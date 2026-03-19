Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Piros, sárga turistajelzés erdő kirándulás túra
Kvíz

Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek!

Pénzcentrum
2026. március 19. 17:55

Magyarországon 1930-ban dolgozták ki a turistajelzés-rendszert, amelyet nagyrészt ma is alkalmaznak. Azóta természetesen több új jelet is bevezettek, de aki valaha kirándult, túrázott a hazai erdőkben, annak nem lehetnek ismeretlenek a legfontosabb alapjelek. Neked kisujjadban vannak a túrajelzések, vagy éppen felfrissítenéd a tudásod? A mai kvíz során kiderül, mennyire ismernéd ki magad a jelek alapján az erdőben.

1/10 kérdés
A túrajelek többsége kék, piros, zöld vagy sárga színű, mely elárulja, hogy milyen kiterjedésű, összeköttetésű túraútvonalon vagyunk. Melyik szín jelenti az országos jelentőségű, több tájegységen átvezető utakat?
zöld
piros
kék
sárga
2/10 kérdés
Melyik szimbólum jelenti a leágazást a forráshoz, vízvételi helyhez?
omega-jel
négyszet
háromszög
kör
3/10 kérdés
Mi a négyzet szimbólum jelentése?
szálláshelyhez vezető út
várromhoz vezető túraút
barlanghoz vezető túraút
összekötő, rövidítő út
4/10 kérdés
Gyakran látni az erdőben egy írott M-betűt formázó - általában lila - szimbólumot is. Mi a jelentése?
műemlékhez, romokhoz vezető túrajelzés
Mária-kegyhelyhez vezető utat jelent
ez a Mária-zarándokút jelzése (Máriazell-Csíksomlyó)
a Gyöngyök útját (Mátraverebély-Budapest-Máriazell) jelenti
5/10 kérdés
Melyik másik zarándokút jelzése a kétszer áthúzott sárga nyíl?
Budapest-Lébény (Szt. Jakab út)
Esztergom-Máriagyűd (Magyar zarándokút)
Nyugat-Dunántúli Szt. Márton út
Sárospatak-Kassa (Szt. Erzsébet út)
6/10 kérdés
Mit jelent a kereszt (+) jele?
katolikus zarándokutat
nehezen járható, elkerülendő utat
két út találkozását jelzik, vagy átkötés, rövidítést
pihenőt, ahol elsősegélydoboz van elhelyezve
7/10 kérdés
Mit jelent a T-jelzés?
természetvédelmi területet
csak tapasztalt túrázóknak ajánlott útvonalat
tanösvényt
zsákutcát, hogy a túraútvonalról ugyanazon az úton visszafordulva lehet csak haladni, ha eljutun a végéig
8/10 kérdés
Hogyan jelölik a turistaút végét, ahonnan nem vezet tovább az út?
önmagába kanyarodó nyíllal
a jelzés áthúzásával
egy fekvő T-betűvel
a jobb alsó sarokba tett pöttyel
9/10 kérdés
A turistajelek között vannak új jelzések is, amelyek bizonyos helyekhez vezető utat jelölnek: az alábbiak közül három. Melyik a kakukktojás?
szelfipont
kápolna
emlékmű
bélyegzőhely
10/10 kérdés
Melyik az Országos Kéktúra két végpontja?
Balassagyarmat - Sátoraljaújhely
Szekszárd - Siófok
Szentgotthárd - Horvátnádalja
Hollóháza - Írott-kő
