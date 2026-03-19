Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek – különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények – hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Ide sorolható a csonttörés, a vitaminhiány és a különböző szívproblémák. Bár a savcsökkentők gyors enyhülést hoznak, tartós használatuk megzavarja a szervezet alapvető működését. A kúra hirtelen elhagyása ráadásul fájdalmas következményekkel járhat, ezért a gyógyszer letétele csakis orvosi felügyelet mellett javasolt - írta a Ladbible.

A gyomorégés és a reflux kezelésére milliók használnak napi szinten protonpumpa-gátló (PPI) készítményeket. Ezek közül az omeprazol az egyik leggyakrabban felírt hatóanyag. Ezek a gyógyszerek rendkívül gyorsan és hatékonyan szüntetik meg a nyelőcsőben jelentkező maró érzést. A szakértők szerint azonban a refluxot legtöbbször nem a sav túltermelése, hanem a gyomortartalom visszaáramlása okozza. Az omeprazol a panaszokat a gyomorsavtermelés szinte teljes leállításával nyomja el. Ez a drasztikus beavatkozás hosszú távon felborítja a szervezet természetes élettani folyamatait.

Míg a rövid távú alkalmazás legfeljebb enyhe és gyorsan múló mellékhatásokat – például fejfájást vagy puffadást – okoz, a három hónapon, vagy különösen az egy éven túlnyúló szedés már komoly veszélyeket rejt. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) adatai alapján a tartós használat jelentősen növeli a csonttörések kockázatát, emellett súlyos felszívódási zavarokhoz vezet.

A gyógyszer akadályozza a létfontosságú B12-vitamin és a magnézium felszívódását. A drasztikusan lecsökkenő magnéziumszint már néhány hónap elteltével kóros fáradékonyságot, izomrángásokat, sőt, akár életveszélyes szívritmuszavarokat is előidézhet. Továbbá a savmentes környezet miatt a bélrendszer elveszíti természetes védekezőképességének egy részét, így a szervezet jóval fogékonyabbá válik a bakteriális fertőzésekre.

A készítmény elhagyása szintén komoly kihívást jelent a betegek számára. Ha valaki hosszú távú szedés után hirtelen próbálja meg letenni a gyógyszert, a szervezet kompenzálásképpen sokszoros erővel kezd el savat termelni. Ez az úgynevezett rebound-hatás, vagyis a visszacsapásos savtúltermelés olyan heves fájdalommal jár, hogy a legtöbben megijednek tőle, és azonnal visszatérnek a gyógyszerhez. Ilyenkor ráadásul gyakran a korábbinál is nagyobb adagot vesznek be. A szakértők éppen ezért nyomatékosan kérik a betegeket, hogy soha ne hagyják abba önszántukból a készítmények szedését. A gyógyszer elhagyásához és a dózis kíméletes, fokozatos csökkentéséhez minden esetben orvosi konzultáció szükséges.