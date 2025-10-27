2025. október 27. hétfő Szabina
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lengyelország térképe.
Gazdaság

Kanyarban előzi a régiót Lengyelország: már Japánt is lehagyhatják, keményen diktálják az ütemet

Pénzcentrum
2025. október 27. 09:42

A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.  

Magyarországon évekig népszerű téma volt Ausztria gazdasági szintjének elérése, ám ez a narratíva az utóbbi időben elhalványult. Ezzel szemben Lengyelországban újra előtérbe került a felzárkózási diskurzus, ráadásul konkrét, megvalósuló eredményekkel alátámasztva - írja a G7

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lengyelországban Japán utolérése vált a gazdasági célkitűzés szimbólumává. Ez a narratíva Lech Wałęsa 1981-es kijelentéséig nyúlik vissza, amikor a Szolidaritás vezetője arról beszélt, hogy Lengyelország a "következő Japán" lehetne. Ami akkor még gúny tárgya volt, mára valósággá kezd válni.

Jarosław Kaczyński már 2022-ben büszkélkedett azzal, hogy vásárlóerő-paritáson számított bérekben Japánnak alig van előnye Lengyelországhoz képest. Michał Brzeziński közgazdászprofesszor szerint 2021-ben a lengyel medián háztartási jövedelmek már meghaladták a japánokat. Az IMF előrejelzése szerint pedig idén a lengyel egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson meg fogja haladni a japánt.

Kapcsolódó cikkeink:

"Korábban azt mondtuk, hogy Lengyelország a következő Japán akar lenni. Mostanra a világ 21. legnagyobb gazdasága vagyunk, és az egy főre jutó GDP tekintetében éppen Japánt közelítjük" – nyilatkozta Radosław Sikorski külügyminiszter Tokióban az év elején. Donald Tusk miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a lengyel gazdaság néhány éven belül fel fog zárkózni olyan nagy gazdaságokhoz, mint a német és a japán.

Az IMF adatai alapján Csehország egy főre eső nemzeti összterméke már 2019-ben meghaladta a 90-es évek vége óta alig növekvő japán gazdaságot. Látványos az is, ahogy Magyarország és Lengyelország a 2010-es évek közepéig együtt haladt, majd a lengyel gazdaság tempót váltott és elhagyta a szlovák-magyar párost.

2000 és 2024 között Szlovákia egy főre eső GDP-je a német szinthez képest 36-ról 64 százalékra, Magyarországé 44-ről 65 százalékra, Lengyelországé pedig 37 százalékról 73 százalékra emelkedett. Az IMF prognózisa szerint 2030-ra a lengyel GDP a németországi szint körülbelül 83 százalékára nőhet, míg Magyarországé 71, Szlovákiáé pedig 69,5 százalékára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A lengyel gazdaság növekedése különösen az elmúlt években emelkedett ki a V4-es mezőnyből. Míg 2020 előtti öt évben csak enyhén múlta felül a V4-es átlagot (4 és 4,7 százalék közötti növekedés), addig 2020 és 2024 között már csaknem duplája volt (1,5 és 2,7 százalék).

Marcin Piątkowski, a Kozminski Egyetem professzora és a Világbank vezető közgazdásza szerint Lengyelország gazdasági sikerében több tényező játszott szerepet: az átláthatatlan privatizáció elkerülése, az EU-csatlakozás és az azt kísérő reformok, az uniós források infrastrukturális fejlesztésekre fordítása, az 1990-es évek oktatási reformjai, a fegyelmezett pénzügyi menedzsment és a KKV-szektor dinamizmusa.

Piątkowski egy szeptemberi interjúban úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország körülbelül 2035-re utolérheti Németországot. Ezt arra alapozza, hogy Németországhoz képest magasabb a fiatalok között a diplomások aránya, miközben a lengyel bérszínvonal még mindig jóval alacsonyabb, illetve hogy Lengyelország folyamatosan invesztált a saját fejlődésébe. A közgazdász szerint a jelenlegi modell még nagyjából egy évtizedig képes felzárkózási pályán tartani az országot, utána azonban új fejlődési modellre lesz szükség, amihez hosszú távú vízióra lenne szükség a politikai elit részéről.
Címlapkép: Getty Images
#ausztria #magyarország #gazdaság #csehország #szlovákia #németország #japán #gdp #lengyelország #gazdasági növekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:42
09:30
09:15
08:44
08:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 26. 15:33
Így áll a magyar reklámipar - Interjú Novák Péterrel, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnökével (Media1, 2025.04.14)  
Portfolio Checklist
2025. október 25. 06:00
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto  
Holdblog  |  2025. október 27. 08:53
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versen...
MEDIA1  |  2025. október 26. 16:11
Így áll a magyar reklámipar - Interjú Novák Péterrel, az MRSZ elnökével
A Media1 podcast- és rádióműsorának vendége volt Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnöke...
Összkép  |  2025. október 25. 22:14
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora,...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 24. 07:47
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
19 órája
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
4
2 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
5
6 napja
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURO LIBOR
A londoni bankközi piacon jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EUR LIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 05:34
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 19:05
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Agrárszektor  |  2025. október 27. 09:01
Változhat a szabályozás a magyar vizekben: ez minden horgászt érint