Magyarországon 1930-ban dolgozták ki a turistajelzés-rendszert, amelyet nagyrészt ma is alkalmaznak. Azóta természetesen több új jelet is bevezettek, de aki valaha kirándult, túrázott a hazai erdőkben, annak nem lehetnek ismeretlenek a legfontosabb alapjelek. Neked kisujjadban vannak a túrajelzések, vagy éppen felfrissítenéd a tudásod? A mai kvíz során kiderül, mennyire ismernéd ki magad a jelek alapján az erdőben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek! 1/10 kérdés A túrajelek többsége kék, piros, zöld vagy sárga színű, mely elárulja, hogy milyen kiterjedésű, összeköttetésű túraútvonalon vagyunk. Melyik szín jelenti az országos jelentőségű, több tájegységen átvezető utakat? zöld piros kék sárga Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szimbólum jelenti a leágazást a forráshoz, vízvételi helyhez? omega-jel négyszet háromszög kör Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a négyzet szimbólum jelentése? szálláshelyhez vezető út várromhoz vezető túraút barlanghoz vezető túraút összekötő, rövidítő út Következő kérdés 4/10 kérdés Gyakran látni az erdőben egy írott M-betűt formázó - általában lila - szimbólumot is. Mi a jelentése? műemlékhez, romokhoz vezető túrajelzés Mária-kegyhelyhez vezető utat jelent ez a Mária-zarándokút jelzése (Máriazell-Csíksomlyó) a Gyöngyök útját (Mátraverebély-Budapest-Máriazell) jelenti Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik másik zarándokút jelzése a kétszer áthúzott sárga nyíl? Budapest-Lébény (Szt. Jakab út) Esztergom-Máriagyűd (Magyar zarándokút) Nyugat-Dunántúli Szt. Márton út Sárospatak-Kassa (Szt. Erzsébet út) Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a kereszt (+) jele? katolikus zarándokutat nehezen járható, elkerülendő utat két út találkozását jelzik, vagy átkötés, rövidítést pihenőt, ahol elsősegélydoboz van elhelyezve Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a T-jelzés? természetvédelmi területet csak tapasztalt túrázóknak ajánlott útvonalat tanösvényt zsákutcát, hogy a túraútvonalról ugyanazon az úton visszafordulva lehet csak haladni, ha eljutun a végéig Következő kérdés 8/10 kérdés Hogyan jelölik a turistaút végét, ahonnan nem vezet tovább az út? önmagába kanyarodó nyíllal a jelzés áthúzásával egy fekvő T-betűvel a jobb alsó sarokba tett pöttyel Következő kérdés 9/10 kérdés A turistajelek között vannak új jelzések is, amelyek bizonyos helyekhez vezető utat jelölnek: az alábbiak közül három. Melyik a kakukktojás? szelfipont kápolna emlékmű bélyegzőhely Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik az Országos Kéktúra két végpontja? Balassagyarmat - Sátoraljaújhely Szekszárd - Siófok Szentgotthárd - Horvátnádalja Hollóháza - Írott-kő Eredmények

Címlapkép: Getty Images

