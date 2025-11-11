2025. november 11. kedd Márton
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kékgalléros munkások egy gyárban
HRCENTRUM

Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani

Pénzcentrum
2025. november 11. 12:30

A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.

Az Európai Unió Bírósága az irányelv szövegében két rendelkezést semmisített meg, egyrészt azon kritériumok felsorolását, amelyeket a törvényben előírt minimálbérrel rendelkező tagállamoknak figyelembe kell venniük e bérek meghatározásakor és frissítésekor, valamint azt a szabályt, amely megakadályozza, hogy e béreket automatikus indexáláskor csökkentsék - tájékoztat a szakszervezet a közleményében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ugyanakkor a Bíróság megerősítette a kollektív tárgyalások előmozdításával kapcsolatos összes intézkedést, beleértve a tagállamok azon kötelezettségét, hogy cselekvési terveket készítsenek a kollektív tárgyalások lefedettségének növelése érdekében, és megerősítette azt az elvet, hogy a minimálbérek a bruttó mediánbér 60%-ában vagy a bruttó átlagbér 50%-os mértékében legyenek meghatározva.

Kapcsolódó cikkeink:

A LIGA Szakszervezetek szükségesnek látja hangsúlyozni, hogy Magyarország elsők között lépett azon hat ország alkotta körbe, amely országok a nemzeti jogrendjükbe illesztették az európai irányelvet a 2024 novemberéig szabott határidőben. Erről az európai minimálbér-irányelvnek megfelelő jogszabály, a 394/2024. (XII. 12.) Kormányrendelet (a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról) tanúskodik. Ezért a magyar szakszervezetek, így a LIGA Szakszervezetek számára már a hazai jogszabály az irányadó.

A LIGA Szakszervezetek felhívja a figyelmet arra, hogy az irányelv alapján született rendeletben foglaltak a leginkább hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára adnak garanciákat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a munkavállalók méltó módon meg tudjanak élni a fizetésükből. Továbbá emlékeztet, hogy a direktíva elfogadása ösztönözte a 2025-2027 közötti időszakra érvényes három éves országos bérmegállapodás létrehozását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A LIGA felhívja a figyelmet arra is, hogy az irányelv támogatja a szociális dialógust, ösztönzi a kollektív tárgyalásokat, és biztosítja a tisztességes életszínvonalat, így az Európai Unió Bíróságának mai döntése ezeket az értékeket erősíti meg.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #Európai Bíróság #irányelv #minimálbér #magyarország #európai unió #szakszervezet #bíróság #munkajog #eu #bérek #munkavállalók #jogszabály #bérmegállapodás #garantált bérminimum #átlagbér #kormányrendelet #liga szakszervezetek #mediánbér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:30
12:04
11:48
11:33
HR BLOGGER
kovacstunde  |  2025.11.08 08:08
Halál felé vezető úton 4. rész - A szálak elvarrása
Gyerekként nagynénémtől hallottam a falujukban megesett kissé morbid, mókás történetet. Gábrisbácsi...
legacykft  |  2025.11.07 14:22
6+1 tévhit a csoportos coachingról
"Csoportos coaching...” (Csend) „Az micsoda? Jaaah, tudom, amikor csapatban coacholunk!” „Igen is...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
hrdoktor  |  2025.11.05 13:03
10+1 érdekesség a prosztatarákról
Havonta hány ejakuláció csökkenti a prosztatarák kockázatát? Növeli-e a rizikót, ha édesanyánknak va...
coachco  |  2025.10.18 21:00
Hol vannak még istenek? Önreflexiós könyvajánló lengyelekkel
Péntek Orsolya új könyvének címe: Itt is istenek vannak Csavargókönyv [...] Bővebben!
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 11.
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
1 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
3
1 hónapja
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét
4
1 hete
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
5
2 hónapja
A svájci meló árnyoldalairól vallott a magyar szobalány: milliós a fizu, de ezt jobb észben tartani
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 10:01
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 08:37
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
Agrárszektor  |  2025. november 11. 12:34
Közeleg a határidő: ezt sok magyar gazdának el kell intéznie január 31-ig