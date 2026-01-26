2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aranyszínű textúra
Megtakarítás

Agyad eldobod! Történelmi rekordon az arany ára: érdemes még beszállni?

Pénzcentrum
2026. január 26. 07:37

Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt. A nemesfém árfolyamának szárnyalása mögött geopolitikai feszültségek és az amerikai gazdaságpolitika körüli bizonytalanság áll.

Az arany világpiaci ára tovább folytatja lendületes emelkedését. A tavalyi, mintegy 60 százalékos drágulást követően mostanra az unciánkénti jegyzés már meghaladta az 5000 dolláros szintet. Egy uncia körülbelül 28,3 gramm, így a befektetési célú arany grammja jelenleg nagyjából 176,7 dollárba kerül  - jelentette a 444.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Goldprice.org piaci adatai alapján a hétfői tőzsdei kereskedés során az árfolyam unciánként már az 5090 dolláros értéket is átlépte. Ez önmagában, az előző napi záróárhoz viszonyítva is több mint másfél százalékos emelkedést jelent.

Az elmúlt héten az arany jegyzése több mint hét százalékkal nőtt. Ilyen mértékű heti árfolyam-emelkedésre 2020 márciusa, vagyis a koronavírus-világjárvány kitörése óta nem volt példa. A drágulási hullám nem kizárólag az aranyat érinti: az ezüst és a platina jegyzése is történelmi csúcsok közelében mozog.

A nemesfémek iránti fokozott kereslet hátterében jelentős geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanságok állnak. A BBC elemzése szerint erősítik a befektetők aggodalmait az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei között, Grönland körül kibontakozó viták is, amelyek a pénzügyi stabilitás kilátásait kérdőjelezik meg.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A feszültséget tovább növeli az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve és a Fehér Ház között mélyülő konfliktus. Donald Trump elnök kereskedelempolitikai lépései szintén nyugtalanítják a piacokat: szombaton azzal fenyegetőzött, hogy 100 százalékos védővámot vet ki Kanadával szemben, ha az ország külön kereskedelmi megállapodást kötne Kínával.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #arany #megtakarítás #tőzsde #usa #donald trump #világgazdaság #aranyár #geopolitika #védővám #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:37
07:24
07:17
05:35
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
iO Charts  |  2026. január 24. 15:31
Mi az a web3 pénztárca? Útmutató kezdőknek
A Web3 pénztárca a digitális útleveled a blockchainhez, amely lehetővé teszi, hogy decentralizált al...
Holdblog  |  2026. január 24. 12:13
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump meg...
MEDIA1  |  2026. január 23. 16:55
Végrehajtó foglalta le az RTL Kft.-t tartozás miatt - rendkívüli fejlemények az RTL Magyarországnál: akár árverés is lehet a vége!
A Media1.hu értesülései szerint egy budapesti végrehajtói iroda a napokban lefoglalta a luxemburgi C...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
3
2 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
2 hete
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
3 hete
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi pénzpiac
A kereskedelmi bankok belső piaca, ahol felesleges eszközeiket kihelyezhetik, illetve forráshoz juthatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 05:35
OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 04:04
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Agrárszektor  |  2026. január 26. 06:03
Nem vesznek már új gépet a gazdák - de valaki így is jól jár