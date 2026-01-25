Történelmi megállapodást köthet az EU: erősen átrendezheti a világpolitikát

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lesz a díszvendég India Köztársaság Napjának ünnepségén jövő hétfőn. A ceremoniális pompa és az állami bankettek mellett azonban egy sürgetőbb ügy is szerepel a napirendjükön: előrelépés a szabadkereskedelmi tárgyalásokban Ázsia harmadik legnagyobb gazdaságával.

Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára. Donald Trump amerikai elnök nemrég kereskedelmi háborúval fenyegette meg európai szövetségeseit, válaszul arra, hogy elutasították a Grönland amerikai felvásárlására vonatkozó ötletét, majd később visszakozott - írja elemzésében a BBC.

A vendégválasztás India részéről is fontos diplomáciai üzenetet hordoz: Újdelhi felgyorsítja stratégiai és kereskedelmi kapcsolatait a világ többi részével. Erre részben az készteti, hogy a Washington által Indiára kivetett, 50 százalékos vámok körüli patthelyzet az új évre is áthúzódott.

"Ez azt jelzi, hogy India diverzifikált külpolitikát folytat, és nem függ a Trump-kormányzat szeszélyeitől" – mondta a BBC-nek Chietigj Bajpaee, a londoni Chatham House kutatóintézet szakértője.

Egyes jelentések szerint a megállapodást akár már január 27-én bejelenthetik, amikor a felek vezetői csúcstalálkozón ülnek össze. Von der Leyen és Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter egyaránt "minden megállapodások anyjának" nevezte a paktumot, ezzel is hangsúlyozva, mekkora jelentőséget tulajdonítanak a közel két évtizede húzódó tárgyalások lezárásának.

Ez lesz India kilencedik szabadkereskedelmi megállapodása négy éven belül, az Egyesült Királysággal, Ománnal, Új-Zélanddal és más országokkal kötött szerződések után. Brüsszel számára pedig a Mercosur kereskedelmi tömbbel, valamint Japánnal, Dél-Koreával és Vietnámmal nemrég megkötött egyezmények sorába illeszkedik.

"Mindkét fél megbízható kereskedelmi partnereket keres, mivel a geopolitikai fenyegetések zűrzavaros környezetet teremtettek. A motiváció egyformán erős: Indiának ellensúlyoznia kell az amerikai vámproblémákat, az EU-nak pedig a Kínától való kereskedelmi függőséget, amelyet megbízhatatlannak tart" – véli Sumedha Dasgupta, az Economist Intelligence Unit vezető elemzője.

A szorosabb kereskedelmi kapcsolatok azért is kulcsfontosságúak az Európai Unió számára, mert India a világ negyedik legnagyobb, és egyben leggyorsabban növekvő jelentős gazdasága. A várakozások szerint idén átlépi a 4000 milliárd dolláros GDP-t, megelőzve Japánt. Ahogy von der Leyen a davosi Világgazdasági Fórumon elmondta, az EU és India együtt kétmilliárd ember számára hozna létre szabad piacot, amely a globális GDP mintegy negyedét adná.

India számára az EU már most is a legnagyobb kereskedelmi partner. A megállapodás helyreállítaná az úgynevezett általános preferenciarendszert (GSP), amely eltörli a behozatali vámokat az EU piacára érkező, fejlődő országokból származó termékekről.

"India mintegy 76 milliárd dollár értékben exportált árut az EU-ba, miközben 61 milliárd dollár értékben importált, így jelentős kereskedelmi többletet ért el. Az EU GSP-kedvezményeinek 2023-as visszavonása azonban rontotta számos indiai termék versenyképességét" – mutatott rá Ajay Srivastava, a delhi székhelyű Globális Kereskedelemkutató Kezdeményezés (GTRI) szakértője.

India ugyanakkor várhatóan megvédi a politikailag érzékeny területeket, például a mezőgazdaságot és a tejipart. Az autókra, borokra és szeszes italokra kivetett vámok pedig valószínűleg csak fokozatosan csökkennek majd – hasonlóan az Egyesült Királysággal kötött megállapodáshoz.

A haladás ellenére mély nézeteltérések maradtak. Európa számára a szellemi tulajdon védelme jelent gondot: jobb adatvédelmet és szigorúbb szabadalmi normákat szeretne elérni. India számára viszont az idén bevezetett európai szénadó, a CBAM (szénhatár-kiigazítási mechanizmus) okoz fejfájást.

"A CBAM gyakorlatilag új határilletékként működik az indiai exportra, még akkor is, ha a behozatali vámokat eltörlik a szabadkereskedelmi megállapodás keretében" – magyarázza Srivastava. "Ez különösen káros a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, amelyek magas megfelelési költségekkel és összetett jelentési követelményekkel szembesülnek."

Hosszú távon azonban az elemzők szerint mindkét fél számára előnyös lesz a megállapodás.

"Végső soron felgyorsíthatja a kereskedelmi leválást az Egyesült Államokról és más, megbízhatatlan partnerekről. Csökkenti a Trump Amerikájától – vagy éppen Kínától – való függőséget, és mérsékli a hol bevezetett, hol visszavont vámoknak, az exportkorlátozásoknak és az ellátási láncok általános fegyverként való használatának való kitettséget" – véli Alex Capri, a Szingapúri Nemzeti Egyetem szakértője.

India magas szén-dioxid-kibocsátása és az emberi jogi aggályok miatt ugyan volt némi ellenállás a megállapodással szemben Európában, de az, hogy India 2025 novembere óta mérsékli az orosz kőolaj vásárlását, segítheti a paktum zökkenőmentes áthaladását az Európai Parlamenten.

"Az Egyesült Államokkal 2026 elejétől fennálló politikai súrlódások miatt az uniós vezetők most sokkal szívesebben fogadják majd ezt a kereskedelmi megállapodást, mint egyébként tennék" – teszi hozzá Dasgupta.