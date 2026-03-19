2026. március 19. csütörtök József, Bánk
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elhagyatott / üres játszótér. Játszóeszközök a játszótéren.
Egészség

Lakat került a veszélyes játékokra: elképesztő, mi derült ki a hazai játszóterekről

Pénzcentrum
2026. március 19. 20:01

Az idén is kiemelten ellenőrzi a játszóterek biztonságát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok. A döntést a korábbi tapasztalatok indokolják, mert a vizsgálatok során sok hiányosság derült ki.

Tavaly 495 játszóteret és 3659 eszközt vizsgáltak. A játszóterek 33 százalékánál, az eszközök 30 százalékánál találtak jogsértést. A helyszínek közel ötödénél hiányzott vagy nem volt megfelelő az üzemeltető adatait tartalmazó tábla. A hatóság több esetben ideiglenesen le is zárta a veszélyes eszközöket, és összesen 18,85 millió forint bírságot szabott ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ellenőrzések nemcsak a közterületi játszótereket érintik. Vizsgálják az óvodai és iskolai helyszíneket, valamint a szállodákban, éttermekben és társasházak udvarán található játszótereket is.

A hatóság elsősorban azt nézi, hogy megvan-e a kötelező nyilvántartás, elvégezték-e a szükséges ellenőrzéseket, és dokumentálták-e a javításokat. Fontos szempont az is, hogy a tájékoztató táblák jól láthatóak és megfelelő tartalmúak legyenek.

Kapcsolódó cikkeink:

A vizsgálatok minden fontos eszközre kiterjednek, így a hintákra, csúszdákra, kötélpályákra, forgóhintákra, billenő játékokra és a zárt játszóelemekre is.

A hatóság szerint a szülőknek is érdemes figyelniük néhány alapvető jelre. Meg kell nézni, hogy ki van-e írva az üzemeltető neve és elérhetősége. Érdemes ellenőrizni, hogy a játékok nem sérültek-e, nincsenek-e rajtuk veszélyes részek. A gumiburkolat állapota és a korhatárra vonatkozó jelölések is fontosak.

Ha problémát észlelünk, azt jelezni kell az üzemeltetőnek. Ha nincs feltüntetve, ki felel a játszótérért, a kormányhivatalnál lehet bejelentést tenni. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak, hogy a játszóterek biztonságos közösségi terek maradjanak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #óvoda #iskola #bírság #biztonság #fogyasztóvédelem #közterület #hatóság #fogyasztóvédelmi hatóság #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:50
19:44
19:27
19:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
2
2 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
3
1 hete
Meghalt Kiss László
4
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
5
3 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatkockázat
devizahitel esetén, ha az Európai Központi Bank kamatot emel annak mértékével terhelődik a visszafizetési kötelezettség

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 17:55
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek!
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 16:02
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
Agrárszektor  |  2026. március 19. 19:29
Elképesztő, ami áprilisban jön itthon: 15 éve nem volt erre példa