BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2017. OKTÓBER 27: Magyar Tudományos Akadémia épülete
Gazdaság

Sokatmondó kutatás jött ki: így áll a politikusok és tudósok megítélése Magyarországon

Pénzcentrum
2026. március 11. 18:29

A magyarok körében a tudósok számítanak a legmegbízhatóbbnak, míg a politikusok a lista végén szerepelnek – derül ki a Medián kutatásából, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából készítettek.

A magyarok a tudósokat tartják a legmegbízhatóbbnak a különböző hivatások képviselői közül – derül ki a Medián reprezentatív kutatásából, amely a Magyar Tudományos Akadémia megrendelésére készült. A válaszadók egy ötfokú skálán átlagosan 4,2 pontra értékelték a tudósokat.

A rangsorban az orvosok követik őket 3,8-as átlaggal, míg a bírák 3,1 pontot kaptak. A lista végén a politikusok állnak: megítélésük mindössze 2,3-as átlagpontszámot ért el. Az újságírók és a bankárok 2,7-es értékeléssel szerepelnek, a papok és lelkészek pedig 2,9 pontot kaptak. Utóbbi csoport megítélése romlott a leginkább a Nézőpont Intézet 2021-es felméréséhez képest.

A vizsgált intézmények között szintén a Magyar Tudományos Akadémia élvezi a legnagyobb társadalmi bizalmat: 3,9 pontos átlaggal az első helyen végzett. A második a Magyar Művészeti Akadémia 3,6 ponttal, a harmadik pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3,1 ponttal.

Több intézmény megítélése három pont alatti. A Kúria és az Alkotmánybíróság egyaránt 2,9 pontot kapott, az Állami Számvevőszék 2,8-at, a Magyar Nemzeti Bank 2,6-ot, míg a köztársasági elnök intézménye 2,5 pontos értékeléssel szerepel.

A kutatás szerint az államfő megítélése különösen kedvezőtlen: Sulyok Tamásban a megkérdezettek több mint fele nem bízik, és 41 százalék egyáltalán nem. Ezzel szemben mindössze 30 százalék nyilatkozott úgy, hogy bízik benne.

Az Akadémia megítélése ezzel szemben stabil maradt. A válaszadók 64 százaléka bízik az MTA-ban, és csupán 8 százalék mondta azt, hogy nem. A többség szerint az intézmény működése nélkülözhetetlen az ország számára.

A kutatás arra is rákérdezett, hogyan viszonyulnak az emberek az Akadémia és a politika kapcsolatának kérdéséhez. A válaszadók 69 százaléka úgy véli, a tudománynak teljesen függetlennek kell lennie a politikától, ezért a kormánynak nem szabad beleszólnia az MTA működésébe. Ezzel szemben 29 százalék szerint, mivel az Akadémia állami forrásból működik, a kormány feladata ellenőrizni, hogy a kutatások a társadalom számára hasznosak legyenek.

Megosztottak a vélemények abban a kérdésben is, hogy az MTA-nak kell-e politikai témákban megszólalnia. A válaszadók fele szerint az Akadémiának nem szabad politikai ügyekben állást foglalnia, míg 47 százalék úgy gondolja, bizonyos közéleti kérdésekben fontos lehet az intézmény megszólalása.
Címlapkép: Getty Images
