Lecsapott a valóság: jövőre a magyarok többsége elfelejtheti a 10%-os béremelést

A minimálbér 2026-ban várhatóan 10% körüli növekedést érhet el, a garantált bérminimum emelése azonban kisebb lesz. A magyar kkv-k pénzügyi lehetőségei korlátozzák a béremeléseket, így sok dolgozó nem számíthat a tervezett többletre, írja a Portfolio.

A minimálbér 2026-ban várhatóan 10% feletti emelkedést érhet el, ám a több dolgozót érintő, a mediánbér növekedésére is jelentős hatással bíró garantált bérminimum ennél kisebb mértékben nőhet.

November elején újratárgyalás indult a hároméves béralkuról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán, miután a GDP-adatok nem voltak kedvezőek. Az eredeti megállapodás szerint 2026-ban 13%-kal kellett volna emelni a minimálbért, azonban a gazdaság gyenge teljesítménye ezt nem tette lehetővé.

Bár a tárgyalások kezdetben előrehaladottnak tűntek, a múlt heti informális egyeztetésen a formálódó kompromisszum meghiúsult. Az eredeti javaslat szerint a minimálbér bruttó 35 ezer forinttal, a garantált bérminimum bruttó 30 ezer forinttal nőtt volna, ami 11,7 és 8,6%-os emelést jelentett volna. A munkáltatói szervezetek többsége azonban nem fogadta el az összeget, így a tárgyalások tovább folytatódnak.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádiónak elmondta, hogy jelenleg két számjegyű minimálbér-emelésről és egy számjegyű garantált bérminimum-emelésről tárgyalnak a felek. A garantált bérminimum esetében egy számjegyű emelés körvonalazódik, ami érzékenyen érinti a gazdasági folyamatokra reagáló szektort.

A minimálbér-emelés néhány százezer, a garantált bérminimum növekedése mintegy 800 ezer embert érint. Az emelés mértéke hatással van a mediánbéren dolgozók fizetésére is, hiszen a bértorlódás elkerülése miatt a vállalatok figyelik a bérminimum változását.

A GKI októberi vállalati felmérése alapján a magyar kkv-knak komoly nehézséget jelent a jövő évi béremelés. A 1460 válaszadó vállalat szerint az állományi létszám 12%-a minimálbéres, további 15%-a garantált bérminimumot kap. A vállalatok saját bevallásuk szerint átlagosan legfeljebb 5%-kal tudnák emelni a béreket, ami jelentősen elmarad a 10–13%-os tervektől.

Ez az 5%-os minimálbér-emelés bruttó értelemben alulmúlja a várható növekedést, de inflációval korrigálva körülbelül 1%-os reálbér-emelkedést jelent. A felmérés szerint nincs jelentős különbség sem a szektorok, sem a vállalatméretek között: minden kategóriában az átlagos és a medián emelés is 5% körül alakult.