi hangulat a magyar értékpapírpiacon is érezhető volt. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe csütörtökön 3,2 százalékkal emelkedett, a nap legnagyobb nyertese a közel 6 százalékkal dráguló Mol lett. Ez a teljesítmény a régió legjobbja volt, és 2022 eleje óta a BÉT negyedik legerősebb kereskedési napját jelenti.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
