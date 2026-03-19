A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 460,54 pontos, 0,38 százalékos csökkenéssel, 121 795,19 ponton zárt csütörtökön.
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
A Revolut magyarországi fióktelepének indulása miatt a hazai felhasználók magyar bankszámlaszámot kapnak, ezzel együtt pedig életbe lépnek az első olyan díjmódosítások, amelyek már a hazai banki szabályozáshoz igazodnak. A 2,3 millió magyar Revolut‑ügyfél számára ez egyszerre jelent kényelmi előnyt és új költségeket: a magyar IBAN megkönnyíti a mindennapi használatot, ugyanakkor az 50 ezer forint feletti utalásoknál megjelenik a tranzakciós illeték, és több szolgáltatás ára is változik.
A Revolut 2026-ban elindítja magyarországi fióktelepét, ami azt jelenti, hogy a hazai felhasználók magyar bankszámlaszámot kapnak, és a szolgáltató hivatalosan is bekerül a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá. A lépés mérföldkő a fintech életében, ugyanakkor a felhasználók számára nemcsak kényelmi előnyöket, hanem új díjakat és költségeket is hoz. A változásokról Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője beszélt az ATV-ben.
A magyar számlaszám bevezetése sokak számára megold egy régóta fennálló problémát. Számos munkáltató ugyanis nem szívesen utal külföldi számlaszámra, így a Revolut eddig nem minden esetben volt alkalmas elsődleges bankszámlának. A magyar IBAN ezt a korlátot megszünteti, és a Revolut teljes értékű hazai banki szolgáltatóként jelenhet meg. A fióktelep létrehozását az MNB is szorgalmazta, hiszen így a vállalat a magyarországi felügyelt intézmények közé kerül, bár Sándorfi szerint eddig is egy szigorúan ellenőrzött, uniós intézményként működött.
A változások azonban nem állnak meg a számlaszámnál. A Revolut díjszabása is módosul, és ez már kevésbé jó hír a felhasználóknak. A jelenlegi információk szerint az 50 ezer forint feletti utalásoknál megjelenik a 0,45 százalékos tranzakciós illeték, legfeljebb 20 ezer forintos felső korláttal. Ez azt jelenti, hogy a Revolutról magyar bankok felé indított utalások drágábbak lesznek, míg a Revolut‑Revolut közötti átutalások továbbra is díjmentesek maradnak, még nagyobb összeg esetén is. A díjváltozások különösen azoknak lehetnek érzékenyek, akik eddig a Revolutot használták elsődleges utalási felületként.
A devizaváltás kérdése is sokakat érint. A Revolutot sokan azért használják, mert úgy gondolják, hogy ott mindig olcsóbb a forint euróra vagy más devizára váltása. Sándorfi szerint ez az egyik legnagyobb félreértés a magyar felhasználók körében. A devizaváltásnak két költsége van: a váltási díj és a vételi‑eladási árfolyam különbsége. A magyar bankok több esetben már felzárkóztak a Revolut árfolyamaihoz, és bizonyos konstrukciókban versenyképesek is. A szakértő szerint a szolgáltatásokat összességében kell vizsgálni, nem pedig egyetlen díjtétel alapján.
-
-
-
