Kerkez Milos őszinte vallomása a szerda esti továbbjutás után: "ilyet még nem éreztem" - szóba került a budapesti BL-döntő is

Kerkez Milos szerint a Liverpool az idény egyik legjobb teljesítményével jutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután 4-0-ra legyőzte a Galatasarayt. A magyar válogatott védő a győztes visszavágó után a csapat hihetetlen mentalitását, a szurkolók energiáját és a mezőny legjobbjának választott Szoboszlai Dominik játékát emelte ki.

Az angol bajnoki címvédő esélyt sem hagyott Sallai Roland együttesének. Szoboszlai Dominik, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah góljaival a hazaiak 4-1-es összesítéssel ejtették ki a török csapatot. A következő körben a Paris Saint-Germain vár rájuk. Kerkez a klub honlapjának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy mindenki maximális energiával vetette bele magát a küzdelembe. Uralták a párharcokat, és rengeteg lecsorgó labdát gyűjtöttek be. A sikeres szerelésekből azonnal gyors ellentámadásokat tudtak indítani.

A gólkülönbség akár nagyobb is lehetett volna, ám Szalah az első félidő végén büntetőt rontott. A második játékrészben ráadásul Wilfried Singo találatát les miatt érvénytelenítették. A magyar hátvéd ennek ellenére úgy véli, tökéletesen megvalósították a meccstervet. Fegyelmezett védekezésükkel szinte teljesen megfojtották a Galatasaray támadójátékát. Kerkez külön kitért a különleges atmoszférára is. Elmondása szerint a jó játékukkal egyből lázba hozták a közönséget, a szurkolóktól kapott támogatás pedig még jobban felpörgette a csapatot. Úgy fogalmazott, hogy ehhez fogható energiát még sosem tapasztalt a sorozatban.

A mérkőzés legjobbjának megválasztott honfitársáról, Szoboszlai Dominikról szintén elismerően beszélt. Magabiztos futballistának nevezte, aki rengeteg futással és folyamatos letámadással tűnik ki. Kiemelte, hogy Szoboszlai a társak kisegítésével húzza magával a többieket, így elengedhetetlen láncszeme a Liverpoolnak.

A kiváló szereplés kapcsán az öltözőben már a budapesti finálé is szóba került. Kerkez elárulta, hogy rendkívül különleges lenne számára hazai közönség előtt, a Puskás Arénában pályára lépni egy BL-döntőben. Ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre mindig csak a következő feladatra fókuszálnak. Kiemelte: ha a folytatásban is ezzel a bátorsággal és mentalitással futballoznak, nagyon nehéz lesz bárkinek is megállítania őket.