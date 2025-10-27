Kanyarban előzi a régiót Lengyelország: már Japánt is lehagyhatják, keményen diktálják az ütemet

A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.

Magyarországon évekig népszerű téma volt Ausztria gazdasági szintjének elérése, ám ez a narratíva az utóbbi időben elhalványult. Ezzel szemben Lengyelországban újra előtérbe került a felzárkózási diskurzus, ráadásul konkrét, megvalósuló eredményekkel alátámasztva - írja a G7.

Lengyelországban Japán utolérése vált a gazdasági célkitűzés szimbólumává. Ez a narratíva Lech Wałęsa 1981-es kijelentéséig nyúlik vissza, amikor a Szolidaritás vezetője arról beszélt, hogy Lengyelország a "következő Japán" lehetne. Ami akkor még gúny tárgya volt, mára valósággá kezd válni.

Jarosław Kaczyński már 2022-ben büszkélkedett azzal, hogy vásárlóerő-paritáson számított bérekben Japánnak alig van előnye Lengyelországhoz képest. Michał Brzeziński közgazdászprofesszor szerint 2021-ben a lengyel medián háztartási jövedelmek már meghaladták a japánokat. Az IMF előrejelzése szerint pedig idén a lengyel egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson meg fogja haladni a japánt.

"Korábban azt mondtuk, hogy Lengyelország a következő Japán akar lenni. Mostanra a világ 21. legnagyobb gazdasága vagyunk, és az egy főre jutó GDP tekintetében éppen Japánt közelítjük" – nyilatkozta Radosław Sikorski külügyminiszter Tokióban az év elején. Donald Tusk miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a lengyel gazdaság néhány éven belül fel fog zárkózni olyan nagy gazdaságokhoz, mint a német és a japán.

Az IMF adatai alapján Csehország egy főre eső nemzeti összterméke már 2019-ben meghaladta a 90-es évek vége óta alig növekvő japán gazdaságot. Látványos az is, ahogy Magyarország és Lengyelország a 2010-es évek közepéig együtt haladt, majd a lengyel gazdaság tempót váltott és elhagyta a szlovák-magyar párost.

2000 és 2024 között Szlovákia egy főre eső GDP-je a német szinthez képest 36-ról 64 százalékra, Magyarországé 44-ről 65 százalékra, Lengyelországé pedig 37 százalékról 73 százalékra emelkedett. Az IMF prognózisa szerint 2030-ra a lengyel GDP a németországi szint körülbelül 83 százalékára nőhet, míg Magyarországé 71, Szlovákiáé pedig 69,5 százalékára.

A lengyel gazdaság növekedése különösen az elmúlt években emelkedett ki a V4-es mezőnyből. Míg 2020 előtti öt évben csak enyhén múlta felül a V4-es átlagot (4 és 4,7 százalék közötti növekedés), addig 2020 és 2024 között már csaknem duplája volt (1,5 és 2,7 százalék).

Marcin Piątkowski, a Kozminski Egyetem professzora és a Világbank vezető közgazdásza szerint Lengyelország gazdasági sikerében több tényező játszott szerepet: az átláthatatlan privatizáció elkerülése, az EU-csatlakozás és az azt kísérő reformok, az uniós források infrastrukturális fejlesztésekre fordítása, az 1990-es évek oktatási reformjai, a fegyelmezett pénzügyi menedzsment és a KKV-szektor dinamizmusa.

Piątkowski egy szeptemberi interjúban úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország körülbelül 2035-re utolérheti Németországot. Ezt arra alapozza, hogy Németországhoz képest magasabb a fiatalok között a diplomások aránya, miközben a lengyel bérszínvonal még mindig jóval alacsonyabb, illetve hogy Lengyelország folyamatosan invesztált a saját fejlődésébe. A közgazdász szerint a jelenlegi modell még nagyjából egy évtizedig képes felzárkózási pályán tartani az országot, utána azonban új fejlődési modellre lesz szükség, amihez hosszú távú vízióra lenne szükség a politikai elit részéről.