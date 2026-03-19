Újabb ország lép: adócsökkentéssel és árspekuláns-szankciókkal fékeznék az elszálló üzemanyagárakat

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök literenként 25 eurócentes jövedékiadó-csökkentést, a fuvarozók adójóváírását és az üzemanyagárakkal kapcsolatos árspekuláció szankcionálását jelentette be az emelkedő üzemanyagárak fékezésére - tudósított a Portfolio.

Meloni a RAI1 közmédia esti híradójában ismertette a kormány három fő intézkedését. Literenként 25 eurócenttel mérséklik az üzemanyagra kivetett jövedéki adót, a fuvarozók pedig 28 százalékos adójóváírásban részesülnek, hogy mérsékeljék a szállított termékek áremelkedését. Emellett szankciókat vezetnek be az üzemanyagárakkal kapcsolatos árspekuláció és visszaélések ellen.

A kabinet év végéig 130 millió euróval növeli a hátrányos helyzetű családok támogatását is. A kedvezményeket nemcsak élelmiszerre, hanem üzemanyag vásárlására is felhasználhatják.

Az intézkedések egyelőre két hónapra szólnak, az árak alakulását és a szabályok betartását a pénzügyőrség ellenőrzi. A Meloni-kormány az iráni konfliktus kirobbanása óta most először avatkozott be az üzemanyagárak ügyébe; az árak február 28. óta naponta emelkedtek.

A bejelentést megelőzően Meloni szerdán Gilberto Pichetto Frattin energetikai miniszterrel és Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszterrel egyeztetett az energiaárak csökkentésének lehetséges módjairól. Ezzel párhuzamosan Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter az Olaszországban is jelen lévő kőolajvállalatok több mint harminc képviselőjével tárgyalt.