Berlaymont épület, az Európai Bizottság, az Európai Unió végrehajtó szervének székhelye a Robert Schuman körforgalomban, a brüsszeli európai negyedben, Belgiumban 2025. július 16-án.
Gazdaság

Újabb uniós figyelmeztetés jött Magyarországnak: több ügyben is lépett az Európai Bizottság

Pénzcentrum
2026. március 11. 19:27

Az Európai Bizottság három, Magyarországot érintő kötelezettségszegési eljárásban hozott döntést. Az ügyek az építőanyag-export korlátozását, az uniós pénzekkel kapcsolatos csalás elleni szabályokat és az épületfelújítási tervek benyújtását érintik.

Az Európai Bizottság szerdán több, Magyarországot érintő kötelezettségszegési ügyben hozott döntést. A testület három különböző területen is intézkedéseket kezdeményezett, és több esetben felszólította a magyar kormányt a szabályok betartására.

Az egyik ügy az építőanyagok kivitelének korlátozásával kapcsolatos. Az Európai Unió Bírósága 2025. november 13-i ítéletében megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós szerződésekből eredő kötelezettségeit azzal, hogy korlátozta az építési termékek más tagállamokba történő exportját. A Bizottság most felszólította Magyarországot, hogy tegyen eleget a bírósági döntésnek, és szüntesse meg a kiviteli korlátozásokat. Ha a válasz nem lesz kielégítő, az ügy ismét az Európai Bíróság elé kerülhet, amely pénzügyi szankciókat is kiszabhat.

Egy másik eljárásban a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak és Lengyelországnak, mert szerintük a két ország nem ültette át megfelelően az uniós szabályokat, amelyek az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások elleni büntetőjogi fellépést szabályozzák. A Bizottság szerint bár történt előrelépés, több hiányosság továbbra is fennáll, Magyarország esetében például egyes szankciók hatékonyságával kapcsolatban.

A harmadik ügy az épületek energiahatékonyságáról szóló uniós irányelvhez kapcsolódik. A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított 19 tagállam – köztük Magyarország – ellen, mert nem nyújtották be határidőre a nemzeti épületfelújítási tervük tervezetét. A határidő 2025. december 31. volt.

A Bizottság felszólította az érintett országokat, hogy mielőbb pótolják a hiányzó terveket. Mindhárom ügyben két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések megtételére. Ha ez nem történik meg, az eljárások további szakaszba léphetnek.
Címlapkép: Getty Images
