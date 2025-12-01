A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Óriási kihívások előtt a magyar költségvetés: ebből még katasztrófa is lehet
A 2026-os választások előtt a kormány ismét jelentős pénzosztásba kezdett, ami jövőre 1640-1680 milliárd forintos kiadást jelenthet a költségvetésnek. A 2022-es tapasztalatok alapján felmerül, hogy a gazdaság kibírja-e ezt a terhet, és nem vezet-e újabb inflációs hullámhoz - tette fel a kérdést cikkében a 24.hu.
A választási év közeledtével a kormány számos, a választói hangulatot javító intézkedést jelentett be. Ez a forgatókönyv ismerős lehet a 2022-es választások előtti időszakból, amikor 2021-ben 557 milliárd, 2022-ben pedig 1310-1380 milliárd forintnyi "pénzosztás" történt.
Az MNB adatai szerint a végső összeg még ennél is magasabb lett: 2022 első félévében 1592 milliárd forintos költségvetési kiadást jelentettek
- a 13. havi nyugdíj,
- a családi szja-visszatérítés,
- a 25 év alattiak adómentessége,
- az ágazati béremelések
- és a fegyverpénz együttesen.
Ezek az intézkedések közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy 2022-ben 14,5 százalékra, 2023-ban pedig 17,6 százalékra emelkedett az infláció, különösen az élelmiszerárak területén, ami jelentősen megnövelte a lakosság megélhetési költségeit.
A mostani intézkedések hasonló nagyságrendűek, és hasonló rétegeket céloznak meg. Ismét kedvezményeket kapnak a nyugdíjasok (nyugdíjasutalvány, 14. havi nyugdíj első része) és a családosok (családi kedvezmény megduplázása). Ezek a lépések a lakosság több mint harmadát érintik.
Külön kedvezményeket kapnak az anyák (csed és gyed adómentessége, különböző korcsoportok szja-mentessége), és újra lesz fegyverpénz, valamint béremelések a közszolgálatban dolgozók különböző csoportjainál.
Újdonságnak számít
- a gyermekvédelmi finanszírozás növelése,
- a közszféra otthonteremtési támogatása,
- a 3 százalékos kamatú lakáshitel és vállalkozói hitel,
- valamint a kkv-k adócsökkentése,
bár ezek viszonylag kisebb költségvetési terhet jelentenek.
A számítások szerint 2025-ben 343-383 milliárd forintos, 2026-ban pedig 1640-1680 milliárd forintos kiadást jelenthetnek ezek az intézkedések. Ehhez jön még az új energetikai otthonfelújítási program (73 milliárd idén, 121 milliárd jövőre), és esetleg a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése (kb. 180 milliárd forint).
A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat, hogy ismét elszabadul-e az infláció, és hogy a kormány hogyan fogja betömni a költségvetésen keletkező esetleges lyukakat.
A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
