Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Ez a kép az in laft (más néven Bandar-e-Laft), Qeshm-sziget, Dél-Irán közelében lévő domb tetejéről készült.A Qeshm-sziget a legnagyobb iráni sziget, amely Irán déli partjaitól néhány kilométerre, a Hormuzi-szorosban, a Perzsa-öböl
Elszabadult a pokol az éjszaka: durva fenyegetést kaptak az amerikai cégek Irántól

2026. március 15. 06:33

Az Egyesült Államok és Izrael folytatja katonai műveleteit Irán ellen. Rakétatámadások érték Iszfahán tartomány több pontját, amelyekben legalább tizenöten életüket vesztették. Eközben Irán és Libanon is csapásokat mér Izraelre. Teherán pedig kilátásba helyezte, hogy az energetikai infrastruktúráját fenyegető lépések esetén amerikai vállalatokat is célba vesz a Közel-Keleten - írja az Al Jazeera.

Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel az öböl menti olajszállítmányoktól függő szövetségeseit, hogy vegyék ki a részüket a Hormuzi-szoros nyitva tartásából. A világ olajkereskedelmének jelentős hányada halad át ezen a stratégiai vízi úton. Ennek ellenőrzése a konfliktus egyik kulcskérdésévé vált.

Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is határozott figyelmeztetést adott ki. Eszerint amennyiben Irán energetikai létesítményeit támadás éri, Teherán kész az amerikai cégek közel-keleti érdekeltségei ellen fordulni.

Irán és Libanon egyidejűleg folytatta Izrael elleni rakétatámadásait. Izrael középső részén károkat jelentettek, Ejlatban pedig heten megsebesültek a becsapódó rakéták törmelékeitől. Az izraeli 12-es csatorna "hangos robbanásokról" számolt be az ország középső térségében, miközben légvédelmi szirénák szólaltak meg egy iráni rakétatámadás miatt.

A beszámolók szerint törmelék hullott lakott területekre is. Az izraeli mentőszolgálat négy embert látott el, akik az óvóhelyek felé tartva sérültek meg. Az izraeli Hátországvédelmi Parancsnokság közleménye szerint az incidens véget ért.
#világ #donald trump #izrael #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #kőolaj #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

Meghalt Jürgen Habermas

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 14.
Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei
2026. március 14.
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
2026. március 14.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
1
1 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
5 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
3
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
4
6 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Pénzcentrum  |  2026. március 15. 06:04
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 20:45
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
Agrárszektor  |  2026. március 15. 06:03
Durva, ami Magyarországon zajlik: már ennyit kell fizetni a földekért itthon