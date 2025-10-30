Gulyás Gergely: marad és bővül az árrésstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik

Orbán Viktor november 7-én a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A kormány döntött az árrésstop meghosszabbításáról, újabb 14 termék került be a szabályozás alá, és decembertől a SZÉP-kártyás összegek hideg élelmiszerekre is felhasználhatók. Emellett 15 százalékos béremelés jön a szociális és kulturális szférában, a gyermekvédelemben élő fiatalok számára pedig ingyenes jogosítványszerzést és hosszabb távú állami foglalkoztatást biztosítanak. A százhalombattai robbanás ügyében még tart a nyomozás, az üzemanyagárak emelkedtek, a kormány pedig egyeztetést kezdeményezett a Mollal a finomítói kapacitások kezeléséről.

Orbán Viktor november 7-én találkozik Donald Trump amerikai elnökkel a fehér házban - jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A tárgyalás eredményeképpen energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodásokról is döntések születhetnek.

Döntött az árrésstop fenntartásáról is a kormány, 2026. február 28-ig hosszabbították meg, és újabb 14 terméket vettek be:

marha fehérpecsenye

marha felsál

sertés májas és májkrém

félkemény sajt

sajtkrém, kenhető sajt

alma

körte

szilva

szőlő

fejeskáposzta

paradicsom

vöröshagyma

zöldpaprika

bébiétel

A SZÉP kártyán lévő összegeket hideg élelmiszerekre is fel lehet használni december 1-től - tudatta a miniszter.

Arról is beszámolt a kormányinfón, hogy a szociális szférában dolgozók bérét 15 százakkal emelik meg, a nevelőszülői hálózatra szánt összeget megduplázza a kormány. A gyermekvédelemben élő fiatalok számára ingyenes jogosítványszerzést biztosítanak, a gyámok számát pedig emelik: a jövőben egy gyám legfeljebb 30 gyermekért felel majd. Emellett növelik a gyámok illetményét, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az állami foglalkoztatásban legalább két évig dolgozhassanak azok a fiatalok, akik 18 éves korukban gyermekvédelmi intézményben élnek.

Szintén 15 százalékos emelés lesz a kulturális ágazatban.

Folyamatban van a nyomozás a százhalombattai robbanás ügyében, amely nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa ellátásbiztonságát is érinti. Az eset óta emelkedtek az üzemanyagárak. A kormány felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy egyeztessen a Mollal: a cél, hogy a finomítói kapacitások csökkenését ne áremeléssel, hanem más megoldással kezeljék.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, az eurózónához történő csatlakozás ellen két érve van a kormánynak: lehet, hogy kedvezőbb lenne a kamatszint, de áremelkedés jönne ahogy ezt korábban más országokban is látni lehetett. Ha Magyarország átáll az euróra, akkor megszűnik az önálló monetáris politika - mondta a miniszter.

Gulyás Gergely elmondása szerint Magyarországot nem érintik Donald Trump legutóbb bejelentett, az orosz olajipart célzó szankciói, és az ország Oroszországgal fennálló szerződései is változatlanok maradnak.

A miniszter beszámolt az Otthon Start Program eddigi eredményeiről: az igénylők többsége 30 év alatti, és a jelentkezések területi eloszlása országosan kiegyenlített. A program hatása különösen Budapesten érzékelhető, ahol az első lakásvásárlók aránya a korábbi 12–15 százalékról szeptember–októberre 30–40 százalékra emelkedett.