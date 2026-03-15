Elszabadult a pokol az éjszaka: durva fenyegetést kaptak az amerikai cégek Irántól

Az Egyesült Államok és Izrael folytatja katonai műveleteit Irán ellen. Rakétatámadások érték Iszfahán tartomány több pontját, amelyekben legalább tizenöten életüket vesztették. Eközben Irán és Libanon is csapásokat mér Izraelre. Teherán pedig kilátásba helyezte, hogy az energetikai infrastruktúráját fenyegető lépések esetén amerikai vállalatokat is célba vesz a Közel-Keleten - írja az Al Jazeera.

Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel az öböl menti olajszállítmányoktól függő szövetségeseit, hogy vegyék ki a részüket a Hormuzi-szoros nyitva tartásából. A világ olajkereskedelmének jelentős hányada halad át ezen a stratégiai vízi úton. Ennek ellenőrzése a konfliktus egyik kulcskérdésévé vált.

Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is határozott figyelmeztetést adott ki. Eszerint amennyiben Irán energetikai létesítményeit támadás éri, Teherán kész az amerikai cégek közel-keleti érdekeltségei ellen fordulni.

Irán és Libanon egyidejűleg folytatta Izrael elleni rakétatámadásait. Izrael középső részén károkat jelentettek, Ejlatban pedig heten megsebesültek a becsapódó rakéták törmelékeitől. Az izraeli 12-es csatorna "hangos robbanásokról" számolt be az ország középső térségében, miközben légvédelmi szirénák szólaltak meg egy iráni rakétatámadás miatt.

A beszámolók szerint törmelék hullott lakott területekre is. Az izraeli mentőszolgálat négy embert látott el, akik az óvóhelyek felé tartva sérültek meg. Az izraeli Hátországvédelmi Parancsnokság közleménye szerint az incidens véget ért.