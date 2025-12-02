Baljós jelek érkeztek Európából: az egész gazdaság megérezheti, ha nem figyelnek eléggé

Alig változott a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama kedden a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az euróövezetben 2,2 százalékra gyorsult az éves infláció novemberben az októberi 2,1 százalékról az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat kedden ismertetett nem végleges számítása szerint. Elemzői várakozások átlagában az októberivel megegyező, 2,1 százalékos éves infláció szerepelt a múlt hónapra.
Novemberben a fogyasztói árak 0,3 százalékkal csökkentek októberhez képest, amikor 0,2 százalékos növekedést mértek. Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció 2,4 százalék volt novemberben ugyanúgy, mint októberben.
Az energiaárak csökkenése 0,9 százalékról 0,5 százalékra mérséklődött. Az ipari termékek drágulása az októberivel megegyező, 0,6 százalék volt novemberben is. Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árnövekedése október után novemberben is 2,5 százalék volt. A szolgáltatások áremelkedése 3,5 százalékra gyorsult az októberi 3,4 százalékról.
A legmagasabb éves inflációt Észtországban (4,7 százalék), Horvátországban (4,3 százalék), illetve Ausztriában (4,1 százalék) mérték. A KSH adatai szerint a magyarországi infláció 4,3% volt októberben.
A legalacsonyabb áremelkedés Cipruson (0,2 százalék) és Franciaországban (0,8 százalék) volt. A novemberre vonatkozó végleges inflációs adatot december 17-én ismerteti az Eurostat.
Magyarország bruttó hazai terméke 2025 harmadik negyedévében 0,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Enyhén visszaesett a forint értéke kedd reggel a főbb devizákkal szemben.
A Tesla regisztrációk jelentősen visszaestek a kulcsfontosságú európai piacokon novemberben.
Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek.
A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel Budapest működtetése érdekében.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
