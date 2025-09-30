A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már a KSH sem tagadja tovább: nagy a baj, elképesztő a szegénység az országban
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat, amelyek a valóságosnál kedvezőbb képet mutattak. A korrigált számok szerint a relatív szegénység mértéke magasabb, mint amit korábban publikáltak.
A KSH sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a korábban közzétett szegénységi statisztikák nem tükrözték megfelelően a valós helyzetet Magyarországon - számolt be a 444. Több kutató is észrevette, hogy a hivatal által közölt adatokban a jövedelmi csoportok eloszlása nem követte a szokásos normál eloszlást, hanem feltűnő kiugrások mutatkoztak, éppen a szegénységi küszöb feletti kategóriákban.
Ez a jelenség azt eredményezte, hogy a statisztikákban a magyarországi szegénység mértéke a valóságosnál alacsonyabbnak tűnt. A KSH most elismerte, hogy a kimutatott relatív szegénység valóban nagyobb volt az országban, mint amit a korábbi adataik jeleztek. A pontatlanság három évben is szignifikáns mértékű volt, amit a mintavételi hiba sem magyaráz.
A hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy módszertani hibát nem követtek el, így felelőst sem neveztek meg. A KSH álláspontja szerint pusztán véletlen egybeesés, hogy éveken keresztül éppen a szegénységi küszöb környékén jelentkezett adattorlódás, és visszautasították a politikai befolyásolásra vonatkozó vádakat.
A KSH hétfőn a honlapján visszamenőlegesen korrigálta az adatokat. A módosítás következtében például a 2021-es relatív szegénységi mutató 12,1 százalékról 13,5 százalékra emelkedett. A frissített adatokból az is kiderült, hogy 2017 óta - a korábbi kommunikációval ellentétben - valójában nem javult a relatív szegénység helyzete Magyarországon.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.
A magyar gazdaság továbbra is bizonytalan pályán mozog, a fogyasztásra alapozott növekedés akadályokba ütközik,
Súlyos válságba került a magyar szőlőtermesztés az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.