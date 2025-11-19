Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Lecsapott a valóság: jövőre a magyarok többsége elfelejtheti a 10%-os béremelést
A minimálbér 2026-ban várhatóan 10% körüli növekedést érhet el, a garantált bérminimum emelése azonban kisebb lesz. A magyar kkv-k pénzügyi lehetőségei korlátozzák a béremeléseket, így sok dolgozó nem számíthat a tervezett többletre, írja a Portfolio.
A minimálbér 2026-ban várhatóan 10% feletti emelkedést érhet el, ám a több dolgozót érintő, a mediánbér növekedésére is jelentős hatással bíró garantált bérminimum ennél kisebb mértékben nőhet.
November elején újratárgyalás indult a hároméves béralkuról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán, miután a GDP-adatok nem voltak kedvezőek. Az eredeti megállapodás szerint 2026-ban 13%-kal kellett volna emelni a minimálbért, azonban a gazdaság gyenge teljesítménye ezt nem tette lehetővé.
Bár a tárgyalások kezdetben előrehaladottnak tűntek, a múlt heti informális egyeztetésen a formálódó kompromisszum meghiúsult. Az eredeti javaslat szerint a minimálbér bruttó 35 ezer forinttal, a garantált bérminimum bruttó 30 ezer forinttal nőtt volna, ami 11,7 és 8,6%-os emelést jelentett volna. A munkáltatói szervezetek többsége azonban nem fogadta el az összeget, így a tárgyalások tovább folytatódnak.
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádiónak elmondta, hogy jelenleg két számjegyű minimálbér-emelésről és egy számjegyű garantált bérminimum-emelésről tárgyalnak a felek. A garantált bérminimum esetében egy számjegyű emelés körvonalazódik, ami érzékenyen érinti a gazdasági folyamatokra reagáló szektort.
A minimálbér-emelés néhány százezer, a garantált bérminimum növekedése mintegy 800 ezer embert érint. Az emelés mértéke hatással van a mediánbéren dolgozók fizetésére is, hiszen a bértorlódás elkerülése miatt a vállalatok figyelik a bérminimum változását.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A GKI októberi vállalati felmérése alapján a magyar kkv-knak komoly nehézséget jelent a jövő évi béremelés. A 1460 válaszadó vállalat szerint az állományi létszám 12%-a minimálbéres, további 15%-a garantált bérminimumot kap. A vállalatok saját bevallásuk szerint átlagosan legfeljebb 5%-kal tudnák emelni a béreket, ami jelentősen elmarad a 10–13%-os tervektől.
Ez az 5%-os minimálbér-emelés bruttó értelemben alulmúlja a várható növekedést, de inflációval korrigálva körülbelül 1%-os reálbér-emelkedést jelent. A felmérés szerint nincs jelentős különbség sem a szektorok, sem a vállalatméretek között: minden kategóriában az átlagos és a medián emelés is 5% körül alakult.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet.
Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.