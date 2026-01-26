Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.
Agyad eldobod! Történelmi rekordon az arany ára: érdemes még beszállni?
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt. A nemesfém árfolyamának szárnyalása mögött geopolitikai feszültségek és az amerikai gazdaságpolitika körüli bizonytalanság áll.
Az arany világpiaci ára tovább folytatja lendületes emelkedését. A tavalyi, mintegy 60 százalékos drágulást követően mostanra az unciánkénti jegyzés már meghaladta az 5000 dolláros szintet. Egy uncia körülbelül 28,3 gramm, így a befektetési célú arany grammja jelenleg nagyjából 176,7 dollárba kerül - jelentette a 444.hu.
A Goldprice.org piaci adatai alapján a hétfői tőzsdei kereskedés során az árfolyam unciánként már az 5090 dolláros értéket is átlépte. Ez önmagában, az előző napi záróárhoz viszonyítva is több mint másfél százalékos emelkedést jelent.
Az elmúlt héten az arany jegyzése több mint hét százalékkal nőtt. Ilyen mértékű heti árfolyam-emelkedésre 2020 márciusa, vagyis a koronavírus-világjárvány kitörése óta nem volt példa. A drágulási hullám nem kizárólag az aranyat érinti: az ezüst és a platina jegyzése is történelmi csúcsok közelében mozog.
A nemesfémek iránti fokozott kereslet hátterében jelentős geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanságok állnak. A BBC elemzése szerint erősítik a befektetők aggodalmait az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei között, Grönland körül kibontakozó viták is, amelyek a pénzügyi stabilitás kilátásait kérdőjelezik meg.
A feszültséget tovább növeli az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve és a Fehér Ház között mélyülő konfliktus. Donald Trump elnök kereskedelempolitikai lépései szintén nyugtalanítják a piacokat: szombaton azzal fenyegetőzött, hogy 100 százalékos védővámot vet ki Kanadával szemben, ha az ország külön kereskedelmi megállapodást kötne Kínával.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen
Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves...
