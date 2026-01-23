Óriási vágtában a forint, jó ideje nem láttunk ilyet: meddig tarthat ki a magyar deviza ereje?

Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve. A mozgás mögött globális dollárgyengülés és javuló nemzetközi befektetői hangulat áll, amely a magyar deviza mellett a hazai részvénypiacot is látványosan felhúzta. A Budapesti Értéktőzsde 2022 eleje óta az egyik legerősebb napját zárta.

Egy évvel ezelőtt a dollár árfolyama még a 400 forintos szint közelében járt, 2025 januárjának végén nagyjából 390 forinton jegyezték, február elején pedig rövid időre a 397–398 forintos tartományt is elérte. Csütörtökre azonban ehhez képest mintegy 70 forintos esés következett be, az árfolyam lefelé haladva a 325 forintos szintig süllyedt. A Portfolio szerint ez csaknem négyéves csúcsot jelent a forint számára: legutóbb 2022 februárjában, az orosz–ukrán háború kitörése környékén volt hasonló szinten a dollár árfolyama, amikor február végén még 323–325 forint között mozgott, majd március közepére 350 fölé emelkedett.

A közel négyéves csúcs hátterében elsősorban a dollár tartós, trendszerű gyengülése áll. A zöldhasú forintban számolva 18–19 százalékkal ér kevesebbet, mint egy évvel korábban, miközben az euróval szemben is mintegy 13 százalékot veszített értékéből 2025 januárjának vége óta. Az árfolyamok összevetése alapján a forint az euróval szemben is erősödött, igaz, kisebb mértékben: éves alapon nagyjából 7 százalékkal. Csütörtökön ráadásul egyetlen nap alatt közel 3 forinttal csökkent az euró árfolyama, a 384-es szintről 381 forint közelébe.

A forint erősödése jelenleg egy szélesebb, globális piaci folyamat része. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy Donald Trump visszafogottabb hangnemet ütött meg a grönlandi ügy kapcsán, ami általános optimizmust hozott a részvény- és devizapiacokra. A Raiffeisen csütörtök reggeli hírlevele szerint „rég nem látott lendülettel emelkedett szinte a világ összes részvényindexe, miközben a feltörekvő piacok mutatói jóval gyorsabb ütemben teljesítettek felül, mint a fejlett piacok indexei – ez a tendencia legalább az év eleje óta tart”.

A kedvező nemzetközi hangulat a magyar értékpapírpiacon is érezhető volt. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe csütörtökön 3,2 százalékkal emelkedett, a nap legnagyobb nyertese a közel 6 százalékkal dráguló Mol lett. Ez a teljesítmény a régió legjobbja volt, és 2022 eleje óta a BÉT negyedik legerősebb kereskedési napját jelenti.