A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára. Hogy kiderítsük, mit lehetne kihozni ebből a sokszínű alapanyagból, mesterséges intelligenciát hívtunk segítségül és két kreatív, háromfogásos menüt kaptunk válaszul, amelyben minden érintett termék szerepet kap.
Újabb alapanyagokkal bővült az árrésstop hatálya, és a lista ezúttal nemcsak a klasszikus alapélelmiszereket érinti, hanem olyan termékeket is, amelyekből akár egy komplett, rusztikus menüt is összeállíthatnánk. A döntés célja, hogy a fogyasztók számára elérhetőbbé váljanak a mindennapi konyhai alapanyagok, miközben a kereskedők csak korlátozott mértékben emelhetik ezeknek a termékeknek az árrését.
Az intézkedés érinti többek között a marha fehérpecsenyét és felsált, a sertésmájasokat és májkrémeket, valamint a félkemény sajtokat és kenhető sajtokat. A friss zöldségek közül fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma és zöldpaprika került be a szabályozás alá, míg a gyümölcsök közül alma, körte, szilva és szőlő szerepel a listán. Meglepő módon még a bébiételek is bekerültek az árrésstopba, jelezve, hogy a döntéshozók a legkisebbekre is gondoltak.
A bejelentés apropóján gasztronómiai szempontból is érdemes rápillantani a listára: ezekből az alapanyagokból egy kreatív, háromfogásos menü is összeállítható. A mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, hogy összeállítson két menüsort.
Árrásstoppos "A" menü
Előétel: Sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal
Hozzávalók:
- Sertés májas és májkrém
- Fejeskáposzta
- Félkemény sajt
- Sajtkrém
- Vöröshagyma
- Zöldpaprika
- Paradicsom
Elkészítés: A káposztaleveleket enyhén megpároljuk. A májasból és májkrémből hagymás-paprikás alapot készítünk, kevés paradicsommal és sajtkrémmel lazítva. A tölteléket a levelekbe csomagoljuk, tetejére reszelt sajtot szórunk, és sütőben átsütjük.
Főétel: Marha duó gyümölcsös raguban, sajtos gratinnel
Hozzávalók:
- Marha fehérpecsenye
- Marha felsál
- Alma, körte, szilva, szőlő
- Félkemény sajt
- Vöröshagyma
Elkészítés: A kétféle marhahúst lassan, vöröshagymás alapon megpároljuk, majd a végén hozzáadjuk a gyümölcsöket, hogy sűrű, édes-savanykás ragut kapjunk. Köretként sajttal rétegezett burgonyagratint vagy pirított kenyérszeleteket kínálunk.
Desszert: Gyümölcsös bébiétel-puding sajtos ropogóssal
Hozzávalók
- Alma, körte, szilva, szőlő
- Bébiétel (gyümölcsös)
- Kenhető sajt
Elkészítés: A gyümölcsöket apróra vágjuk, és a bébiétellel összefőzzük, majd pudingként tálaljuk. A tetejére kenhető sajtból készült ropogós chipset sütünk (sütőpapíron vékonyan elkenve, megsütve), ami textúrát és izgalmat ad a desszerthez.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Árrásstoppos "B" menü
Akinek ez nem tetszik, annak hoztunk egy másikötletet:
Előétel: Sajtos–májkrémes kence pirítósra, friss gyümölcsökkel
Hozzávalók:
- sertésmájas,
- májkrém,
- sajtkrém,
- kenhető sajt,
- félkemény sajt,
- alma,
- körte,
- szőlő,
- vöröshagyma,
- zöldpaprika
A májkrémet és májast dolgozd össze egy kevés sajtkrémmel és kenhető sajttal, adj hozzá apróra vágott vöröshagymát és zöldpaprikát. Kenj belőle pirítósra, majd a tetejére reszelt félkemény sajtot és vékonyra szeletelt almát, körtét, pár szem szőlőt tegyél. Ízlés szerint locsolj rá kevés olívaolajat vagy balzsamecetet.
Főétel: Káposztás marharagu sült paradicsommal és szilvával
Hozzávalók:
- marha fehérpecsenye,
- marha felsál,
- fejes káposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma,
- szilva, zöldpaprika
A marhahúst kockázd fel, majd pirítsd le olajon vöröshagymával és zöldpaprikával, sózd, borsozd.
Add hozzá a felkockázott paradicsomot és kevés vizet vagy bort, majd párold puhára.
Külön edényben dinsztelj fejes káposztát (pici cukor, só, ecet), és amikor a hús majdnem kész, forgasd hozzá. A végén add hozzá a félbevágott szilvákat, és főzd még pár percig — a szilva édessége remekül kiegyensúlyozza a sós-savanyú ízeket.
Desszert: Gyümölcsös sajttorta pohárban, bébiétellel rétegezve
Hozzávalók:
- sajtkrém,
- kenhető sajt,
- félkemény sajt,
- alma,
- körte,
- szőlő,
- szilva,
- bébiétel
A sajtkrémet keverd össze egy kevés kenhető sajttal, ízesítsd mézzel vagy vaníliával. Rétegezd a krémet apróra vágott gyümölcsökkel (alma, körte, szőlő, szilva). A tetejére kanalazz gyümölcsös bébiételt, ez adja a selymes, édes gyümölcsréteget. A végén reszelj rá egy kevés félkemény sajtot díszítésnek – meglepően jól illik a gyümölcsös krémhez.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
2018-ban még fillérekért vettük, ma már aranyárban mérik ugyanazt. Megnéztük a Spar régi akciós újságját – az eredmény: sokkoló drágulás a bevásárlókosárban.
Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején.
A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.
Évek óta viták vannak a magyar kormány által bevezetett kiskereskedelmi különadó miatt, az osztrák gazdasági miniszter most azt követelte Brüsszeltől, hogy avatkozzon közbe.
Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze.
Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben
A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek.
Egy teszt során kiderült, hogy a Csehországban kapható 'magyar szalámi' utánzatok jelentős minőségi problémákkal küzdenek.
A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak...
Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, de a Kamara szerint így is lesz elég belőle.
Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait.
Az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.