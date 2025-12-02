2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Gazdaság

Baljós jelek érkeztek Európából: az egész gazdaság megérezheti, ha nem figyelnek eléggé

Pénzcentrum
2025. december 2. 20:31

Az euróövezetben 2,2 százalékra gyorsult az éves infláció novemberben az októberi 2,1 százalékról az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat kedden ismertetett nem végleges számítása szerint. Elemzői várakozások átlagában az októberivel megegyező, 2,1 százalékos éves infláció szerepelt a múlt hónapra.

Novemberben a fogyasztói árak 0,3 százalékkal csökkentek októberhez képest, amikor 0,2 százalékos növekedést mértek. Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció 2,4 százalék volt novemberben ugyanúgy, mint októberben.

Az energiaárak csökkenése 0,9 százalékról 0,5 százalékra mérséklődött. Az ipari termékek drágulása az októberivel megegyező, 0,6 százalék volt novemberben is. Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árnövekedése október után novemberben is 2,5 százalék volt. A szolgáltatások áremelkedése 3,5 százalékra gyorsult az októberi 3,4 százalékról.

A legmagasabb éves inflációt Észtországban (4,7 százalék), Horvátországban (4,3 százalék), illetve Ausztriában (4,1 százalék) mérték. A KSH adatai szerint a magyarországi infláció 4,3% volt októberben.

A legalacsonyabb áremelkedés Cipruson (0,2 százalék) és Franciaországban (0,8 százalék) volt. A novemberre vonatkozó végleges inflációs adatot december 17-én ismerteti az Eurostat.
Címlapkép: Getty Images
