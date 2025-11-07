Olcsó import lep el mindent: így tűnnek el szép csendben a magyar áruk a boltok polcairól

A kormány tovább szigorítja az élelmiszerpiacot: 2026 februárjáig meghosszabbítják az árrésstopot, és újabb termékeket vonnak be alá. Mindezek következtében a hazai gyártók egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, a boltok polcain pedig egyre több a külföldi, olcsó termék, írja a 24.hu.

Az élelmiszerpiacon egyre erősebb kormányzati nyomás nehezedik a szereplőkre: a hivatalos üzenet egyszerű – minden eszközzel árat kell csökkenteni. A 24.hu iparági forrásai szerint a kabinet nemcsak a kereskedelmi láncokra, hanem az élelmiszergyártókra és -feldolgozókra is erős nyomást gyakorol. Az egyeztetések során a Nemzetgazdasági Minisztérium rendre jelzi az elvárásokat: ne emeljenek árat, tartsák szinten a fogyasztói árakat – még akkor is, ha ez a gyártók rovására megy.

A 2025 márciusában bevezetett árrésstop a kormány indoklása szerint a nemzetközi láncok túl magas árrést tesznek rá az alapvető élelmiszerekre, ez pedig hozzájárult az élelmiszer-infláció emelkedéséhez. A szabály szerint az alapvető élelmiszerekre a kereskedők legfeljebb 10 százalékos bruttó hasznot tehetnek. A rendszer 2026 februárjáig marad érvényben, és decembertől további 14 termékkel bővül a lista, a meglévő 30 mellé.

A döntés azonban visszafelé sült el: a magyar gyártók kiszolgáltatottá váltak az importőrökkel szemben. Mivel a láncok nem tudják növelni az árrésüket, gyakran az olcsóbb külföldi árut választják, hogy megtartsák a profitjukat. A végeredmény: egyre több importtermék kerül a polcokra, miközben a hazai gyártók kiszorulnak a piacról.

Korábban megírtuk, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá. Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült, miközben az árrésstop mindenkinek veszteséget okoz.