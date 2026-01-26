Agyad eldobod! Történelmi rekordon az arany ára: érdemes még beszállni?

Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt. A nemesfém árfolyamának szárnyalása mögött geopolitikai feszültségek és az amerikai gazdaságpolitika körüli bizonytalanság áll.

Az arany világpiaci ára tovább folytatja lendületes emelkedését. A tavalyi, mintegy 60 százalékos drágulást követően mostanra az unciánkénti jegyzés már meghaladta az 5000 dolláros szintet. Egy uncia körülbelül 28,3 gramm, így a befektetési célú arany grammja jelenleg nagyjából 176,7 dollárba kerül - jelentette a 444.hu.

A Goldprice.org piaci adatai alapján a hétfői tőzsdei kereskedés során az árfolyam unciánként már az 5090 dolláros értéket is átlépte. Ez önmagában, az előző napi záróárhoz viszonyítva is több mint másfél százalékos emelkedést jelent.

Az elmúlt héten az arany jegyzése több mint hét százalékkal nőtt. Ilyen mértékű heti árfolyam-emelkedésre 2020 márciusa, vagyis a koronavírus-világjárvány kitörése óta nem volt példa. A drágulási hullám nem kizárólag az aranyat érinti: az ezüst és a platina jegyzése is történelmi csúcsok közelében mozog.

A nemesfémek iránti fokozott kereslet hátterében jelentős geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanságok állnak. A BBC elemzése szerint erősítik a befektetők aggodalmait az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei között, Grönland körül kibontakozó viták is, amelyek a pénzügyi stabilitás kilátásait kérdőjelezik meg.

A feszültséget tovább növeli az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve és a Fehér Ház között mélyülő konfliktus. Donald Trump elnök kereskedelempolitikai lépései szintén nyugtalanítják a piacokat: szombaton azzal fenyegetőzött, hogy 100 százalékos védővámot vet ki Kanadával szemben, ha az ország külön kereskedelmi megállapodást kötne Kínával.