Vállalkozás

Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: ezek a legjobbak 2025-ben, nagy csatában a Törley és a Moet&Chandon

Pénzcentrum
2025. december 15. 14:00

A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A tesztben 23 alkoholos ital vett részt, melyek élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőek voltak, jogsértő jelölés miatt azonban öt esetben hatósági intézkedések elrendelésére volt szükség. A kedveltségi vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy melyek a kóstolók által legkedveltebbnek ítélt rozé pezsgők.

Karácsony és újév közeledtével a Szupermenta rozé pezsgőt választott a koccintáshoz. A Nébih szakemberei – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján – összesen 23 száraz rozé pezsgőt hasonlítottak össze a Szupermenta legújabb terméktesztjén. Édességi kategóriájukat tekintve brut nature, extra brut, brut, extra dry és dry kategóriájú termékek is szerepeltek a tesztben, melyek közül 14 pezsgő palackban, 9 pedig tartályban erjesztéssel készült. A 0,75 literes kiszerelésű italok között 12 hazai és 11 külföldi volt.

A laboratóriumban a szakemberek ellenőrizték – többek között – a pezsgők alkohol- és cukortartalmát, valamint a bennük lévő szén-dioxid mennyiségét és eredetét is. A tesztelt rozék alkoholtartalma – címkéjük szerint – 10,5 és 12,5% között mozgott, mely értékek megfeleltek az analitikai vizsgálatok méréseinek.
A pezsgőkészítésnél a természetes erjedésből származó szén-dioxid a minőség és az eredetiség garanciáját jelenti, ugyanis hozzáadott szén-dioxid esetén csupán habzóbornak és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbornak nevezhető az adott ital.

A szén-dioxid stabil C13izotóp-vizsgálatával ellenőrizték a szakértők, hogy a termékek valóban a hagyományos módszer szerint készültek-e, azaz a tesztelt pezsgők buborékjai természetesek-e, vagy mesterségesen kerültek az italokba. A vizsgálatok alapján megnyugtató eredmények születtek, ugyanis a tesztelt pezsgőkben lévő buborékok természetes úton, a pezsgő erjedése során keletkeztek. Általánosságban elmondható, hogy az italok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A szakértők a jelölésvizsgálat során ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek – mint például az alkoholtartalom és a forgalombahozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. E téren öt esetben állapítottak meg hibát a szakemberek. Három tétel esetében a kiszerelésen megtalálható QR-kód leolvasásával megjelenő információkkal kapcsolatban merült fel kifogás. Egy pezsgőnél nem igazolt földrajzi árujelző feltüntetésével adódott probléma, egy terméken pedig nem egyezett az eredeti és a kiegészítő magyar nyelvű címke adattartalma. A fenti esetekben jogsértő jelölés miatt hatósági eljárás indult az érintett termékek előállítóival, forgalomba hozóival szemben.

A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, melynek során szakértők és laikusok pontozzák a termékeket. Értékelésük alapján a palackban erjesztett rozé pezsgők közül a dobogó legfelső fokára a „Veuve Pelletier brut rosé pezsgő” kerülhetett, második helyen a „Veuve Clicquot brut rosé pezsgő” végzett, míg harmadikként a „Moet & Chandon rosé imperial pezsgő” zárt.
A tartályban erjesztett rozé pezsgőket illetően első helyezett lett a „Törley Selection Rosé Sec", a dobogó második fokán az „Allini prosecco rosé D.O.C extra dry” végzett, a harmadik helyet pedig a „Tesco Finest D.O.C. Prosecco rosé brut pezsgő” érdemelte ki.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #karacsony #Tesco #élelmiszer #nébih #alkohol #újév #termékteszt #hatósági ellenőrzés

