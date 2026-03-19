Régi magyar lakh pengő pénz közelkép átlós tájolás
Gazdaság

Fájdalmas pofont kaptak a vezető hazai részvények: egyetlen papír úszta csak meg a nemzetközi káoszt

MTI
2026. március 19. 18:15

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 460,54 pontos, 0,38 százalékos csökkenéssel, 121 795,19 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a nemzetközi tőzsdeindexek mozgásával összhangban, bár kisebb mértékben esett a BUX értéke is.

A BÉT-en délután 4 óra után, az amerikai piacnyitást követően volt egy nagyobb felívelés, de végül a magyar parkett is mínuszban zárt. A nemzetközi folyamatokat az iráni konfliktus hatására növekvő energiaárak határozták meg.

A vezető részvények közül csak a Mol tudott emelkedni, az elemző szerint ennek oka is az olajár emelkedése volt. A Mol árfolyama 48 forinttal, 1,28 százalékkal 3810 forintra erősödött, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,58 százalékkal 36 250 forintra csökkent, forgalmuk 15,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,74 százalékkal 2010 forintra esett, forgalma 1,9 milliárd forint volt. A Richter-papírok ára 190 forinttal, 1,6 százalékkal 11 690 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9250,68 ponton zárt csütörtökön, ez 59 pontos, 0,63 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:33
18:16
18:15
17:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 19. 16:50
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 19. 15:51
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben e...
Holdblog  |  2026. március 19. 14:46
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek...
MEDIA1  |  2026. március 19. 13:53
Majka elárulta, visszatér a Heti Hetes, összeállt a szereplőgárda
Megerősítette Majka egy internetes újságnak, hogy már összeállt az újrainduló Heti Hetes szereplőgár...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
5 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
2 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
4
2 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
2 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 17:55
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek!
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 16:02
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
Agrárszektor  |  2026. március 19. 18:28
Ilyen élelmiszerrel vannak tele az áruházak: sokan nem is tudják, mit esznek