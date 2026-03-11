A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
Újabb uniós figyelmeztetés jött Magyarországnak: több ügyben is lépett az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság három, Magyarországot érintő kötelezettségszegési eljárásban hozott döntést. Az ügyek az építőanyag-export korlátozását, az uniós pénzekkel kapcsolatos csalás elleni szabályokat és az épületfelújítási tervek benyújtását érintik.
Az Európai Bizottság szerdán több, Magyarországot érintő kötelezettségszegési ügyben hozott döntést. A testület három különböző területen is intézkedéseket kezdeményezett, és több esetben felszólította a magyar kormányt a szabályok betartására.
Az egyik ügy az építőanyagok kivitelének korlátozásával kapcsolatos. Az Európai Unió Bírósága 2025. november 13-i ítéletében megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós szerződésekből eredő kötelezettségeit azzal, hogy korlátozta az építési termékek más tagállamokba történő exportját. A Bizottság most felszólította Magyarországot, hogy tegyen eleget a bírósági döntésnek, és szüntesse meg a kiviteli korlátozásokat. Ha a válasz nem lesz kielégítő, az ügy ismét az Európai Bíróság elé kerülhet, amely pénzügyi szankciókat is kiszabhat.
Egy másik eljárásban a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak és Lengyelországnak, mert szerintük a két ország nem ültette át megfelelően az uniós szabályokat, amelyek az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások elleni büntetőjogi fellépést szabályozzák. A Bizottság szerint bár történt előrelépés, több hiányosság továbbra is fennáll, Magyarország esetében például egyes szankciók hatékonyságával kapcsolatban.
A harmadik ügy az épületek energiahatékonyságáról szóló uniós irányelvhez kapcsolódik. A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított 19 tagállam – köztük Magyarország – ellen, mert nem nyújtották be határidőre a nemzeti épületfelújítási tervük tervezetét. A határidő 2025. december 31. volt.
A Bizottság felszólította az érintett országokat, hogy mielőbb pótolják a hiányzó terveket. Mindhárom ügyben két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések megtételére. Ha ez nem történik meg, az eljárások további szakaszba léphetnek.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
Közel-Keleti krízis 2026: így érinti a világgazdaságot az iráni konfliktus - már biztos, Magyarországnak is fájni fog
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
