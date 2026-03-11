Sokatmondó kutatás jött ki: így áll a politikusok és tudósok megítélése Magyarországon

A magyarok körében a tudósok számítanak a legmegbízhatóbbnak, míg a politikusok a lista végén szerepelnek – derül ki a Medián kutatásából, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából készítettek.

A magyarok a tudósokat tartják a legmegbízhatóbbnak a különböző hivatások képviselői közül – derül ki a Medián reprezentatív kutatásából, amely a Magyar Tudományos Akadémia megrendelésére készült. A válaszadók egy ötfokú skálán átlagosan 4,2 pontra értékelték a tudósokat.

A rangsorban az orvosok követik őket 3,8-as átlaggal, míg a bírák 3,1 pontot kaptak. A lista végén a politikusok állnak: megítélésük mindössze 2,3-as átlagpontszámot ért el. Az újságírók és a bankárok 2,7-es értékeléssel szerepelnek, a papok és lelkészek pedig 2,9 pontot kaptak. Utóbbi csoport megítélése romlott a leginkább a Nézőpont Intézet 2021-es felméréséhez képest.

A vizsgált intézmények között szintén a Magyar Tudományos Akadémia élvezi a legnagyobb társadalmi bizalmat: 3,9 pontos átlaggal az első helyen végzett. A második a Magyar Művészeti Akadémia 3,6 ponttal, a harmadik pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3,1 ponttal.

Több intézmény megítélése három pont alatti. A Kúria és az Alkotmánybíróság egyaránt 2,9 pontot kapott, az Állami Számvevőszék 2,8-at, a Magyar Nemzeti Bank 2,6-ot, míg a köztársasági elnök intézménye 2,5 pontos értékeléssel szerepel.

A kutatás szerint az államfő megítélése különösen kedvezőtlen: Sulyok Tamásban a megkérdezettek több mint fele nem bízik, és 41 százalék egyáltalán nem. Ezzel szemben mindössze 30 százalék nyilatkozott úgy, hogy bízik benne.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Akadémia megítélése ezzel szemben stabil maradt. A válaszadók 64 százaléka bízik az MTA-ban, és csupán 8 százalék mondta azt, hogy nem. A többség szerint az intézmény működése nélkülözhetetlen az ország számára.

A kutatás arra is rákérdezett, hogyan viszonyulnak az emberek az Akadémia és a politika kapcsolatának kérdéséhez. A válaszadók 69 százaléka úgy véli, a tudománynak teljesen függetlennek kell lennie a politikától, ezért a kormánynak nem szabad beleszólnia az MTA működésébe. Ezzel szemben 29 százalék szerint, mivel az Akadémia állami forrásból működik, a kormány feladata ellenőrizni, hogy a kutatások a társadalom számára hasznosak legyenek.

Megosztottak a vélemények abban a kérdésben is, hogy az MTA-nak kell-e politikai témákban megszólalnia. A válaszadók fele szerint az Akadémiának nem szabad politikai ügyekben állást foglalnia, míg 47 százalék úgy gondolja, bizonyos közéleti kérdésekben fontos lehet az intézmény megszólalása.