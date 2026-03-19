2026. március 19. csütörtök József, Bánk
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kerkez
Sport

Kerkez Milos őszinte vallomása a szerda esti továbbjutás után: "ilyet még nem éreztem" - szóba került a budapesti BL-döntő is

Pénzcentrum
2026. március 19. 20:45

Kerkez Milos szerint a Liverpool az idény egyik legjobb teljesítményével jutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután 4-0-ra legyőzte a Galatasarayt. A magyar válogatott védő a győztes visszavágó után a csapat hihetetlen mentalitását, a szurkolók energiáját és a mezőny legjobbjának választott Szoboszlai Dominik játékát emelte ki.

Az angol bajnoki címvédő esélyt sem hagyott Sallai Roland együttesének. Szoboszlai Dominik, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah góljaival a hazaiak 4-1-es összesítéssel ejtették ki a török csapatot. A következő körben a Paris Saint-Germain vár rájuk. Kerkez a klub honlapjának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy mindenki maximális energiával vetette bele magát a küzdelembe. Uralták a párharcokat, és rengeteg lecsorgó labdát gyűjtöttek be. A sikeres szerelésekből azonnal gyors ellentámadásokat tudtak indítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gólkülönbség akár nagyobb is lehetett volna, ám Szalah az első félidő végén büntetőt rontott. A második játékrészben ráadásul Wilfried Singo találatát les miatt érvénytelenítették. A magyar hátvéd ennek ellenére úgy véli, tökéletesen megvalósították a meccstervet. Fegyelmezett védekezésükkel szinte teljesen megfojtották a Galatasaray támadójátékát. Kerkez külön kitért a különleges atmoszférára is. Elmondása szerint a jó játékukkal egyből lázba hozták a közönséget, a szurkolóktól kapott támogatás pedig még jobban felpörgette a csapatot. Úgy fogalmazott, hogy ehhez fogható energiát még sosem tapasztalt a sorozatban.

A mérkőzés legjobbjának megválasztott honfitársáról, Szoboszlai Dominikról szintén elismerően beszélt. Magabiztos futballistának nevezte, aki rengeteg futással és folyamatos letámadással tűnik ki. Kiemelte, hogy Szoboszlai a társak kisegítésével húzza magával a többieket, így elengedhetetlen láncszeme a Liverpoolnak.

A kiváló szereplés kapcsán az öltözőben már a budapesti finálé is szóba került. Kerkez elárulta, hogy rendkívül különleges lenne számára hazai közönség előtt, a Puskás Arénában pályára lépni egy BL-döntőben. Ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre mindig csak a következő feladatra fókuszálnak. Kiemelte: ha a folytatásban is ezzel a bátorsággal és mentalitással futballoznak, nagyon nehéz lesz bárkinek is megállítania őket.
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #puskás aréna #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #PSG #liverpool #kerkez milos #mohamed salah

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:33
20:58
20:45
20:01
19:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
