double exposure of city with row of coin stack with growth stock chart and graph progress report for business investment finance banking and money saving concept.
Gazdaság

Óriási kihívások előtt a magyar költségvetés: ebből még katasztrófa is lehet

Pénzcentrum
2025. december 1. 18:28

A 2026-os választások előtt a kormány ismét jelentős pénzosztásba kezdett, ami jövőre 1640-1680 milliárd forintos kiadást jelenthet a költségvetésnek. A 2022-es tapasztalatok alapján felmerül, hogy a gazdaság kibírja-e ezt a terhet, és nem vezet-e újabb inflációs hullámhoz - tette fel a kérdést cikkében a 24.hu.

A választási év közeledtével a kormány számos, a választói hangulatot javító intézkedést jelentett be. Ez a forgatókönyv ismerős lehet a 2022-es választások előtti időszakból, amikor 2021-ben 557 milliárd, 2022-ben pedig 1310-1380 milliárd forintnyi "pénzosztás" történt.

Az MNB adatai szerint a végső összeg még ennél is magasabb lett: 2022 első félévében 1592 milliárd forintos költségvetési kiadást jelentettek

  • a 13. havi nyugdíj,
  • a családi szja-visszatérítés,
  • a 25 év alattiak adómentessége,
  • az ágazati béremelések
  • és a fegyverpénz együttesen.
Ezek az intézkedések közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy 2022-ben 14,5 százalékra, 2023-ban pedig 17,6 százalékra emelkedett az infláció, különösen az élelmiszerárak területén, ami jelentősen megnövelte a lakosság megélhetési költségeit.

A mostani intézkedések hasonló nagyságrendűek, és hasonló rétegeket céloznak meg. Ismét kedvezményeket kapnak a nyugdíjasok (nyugdíjasutalvány, 14. havi nyugdíj első része) és a családosok (családi kedvezmény megduplázása). Ezek a lépések a lakosság több mint harmadát érintik.

Külön kedvezményeket kapnak az anyák (csed és gyed adómentessége, különböző korcsoportok szja-mentessége), és újra lesz fegyverpénz, valamint béremelések a közszolgálatban dolgozók különböző csoportjainál.

Újdonságnak számít

  • a gyermekvédelmi finanszírozás növelése,
  • a közszféra otthonteremtési támogatása, 
  • a 3 százalékos kamatú lakáshitel és vállalkozói hitel,
  • valamint a kkv-k adócsökkentése,

bár ezek viszonylag kisebb költségvetési terhet jelentenek.

A számítások szerint 2025-ben 343-383 milliárd forintos, 2026-ban pedig 1640-1680 milliárd forintos kiadást jelenthetnek ezek az intézkedések. Ehhez jön még az új energetikai otthonfelújítási program (73 milliárd idén, 121 milliárd jövőre), és esetleg a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése (kb. 180 milliárd forint).

A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat, hogy ismét elszabadul-e az infláció, és hogy a kormány hogyan fogja betömni a költségvetésen keletkező esetleges lyukakat.
