Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Az Európai Unió Bírósága az irányelv szövegében két rendelkezést semmisített meg, egyrészt azon kritériumok felsorolását, amelyeket a törvényben előírt minimálbérrel rendelkező tagállamoknak figyelembe kell venniük e bérek meghatározásakor és frissítésekor, valamint azt a szabályt, amely megakadályozza, hogy e béreket automatikus indexáláskor csökkentsék - tájékoztat a szakszervezet a közleményében.
Ugyanakkor a Bíróság megerősítette a kollektív tárgyalások előmozdításával kapcsolatos összes intézkedést, beleértve a tagállamok azon kötelezettségét, hogy cselekvési terveket készítsenek a kollektív tárgyalások lefedettségének növelése érdekében, és megerősítette azt az elvet, hogy a minimálbérek a bruttó mediánbér 60%-ában vagy a bruttó átlagbér 50%-os mértékében legyenek meghatározva.
A LIGA Szakszervezetek szükségesnek látja hangsúlyozni, hogy Magyarország elsők között lépett azon hat ország alkotta körbe, amely országok a nemzeti jogrendjükbe illesztették az európai irányelvet a 2024 novemberéig szabott határidőben. Erről az európai minimálbér-irányelvnek megfelelő jogszabály, a 394/2024. (XII. 12.) Kormányrendelet (a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról) tanúskodik. Ezért a magyar szakszervezetek, így a LIGA Szakszervezetek számára már a hazai jogszabály az irányadó.
A LIGA Szakszervezetek felhívja a figyelmet arra, hogy az irányelv alapján született rendeletben foglaltak a leginkább hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára adnak garanciákat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a munkavállalók méltó módon meg tudjanak élni a fizetésükből. Továbbá emlékeztet, hogy a direktíva elfogadása ösztönözte a 2025-2027 közötti időszakra érvényes három éves országos bérmegállapodás létrehozását.
A LIGA felhívja a figyelmet arra is, hogy az irányelv támogatja a szociális dialógust, ösztönzi a kollektív tárgyalásokat, és biztosítja a tisztességes életszínvonalat, így az Európai Unió Bíróságának mai döntése ezeket az értékeket erősíti meg.
