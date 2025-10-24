Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
Hatalmas különbségek voltak a regionális fővárosok gazdasági teljesítménye között - derül ki az Eurostat 2023-ra vonatkozó adataiból. A rangsor élén Bukarest áll, míg Budapest a középmezőnyben kapott helyet, megelőzve több régiós versenytársát. Nógrád megye az uniós sereghajtók között szerepel.
Az Eurostat adatai szerint 2023-ban jelentős különbségek mutatkoztak az európai fővárosok gazdasági teljesítménye között, ha az egy főre jutó GDP-t vásárlóerő-paritáson vizsgáljuk.
A rangsort Bukarest vezeti 87 400 euróval, ami különösen figyelemre méltó, hiszen a román főváros gazdasági teljesítménye messze meghaladja az országos átlagot, és már a nyugat-európai városok szintjéhez közelít.
Budapest 64 100 eurós értékkel a középmezőnyben helyezkedik el: elmarad Prágától (73 500 euró), de megelőzi Pozsonyt, Varsót és Ljubljanát. Érdekesség, hogy Bécs 52 500 eurós szintje a térségben viszonylag alacsonynak számít, ami arra utal, hogy az osztrák főváros gazdasági ereje kiegyenlítettebb, az ország többi részéhez viszonyítva kevésbé kiugró.
Budapest kiugró gazdasági teljesítménye több tényező eredménye. A főváros az ország gazdasági, pénzügyi és innovációs központja, ahol a szolgáltatások, különösen az üzleti és informatikai szektor, koncentráltan vannak jelen. A legtöbb multinacionális vállalat regionális központja, valamint a legnagyobb ipari és logisztikai beruházások is jellemzően a fővárosban vagy annak agglomerációjában összpontosulnak. Emellett Budapest lakossága képzettebb az országos átlagnál, ami magasabb termelékenységet és jövedelmeket eredményez, így az egy főre jutó GDP messze meghaladja a vidéki szintet.
A lista végén Szófia áll 20 500 euróval, ami jól mutatja a bolgár gazdaság és a nyugat-balkáni régió lemaradását. Ugyanakkor a különbségek azt is jelzik, hogy Közép- és Kelet-Európa fővárosai egyre inkább eltávolodnak egymástól fejlettségi szinten: míg Bukarest és Prága már közelít a nyugat-európai szinthez, addig a délkeleti régióban továbbra is nagy a felzárkózási kényszer.
Így áll Magyarország a régióban
Abban az évben az Európai Unió vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP-je 38 100 volt, amihez képest a legtöbb közép- és kelet-európai ország még mindig elmarad. A térségben egyedül Ausztria haladta meg jelentősen az uniós átlagot 45 700-as értékkel, míg a többi ország nagyjából 25–35 ezer közötti sávban mozgott.
A visegrádi és balkáni országok között viszonylag kiegyenlített a mezőny: Magyarország (29 200), Lengyelország (29 500) és Románia (29 700) közel azonos szinten állt. Csehország (34 500) és Szlovénia (35 000) viszont továbbra is a régió éllovasai, míg Szlovákia (28 100) és Horvátország (29 000) valamivel elmaradt tőlük. A lista végén Bulgária található 24 300 PPS értékkel, ami jól mutatja, hogy az ország még mindig jelentős felzárkózási kényszerben van.
Nógrád megye a sereghajtók között
Összességében 2023-ban az Európai Unió egy főre jutó bruttó hazai terméke (GDP) vásárlóerő-paritáson (PPS) számolva 38 100 volt, ami növekedést jelent a 2022-es 36 000 PPS-hez képest.
Az ír Dublin régió (139 500 PPS) és a South-West régió (137 300 PPS) érte el a legmagasabb egy főre jutó GDP-t az EU statisztikai területi egységei között. Őket követte a németországi Wolfsburg, Kreisfreie Stadt (136 500 PPS, 2022-es adat), valamint a francia főváros, Párizs (126 900 PPS).
Ezzel szemben a legkisebb GDP-t a francia tengerentúli régió, Mayotte mutatta 10 500 PPS értékkel, amit a bolgár Haskovo (11 000 PPS) és Silistra (11 100 PPS) követett.
Az egy főre jutó GDP legalacsonyabb értékeit főként Bulgária és Románia régióiban mérték, valamint Magyarország egy térségében, ahol a gazdasági aktivitás 15 000 PPS alá esett.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
