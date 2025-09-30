Már a KSH sem tagadja tovább: nagy a baj, elképesztő a szegénység az országban

A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat, amelyek a valóságosnál kedvezőbb képet mutattak. A korrigált számok szerint a relatív szegénység mértéke magasabb, mint amit korábban publikáltak.

A KSH sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a korábban közzétett szegénységi statisztikák nem tükrözték megfelelően a valós helyzetet Magyarországon - számolt be a 444. Több kutató is észrevette, hogy a hivatal által közölt adatokban a jövedelmi csoportok eloszlása nem követte a szokásos normál eloszlást, hanem feltűnő kiugrások mutatkoztak, éppen a szegénységi küszöb feletti kategóriákban.

Ez a jelenség azt eredményezte, hogy a statisztikákban a magyarországi szegénység mértéke a valóságosnál alacsonyabbnak tűnt. A KSH most elismerte, hogy a kimutatott relatív szegénység valóban nagyobb volt az országban, mint amit a korábbi adataik jeleztek. A pontatlanság három évben is szignifikáns mértékű volt, amit a mintavételi hiba sem magyaráz.

A hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy módszertani hibát nem követtek el, így felelőst sem neveztek meg. A KSH álláspontja szerint pusztán véletlen egybeesés, hogy éveken keresztül éppen a szegénységi küszöb környékén jelentkezett adattorlódás, és visszautasították a politikai befolyásolásra vonatkozó vádakat.

A KSH hétfőn a honlapján visszamenőlegesen korrigálta az adatokat. A módosítás következtében például a 2021-es relatív szegénységi mutató 12,1 százalékról 13,5 százalékra emelkedett. A frissített adatokból az is kiderült, hogy 2017 óta - a korábbi kommunikációval ellentétben - valójában nem javult a relatív szegénység helyzete Magyarországon.