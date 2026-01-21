2026. január 21. szerda Ágnes
-5 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaja rúdon leng a 3d topográfiai térkép felületén és absztrakt háttéren egy ráccsal
Gazdaság

Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát

Pénzcentrum
2026. január 21. 12:16

Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit, mivel az európai befektetők több mint 3,6 ezermilliárd dollárnyi Treasury-papírt tartanak. A pénzügyi nyomásgyakorlás lehetősége már most is látszik az árfolyamokon: gyengül a dollár, emelkednek a hozamok, és első konkrét lépésként egy dán nyugdíjalap bejelentette amerikai állampapír-állományának értékesítését.

Donald Trump elnök ismételt vámfenyegetései nyomán, amelyekkel nyolc, a grönlandi területszerzési terveit ellenző európai országot vett célba, hétfőn visszatért a piacokra a "Sell America" narratíva. A befektetői reakciók azonnal jelentkeztek: a dollár árfolyama mintegy 1 százalékkal esett, a Wall Street gyengüléssel zárt, míg a tízéves amerikai államkötvények hozama 7 bázisponttal 4,3 százalékra emelkedett, ami augusztus óta a legmagasabb szint. A keddi kereskedésben folytatódott a dolláreszközök eladása, jelezve, hogy a geopolitikai kockázatok közvetlenül beépülnek az Egyesült Államok finanszírozási feltételeibe - írta meg a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

George Saravelos, a Deutsche Bank devizastratégája a Les Echos francia lapnak adott interjúban az Egyesült Államok strukturális sebezhetőségére hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy

Washington tartósan külföldi forrásokra szorul a költségvetési hiány és az államadósság finanszírozásához.

Számításai szerint európai intézményi szereplők és magánbefektetők összesen mintegy 8 ezermilliárd dollár értékben birtokolnak amerikai részvényeket és kötvényeket, ami a külföldiek kezében lévő amerikai értékpapír-állomány közel kétharmadát teszi ki.

A Bloomberg adatai még konkrétabb képet adnak: kizárólag amerikai államkötvényekből több mint 3600 milliárd dollárnyi található az európai portfóliókban. Ez a külföldiek Treasury-tulajdonának nagyjából 40 százaléka. Saravelos értékelése szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben, amikor a nyugati szövetségi rendszer szilárdsága is megkérdőjeleződik, egyre nehezebb racionális érvekkel alátámasztani, hogy az európai szereplők miért finanszíroznák változatlan intenzitással az amerikai hiányt.

Az amerikai szövetségi költségvetés kamatterhei már most is gyorsuló ütemben nőnek. Szakértői becslések szerint pusztán egy 50–75 bázispontos hozamemelkedés a teljes görbén éves szinten több százmilliárd dollárral növelné a büdzsé kamatkiadásait.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az első kézzelfogható lépést a dán AkademikerPension nyugdíjpénztár tette meg, amely kedden közölte: január végéig értékesíti mintegy 100 millió dollár értékű amerikai államkötvény-portfólióját. Az alap befektetési igazgatója a döntést az amerikai államadósság hosszú távú fenntarthatóságának romlásával és a fokozódó politikai kockázatokkal indokolta. Külön hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos területi igényei megingatták a bizalmat. Bár ez az összeg makrogazdasági szempontból elenyésző, a lépés szimbolikus jelentőségű: egy NATO-tagállam intézményi befektetője kifejezetten geopolitikai megfontolásokból döntött amerikai állampapírjai eladása mellett.

Piaci megfigyelők párhuzamot látnak a korábbi kínai magatartással. Egy párizsi vagyonkezelő értelmezése szerint a tavaly, a "Liberation Day" után bejelentett amerikai vámtarifák nyomán bekövetkezett hozamugrás hátterében Peking visszafogott Treasury-vásárlásai, majd eladásai álltak. Számításaik alapján már egy mérsékelt, 50–75 bázispontos hozamnövekedés is jelentős tárgyalási előnyt biztosíthatna, tekintettel arra, hogy az amerikai költségvetés finanszírozási terhei különösen érzékenyen reagálnak a hosszú lejáratú hozamok változására.

Ugyanakkor Európa pozíciója alapvetően eltér Kínáétól. Peking esetében az amerikai államkötvények túlnyomó része a központi bank devizatartalékaiban összpontosul. Európában viszont széttagolt a tulajdonosi szerkezet: jegybankok, nyugdíjpénztárak, biztosítótársaságok és alapkezelők portfólióiban oszlanak meg a papírok. Egy összehangolt eladási kampány politikailag és technikailag is rendkívül bonyolult lenne, ráadásul az árfolyamok zuhanása súlyos veszteségeket okozna az európai tulajdonosoknak, különösen a nyugdíjalapoknak.

A "pénzügyi atomfegyver" bevetéséhez a jelenleginél jóval drasztikusabb amerikai lépésekre volna szükség. Donald Trump kiszámíthatatlansága miatt azonban a piacok nem zárják ki teljesen egy ilyen forgatókönyv esélyét. Már önmagában a kötvényeladások uniós szintű felvetése is elegendő lehet ahhoz, hogy megugorjanak a tízéves amerikai hozamok, ami a jelenlegi, a GDP 3,2 százalékára rúgó adósságszolgálati terhet akár 2026-ra a 4 százalék közelébe emelheti.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#államadósság #gazdaság #dollár #usa #donald trump #befektetők #kamatok #költségvetési hiány #devizaárfolyamok #geopolitika #állampapír hozamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:32
13:30
13:15
13:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 20. 16:50
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 20. 16:52
Felvásárolta Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos portálját Arany Bence cége, a CEE Classifieds
Az Arany Bence nevével fémjelzett, 2025-ben alapított CEE Classifieds egyik leányvállalatán keresztü...
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
Bankmonitor  |  2026. január 16. 17:03
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
2 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
5
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:32
Érkeznek a kormány újabb bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:02
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
Agrárszektor  |  2026. január 21. 12:31
Újra itt a halálos fertőzés: súlyos szigorítások jönnek ebben a térségben