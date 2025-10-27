Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Kanyarban előzi a régiót Lengyelország: már Japánt is lehagyhatják, keményen diktálják az ütemet
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Magyarországon évekig népszerű téma volt Ausztria gazdasági szintjének elérése, ám ez a narratíva az utóbbi időben elhalványult. Ezzel szemben Lengyelországban újra előtérbe került a felzárkózási diskurzus, ráadásul konkrét, megvalósuló eredményekkel alátámasztva - írja a G7.
Lengyelországban Japán utolérése vált a gazdasági célkitűzés szimbólumává. Ez a narratíva Lech Wałęsa 1981-es kijelentéséig nyúlik vissza, amikor a Szolidaritás vezetője arról beszélt, hogy Lengyelország a "következő Japán" lehetne. Ami akkor még gúny tárgya volt, mára valósággá kezd válni.
Jarosław Kaczyński már 2022-ben büszkélkedett azzal, hogy vásárlóerő-paritáson számított bérekben Japánnak alig van előnye Lengyelországhoz képest. Michał Brzeziński közgazdászprofesszor szerint 2021-ben a lengyel medián háztartási jövedelmek már meghaladták a japánokat. Az IMF előrejelzése szerint pedig idén a lengyel egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson meg fogja haladni a japánt.
"Korábban azt mondtuk, hogy Lengyelország a következő Japán akar lenni. Mostanra a világ 21. legnagyobb gazdasága vagyunk, és az egy főre jutó GDP tekintetében éppen Japánt közelítjük" – nyilatkozta Radosław Sikorski külügyminiszter Tokióban az év elején. Donald Tusk miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a lengyel gazdaság néhány éven belül fel fog zárkózni olyan nagy gazdaságokhoz, mint a német és a japán.
Az IMF adatai alapján Csehország egy főre eső nemzeti összterméke már 2019-ben meghaladta a 90-es évek vége óta alig növekvő japán gazdaságot. Látványos az is, ahogy Magyarország és Lengyelország a 2010-es évek közepéig együtt haladt, majd a lengyel gazdaság tempót váltott és elhagyta a szlovák-magyar párost.
2000 és 2024 között Szlovákia egy főre eső GDP-je a német szinthez képest 36-ról 64 százalékra, Magyarországé 44-ről 65 százalékra, Lengyelországé pedig 37 százalékról 73 százalékra emelkedett. Az IMF prognózisa szerint 2030-ra a lengyel GDP a németországi szint körülbelül 83 százalékára nőhet, míg Magyarországé 71, Szlovákiáé pedig 69,5 százalékára.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A lengyel gazdaság növekedése különösen az elmúlt években emelkedett ki a V4-es mezőnyből. Míg 2020 előtti öt évben csak enyhén múlta felül a V4-es átlagot (4 és 4,7 százalék közötti növekedés), addig 2020 és 2024 között már csaknem duplája volt (1,5 és 2,7 százalék).
Marcin Piątkowski, a Kozminski Egyetem professzora és a Világbank vezető közgazdásza szerint Lengyelország gazdasági sikerében több tényező játszott szerepet: az átláthatatlan privatizáció elkerülése, az EU-csatlakozás és az azt kísérő reformok, az uniós források infrastrukturális fejlesztésekre fordítása, az 1990-es évek oktatási reformjai, a fegyelmezett pénzügyi menedzsment és a KKV-szektor dinamizmusa.
Piątkowski egy szeptemberi interjúban úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország körülbelül 2035-re utolérheti Németországot. Ezt arra alapozza, hogy Németországhoz képest magasabb a fiatalok között a diplomások aránya, miközben a lengyel bérszínvonal még mindig jóval alacsonyabb, illetve hogy Lengyelország folyamatosan invesztált a saját fejlődésébe. A közgazdász szerint a jelenlegi modell még nagyjából egy évtizedig képes felzárkózási pályán tartani az országot, utána azonban új fejlődési modellre lesz szükség, amihez hosszú távú vízióra lenne szükség a politikai elit részéről.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.