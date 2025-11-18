2025. november 18. kedd Jenő
Egy 500 forintos bankjegy és több 1 és 2 eurós, 50 centes érme.
Gazdaság

Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást

Pénzcentrum
2025. november 18. 08:44

A hatékonyság javítására számos lehetőség kínálkozik a gyártási folyamatok jobb szervezésétől az automatizálásig, de a vállalatok csak kiszámítható környezetben és megtérülési kilátások mellett lépnek - nyilatkozta a Portfolionak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, aki szerint a szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez.

A magyar gazdaság és különösen az ipar teljesítménye évek óta stagnál, illetve csökken. Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjújában rámutatott, hogy ez szorosan összefügg az európai gazdaság gyengélkedésével, amelytől exportorientált gazdaságunk erősen függ.

"A magyar ipari termelés problémája alapvetően az Európai Unió ipari termelésében gyökerezik. A gond az, hogy Európa jelentős mértékben elveszítette a versenyképességét" - fogalmazott a szakember, aki szerint Európa egyik legnagyobb hibája az volt, hogy túl gyorsan akarta kivezetni a robbanómotoros járműveket, amelyben korábban piacvezető volt.

A vezérigazgató kiemelte, hogy Magyarország helyzete különösen nehéz, mivel az EU-s országok között a sereghajtók között vagyunk az elkölthető jövedelem tekintetében. "Negyedszázaddal ezelőtt a bulgáriai gyárunkban kicsit több, mint fele annyit fizettünk a dolgozóknak, mint Magyarországon. Ma ez az arány az itthoni 80-85%-a" - mutatott rá a bérfelzárkózás elmaradására.

A szakember szerint a hatékonyság javítására számos lehetőség kínálkozik, de a vállalatok csak akkor hajtanak végre ilyen fejlesztéseket, ha látják a kiszámíthatóságot és a megtérülést.

Ez így borzasztóan nehéz, mert a dacoskodó politikát nem szeretik azok a pragmatikus emberek, akik beruházásokról döntenek

- hangsúlyozta. Sinkó Ottó szerint a jelenlegi deglobalizációs folyamatban különösen fontos lenne, hogy Magyarország egyértelműen elkötelezze magát szövetségi rendszere mellett.

Ennek egyik fontos eleme, és világos üzenet volna, ha elköteleződnénk, hogy majd bevezetjük az eurót

- fogalmazott, hozzátéve, hogy már a bevezetés szándékának kinyilvánítása is jelentős gazdasági hasznot hozhatna, ahogyan az EU-csatlakozás előtt is történt.

A vezérigazgató emlékeztetett, hogy korábban közel álltunk a maastrichti kritériumok teljesítéséhez, de az utóbbi években távolodtunk ettől. Példaként említette, hogy Horvátország és Bulgária is hamarabb vezette be az eurót, mint Magyarország, és ennek már látszanak a pozitív hatásai: Bulgária 10 éves államkötvényeinek hozama mindössze 3,1%, szemben a magyar 7%-kal.

A geopolitikai feszültségek növekedésével kapcsolatban a Videoton társ-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy Magyarországnak egyértelműen az EU-ban és a NATO-ban van a helye. "Én Európában képzelem el a jövőnket, az EU és a NATO kötelékében, ahogyan szerintem az ország messze túlnyomó többsége is" - zárta gondolatait.
Címlapkép: Getty Images
#euró #beruházás #európai unió #infláció #gazdaság #euró bevezetés #ipar #versenyképesség #videoton #gazdasági növekedés #sinkó ottó

