Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted

A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára. Hogy kiderítsük, mit lehetne kihozni ebből a sokszínű alapanyagból, mesterséges intelligenciát hívtunk segítségül és két kreatív, háromfogásos menüt kaptunk válaszul, amelyben minden érintett termék szerepet kap.

Újabb alapanyagokkal bővült az árrésstop hatálya, és a lista ezúttal nemcsak a klasszikus alapélelmiszereket érinti, hanem olyan termékeket is, amelyekből akár egy komplett, rusztikus menüt is összeállíthatnánk. A döntés célja, hogy a fogyasztók számára elérhetőbbé váljanak a mindennapi konyhai alapanyagok, miközben a kereskedők csak korlátozott mértékben emelhetik ezeknek a termékeknek az árrését.

Az intézkedés érinti többek között a marha fehérpecsenyét és felsált, a sertésmájasokat és májkrémeket, valamint a félkemény sajtokat és kenhető sajtokat. A friss zöldségek közül fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma és zöldpaprika került be a szabályozás alá, míg a gyümölcsök közül alma, körte, szilva és szőlő szerepel a listán. Meglepő módon még a bébiételek is bekerültek az árrésstopba, jelezve, hogy a döntéshozók a legkisebbekre is gondoltak.

A bejelentés apropóján gasztronómiai szempontból is érdemes rápillantani a listára: ezekből az alapanyagokból egy kreatív, háromfogásos menü is összeállítható. A mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, hogy összeállítson két menüsort.

Árrásstoppos "A" menü

Előétel: Sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal

Hozzávalók:

Sertés májas és májkrém

Fejeskáposzta

Félkemény sajt

Sajtkrém

Vöröshagyma

Zöldpaprika

Paradicsom

Elkészítés: A káposztaleveleket enyhén megpároljuk. A májasból és májkrémből hagymás-paprikás alapot készítünk, kevés paradicsommal és sajtkrémmel lazítva. A tölteléket a levelekbe csomagoljuk, tetejére reszelt sajtot szórunk, és sütőben átsütjük.

Kép forrása: Copilot képgenerátor

Főétel: Marha duó gyümölcsös raguban, sajtos gratinnel

Hozzávalók:

Marha fehérpecsenye

Marha felsál

Alma, körte, szilva, szőlő

Félkemény sajt

Vöröshagyma

Elkészítés: A kétféle marhahúst lassan, vöröshagymás alapon megpároljuk, majd a végén hozzáadjuk a gyümölcsöket, hogy sűrű, édes-savanykás ragut kapjunk. Köretként sajttal rétegezett burgonyagratint vagy pirított kenyérszeleteket kínálunk.



Desszert: Gyümölcsös bébiétel-puding sajtos ropogóssal

Hozzávalók

Alma, körte, szilva, szőlő

Bébiétel (gyümölcsös)

Kenhető sajt

Elkészítés: A gyümölcsöket apróra vágjuk, és a bébiétellel összefőzzük, majd pudingként tálaljuk. A tetejére kenhető sajtból készült ropogós chipset sütünk (sütőpapíron vékonyan elkenve, megsütve), ami textúrát és izgalmat ad a desszerthez.

Árrásstoppos "B" menü

Akinek ez nem tetszik, annak hoztunk egy másikötletet:

Előétel: Sajtos–májkrémes kence pirítósra, friss gyümölcsökkel

Hozzávalók:

sertésmájas,

májkrém,

sajtkrém,

kenhető sajt,

félkemény sajt,

alma,

körte,

szőlő,

vöröshagyma,

zöldpaprika

A májkrémet és májast dolgozd össze egy kevés sajtkrémmel és kenhető sajttal, adj hozzá apróra vágott vöröshagymát és zöldpaprikát. Kenj belőle pirítósra, majd a tetejére reszelt félkemény sajtot és vékonyra szeletelt almát, körtét, pár szem szőlőt tegyél. Ízlés szerint locsolj rá kevés olívaolajat vagy balzsamecetet.



Főétel: Káposztás marharagu sült paradicsommal és szilvával

Hozzávalók:

marha fehérpecsenye,

marha felsál,

fejes káposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

szilva, zöldpaprika

A marhahúst kockázd fel, majd pirítsd le olajon vöröshagymával és zöldpaprikával, sózd, borsozd.

Add hozzá a felkockázott paradicsomot és kevés vizet vagy bort, majd párold puhára.

Külön edényben dinsztelj fejes káposztát (pici cukor, só, ecet), és amikor a hús majdnem kész, forgasd hozzá. A végén add hozzá a félbevágott szilvákat, és főzd még pár percig — a szilva édessége remekül kiegyensúlyozza a sós-savanyú ízeket.



Desszert: Gyümölcsös sajttorta pohárban, bébiétellel rétegezve

Hozzávalók:

sajtkrém,

kenhető sajt,

félkemény sajt,

alma,

körte,

szőlő,

szilva,

bébiétel

A sajtkrémet keverd össze egy kevés kenhető sajttal, ízesítsd mézzel vagy vaníliával. Rétegezd a krémet apróra vágott gyümölcsökkel (alma, körte, szőlő, szilva). A tetejére kanalazz gyümölcsös bébiételt, ez adja a selymes, édes gyümölcsréteget. A végén reszelj rá egy kevés félkemény sajtot díszítésnek – meglepően jól illik a gyümölcsös krémhez.