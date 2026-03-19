Rossz hírek érkeztek csütörtök reggelre: megint gyengült a forint, közelít a bűvös lélektani határ

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 393,15 forinton jegyezték a szerda este hat órai 392,04 forintos állás után. A dollár jegyzése 342,77 forintra ment fel 340,55 forintról, a svájci franké pedig 432,50 forintra 431,39-ről. A forint így 0,3 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,6 százalékkal a dollárral szemben.

Az év eleje óta a forint 2,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, és egyaránt 4,7 százalékot veszített értékéből a dollár és a svájci frank ellenében.