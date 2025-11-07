Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Olcsó import lep el mindent: így tűnnek el szép csendben a magyar áruk a boltok polcairól
A kormány tovább szigorítja az élelmiszerpiacot: 2026 februárjáig meghosszabbítják az árrésstopot, és újabb termékeket vonnak be alá. Mindezek következtében a hazai gyártók egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, a boltok polcain pedig egyre több a külföldi, olcsó termék, írja a 24.hu.
Az élelmiszerpiacon egyre erősebb kormányzati nyomás nehezedik a szereplőkre: a hivatalos üzenet egyszerű – minden eszközzel árat kell csökkenteni. A 24.hu iparági forrásai szerint a kabinet nemcsak a kereskedelmi láncokra, hanem az élelmiszergyártókra és -feldolgozókra is erős nyomást gyakorol. Az egyeztetések során a Nemzetgazdasági Minisztérium rendre jelzi az elvárásokat: ne emeljenek árat, tartsák szinten a fogyasztói árakat – még akkor is, ha ez a gyártók rovására megy.
A 2025 márciusában bevezetett árrésstop a kormány indoklása szerint a nemzetközi láncok túl magas árrést tesznek rá az alapvető élelmiszerekre, ez pedig hozzájárult az élelmiszer-infláció emelkedéséhez. A szabály szerint az alapvető élelmiszerekre a kereskedők legfeljebb 10 százalékos bruttó hasznot tehetnek. A rendszer 2026 februárjáig marad érvényben, és decembertől további 14 termékkel bővül a lista, a meglévő 30 mellé.
A döntés azonban visszafelé sült el: a magyar gyártók kiszolgáltatottá váltak az importőrökkel szemben. Mivel a láncok nem tudják növelni az árrésüket, gyakran az olcsóbb külföldi árut választják, hogy megtartsák a profitjukat. A végeredmény: egyre több importtermék kerül a polcokra, miközben a hazai gyártók kiszorulnak a piacról.
Korábban megírtuk, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá. Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült, miközben az árrésstop mindenkinek veszteséget okoz.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest