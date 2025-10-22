A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Ez az ország Európa új beteg embere: az egész kontinenst hazavághatja a válságuk
Franciaország politikai válsága és költségvetési problémái nemcsak Emmanuel Macron elnök, hanem egész Európa számára is komoly kihívást jelentenek. Az ország negyedik kormánya alig élte túl a bizalmatlansági szavazásokat, miközben a kulcsfontosságú nyugdíjreformokat is fel kellett adnia - írja a Bloomberg.
Az idei francia közgazdasági Nobel-díjas, Philippe Aghion "tragédiának" nevezte hazája politikai instabilitását. Franciaország költségvetési gondjai és a pártok közötti patthelyzet egy mélyebb működési zavar következményei: az állam bőkezűen költ, mégsem teljesít hatékonyan.
A francia kormány az OECD-országok között szinte a legtöbbet adóztatja és osztja újra a nemzeti jövedelemből. A francia állampolgárok közel 60%-a több juttatást kap az államtól, mint amennyit befizet. Ez a GDP 5,4%-ára becsült költségvetési hiányhoz vezetett, ami jóval meghaladja az EU 3%-os határértékét.
Miközben az 1% alatti gazdasági növekedés és a növekvő adósságállomány mellett ez a kiadási szint fenntarthatatlan, a magas adók és az állami bőkezűség csökkentette ugyan az egyenlőtlenséget, de nem generált növekedést vagy lehetőségeket. A társadalmi mobilitás stagnál, ahogy a fizikai mobilitás is.
A legújabb hírek szerint a válságot azzal próbálná enyhíteni az állam, hogy újra bevezeti a vagyonadót.
Bár az állam 2023-ban 43 milliárd eurót (a GDP körülbelül 1,5%-át) költött lakhatási támogatásra – ami nagyjából kétszerese az OECD-átlagnak – a helyhez kötött juttatások és a kínálat hiánya olyan régiókban tartja a családokat, ahol kevés a munkalehetőség. Közben több mint 2,7 millióan várakoznak támogatott lakhatásra.
Emmanuel Macron elnök eredetileg azzal az ígérettel került hatalomra, hogy rugalmasabbá és versenyképesebbé teszi Franciaországot. Kezdetben sikerrel reformálta meg részben a munkaerőpiacot, csökkentette a társasági adót és megszüntette a vagyonadót, ami befektetéseket vonzott Párizsba. A 2023-as terve, amely a nyugdíjkorhatárt 62-ről 64 évre emelte volna, mérhető hatással lett volna a költségvetési hiányra.
Macron azonban visszariadt a költségvetés egyensúlyba hozásához szükséges kiadáscsökkentésektől, és nem tudta meggyőzni a közvéleményt a drasztikus reformok szükségességéről. A 2018-as üzemanyagadó-emelés és nyugdíjreform-tervei miatt sok szavazó úgy érezte, hogy ők viselik politikájának terheit. A nyugdíjreformot most felfüggesztették a 2027-es elnökválasztásig, és még azután is nehéz lesz újraéleszteni.
Macron kudarcainak következményei túlmutatnak Párizson. Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket, és aláhúzza, hogy még az érett demokráciák is küzdenek a kormányzással, ahogy a politikai centrum zsugorodik.
A tanulság a mainstream pártok számára kettős: először is, ha a vezetők nem építenek gyorsan konszenzust a hiteles reformok szükségességéről, politikai patthelyzet alakul ki. Másodszor, a bőkezű szociális kiadások önmagukban nem nyerik meg a szavazókat, hacsak nem látnak lehetőséget kilátásaik javítására.
Franciaország továbbra is irigylésre méltó erősségekkel rendelkezik: képzett munkaerővel, világszínvonalú infrastruktúrával és mély ipari bázissal. De politikai vezetők nélkül, akik hajlandók okosabban költeni és szembesíteni polgáraikat a kemény igazságokkal, az ország Európa számára komoly tehertétellé válhat.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
A hírszerzés szerint Moszkva csak időt nyer a béketárgyalásokkal, közben már az újabb hadjáratra készül.
Ezt nézd meg! Ilyen luxusbörtönbe kerülnek a nagypályás csaló politikusok - most ez tényleg büntetés?
Nicolas Sarkozy volt francia elnök október 21-én megkezdi börtönbüntetését, miután szeptemberben bűnösnek találták egy összeesküvési ügyben.
A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
