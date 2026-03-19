A Nébih idegen anyag szennyezettség miatt több gyártási tételt is visszahívott a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kilós kiszereléséből.
Lakat került a veszélyes játékokra: elképesztő, mi derült ki a hazai játszóterekről
Az idén is kiemelten ellenőrzi a játszóterek biztonságát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok. A döntést a korábbi tapasztalatok indokolják, mert a vizsgálatok során sok hiányosság derült ki.
Tavaly 495 játszóteret és 3659 eszközt vizsgáltak. A játszóterek 33 százalékánál, az eszközök 30 százalékánál találtak jogsértést. A helyszínek közel ötödénél hiányzott vagy nem volt megfelelő az üzemeltető adatait tartalmazó tábla. A hatóság több esetben ideiglenesen le is zárta a veszélyes eszközöket, és összesen 18,85 millió forint bírságot szabott ki.
Az ellenőrzések nemcsak a közterületi játszótereket érintik. Vizsgálják az óvodai és iskolai helyszíneket, valamint a szállodákban, éttermekben és társasházak udvarán található játszótereket is.
A hatóság elsősorban azt nézi, hogy megvan-e a kötelező nyilvántartás, elvégezték-e a szükséges ellenőrzéseket, és dokumentálták-e a javításokat. Fontos szempont az is, hogy a tájékoztató táblák jól láthatóak és megfelelő tartalmúak legyenek.
A vizsgálatok minden fontos eszközre kiterjednek, így a hintákra, csúszdákra, kötélpályákra, forgóhintákra, billenő játékokra és a zárt játszóelemekre is.
A hatóság szerint a szülőknek is érdemes figyelniük néhány alapvető jelre. Meg kell nézni, hogy ki van-e írva az üzemeltető neve és elérhetősége. Érdemes ellenőrizni, hogy a játékok nem sérültek-e, nincsenek-e rajtuk veszélyes részek. A gumiburkolat állapota és a korhatárra vonatkozó jelölések is fontosak.
Ha problémát észlelünk, azt jelezni kell az üzemeltetőnek. Ha nincs feltüntetve, ki felel a játszótérért, a kormányhivatalnál lehet bejelentést tenni. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak, hogy a játszóterek biztonságos közösségi terek maradjanak.
-
-
-
