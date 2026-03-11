A nettó átlagkeresetek 9 százalékos növekedésének köszönhetően idén pontosan ilyen mértékben emelkednek az új nyugdíjak kiszámításakor alkalmazott valorizációs szorzók.
Sokatmondó kutatás jött ki: így áll a politikusok és tudósok megítélése Magyarországon
A magyarok körében a tudósok számítanak a legmegbízhatóbbnak, míg a politikusok a lista végén szerepelnek – derül ki a Medián kutatásából, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából készítettek.
A magyarok a tudósokat tartják a legmegbízhatóbbnak a különböző hivatások képviselői közül – derül ki a Medián reprezentatív kutatásából, amely a Magyar Tudományos Akadémia megrendelésére készült. A válaszadók egy ötfokú skálán átlagosan 4,2 pontra értékelték a tudósokat.
A rangsorban az orvosok követik őket 3,8-as átlaggal, míg a bírák 3,1 pontot kaptak. A lista végén a politikusok állnak: megítélésük mindössze 2,3-as átlagpontszámot ért el. Az újságírók és a bankárok 2,7-es értékeléssel szerepelnek, a papok és lelkészek pedig 2,9 pontot kaptak. Utóbbi csoport megítélése romlott a leginkább a Nézőpont Intézet 2021-es felméréséhez képest.
A vizsgált intézmények között szintén a Magyar Tudományos Akadémia élvezi a legnagyobb társadalmi bizalmat: 3,9 pontos átlaggal az első helyen végzett. A második a Magyar Művészeti Akadémia 3,6 ponttal, a harmadik pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3,1 ponttal.
Több intézmény megítélése három pont alatti. A Kúria és az Alkotmánybíróság egyaránt 2,9 pontot kapott, az Állami Számvevőszék 2,8-at, a Magyar Nemzeti Bank 2,6-ot, míg a köztársasági elnök intézménye 2,5 pontos értékeléssel szerepel.
A kutatás szerint az államfő megítélése különösen kedvezőtlen: Sulyok Tamásban a megkérdezettek több mint fele nem bízik, és 41 százalék egyáltalán nem. Ezzel szemben mindössze 30 százalék nyilatkozott úgy, hogy bízik benne.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Akadémia megítélése ezzel szemben stabil maradt. A válaszadók 64 százaléka bízik az MTA-ban, és csupán 8 százalék mondta azt, hogy nem. A többség szerint az intézmény működése nélkülözhetetlen az ország számára.
A kutatás arra is rákérdezett, hogyan viszonyulnak az emberek az Akadémia és a politika kapcsolatának kérdéséhez. A válaszadók 69 százaléka úgy véli, a tudománynak teljesen függetlennek kell lennie a politikától, ezért a kormánynak nem szabad beleszólnia az MTA működésébe. Ezzel szemben 29 százalék szerint, mivel az Akadémia állami forrásból működik, a kormány feladata ellenőrizni, hogy a kutatások a társadalom számára hasznosak legyenek.
Megosztottak a vélemények abban a kérdésben is, hogy az MTA-nak kell-e politikai témákban megszólalnia. A válaszadók fele szerint az Akadémiának nem szabad politikai ügyekben állást foglalnia, míg 47 százalék úgy gondolja, bizonyos közéleti kérdésekben fontos lehet az intézmény megszólalása.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
Közel-Keleti krízis 2026: így érinti a világgazdaságot az iráni konfliktus - már biztos, Magyarországnak is fájni fog
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.