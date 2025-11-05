Komoly változás jön a hazai boltokban: rengeteg terméket érint, készülhetnek a vásárlók

A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban. A hazai piacon a nagy márkák mellett a drogériák saját termékei is jelentős szerepet játszanak, miközben egyre népszerűbbek a növényi alapú és allergénmentes változatok.
December 1-től árrésstop lép életbe a bébiételek piacán a kormány bejelentése szerint, ami várhatóan mérsékli az árakat ebben a szegmensben - írja a Portfolio.
A magyar bébiételpiac követi a nemzetközi trendeket: egyre nagyobb teret nyernek a növényi alapú, hús- és laktózmentes termékek. Egy 2023-as Nielsen-jelentés alapján a kiszerelés tekintetében a tasakos bébiételek népszerűsége növekszik, bár az üveges termékek még mindig vezetik a piacot. A kínálatban egyre gyakrabban jelennek meg különleges alapanyagok és szezonális gyümölcsök is.
A bébiételpiac a koronavírus-járvány idején megerősödött, később azonban visszatért a válság előtti szintre. A globális piac értéke 2024-ben már meghaladta a 100 milliárd dollárt, és a várakozások szerint tovább bővül, elsősorban az ázsiai-csendes-óceáni régió dinamikus növekedésének köszönhetően.
Az Online Árfigyelő adatai szerint Magyarországon 1180 különböző pépes bébiétel kapható, amelyek között szerepelnek az egyes márkák eltérő ízesítésű és méretű termékei is. Ebből 1128 termékről állnak rendelkezésre folyamatos adatok október elejétől.
A legnagyobb választékot a három nagy drogérialánc kínálja, őket követik a szupermarketek és a diszkontok. A kilogrammonkénti átlagárak 3860 forint körül alakulnak, a piacot a sajátmárkás termékek mellett a Hipp, az Univer és a Kecskeméti uralja. Az összehasonlítást nehezíti, hogy számos sajátmárkás termék "Bio" néven szerepel az árfigyelőben, ami nem köthető konkrét márkához.
Az áruházláncok közül az Aldi kínálata bizonyult a legolcsóbbnak, bár ez mindössze 8 termék átlagárából adódik. A Tesco magasabb átlagárat mutat, de jóval szélesebb, 180 termékes kínálattal rendelkezik.
Az árrésstop hivatalosan február végéig tart, de szakértők szerint valószínűsíthető, hogy a kormány a választások előtt nem kockáztat áremelkedést az olyan alapvető termékek esetében, amelyek az árrésstop hatálya alá tartoznak.
