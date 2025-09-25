Érik a nyugdíjkatasztrófa: az alacsony jövedelműeknek különösen fájni fog

Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak a nyugdíj-megtakarítások terén a hagyományos munkaviszonyban dolgozókhoz képest - tudósított a Portfolio.

A PensionBee, a lakossági nyugdíjpiac egyik meghatározó szereplője által készített tanulmány szerint az alkalmi munkavállalók között markáns különbségek mutatkoznak a jövedelmi szintek alapján. Az évi 15 000 font alatt keresőknek mindössze 16 százaléka fizet rendszeresen nyugdíjpénztárba, míg a 100 000 font feletti jövedelemmel rendelkezőknél ez az arány 46 százalék.

Az alacsony jövedelmű réteg különösen veszélyeztetett, hiszen minden ötödik személy kizárólag az állami nyugdíjra támaszkodik időskorában, ami jelentősen növeli az időskori elszegényedés kockázatát. A legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók 18 százaléka anyagi okokból egyáltalán nem képes megtakarítani.

A mindennapi megélhetési költségek szinte minden jövedelmi szinten a legnagyobb akadályt jelentik a nyugdíjcélú megtakarítások előtt. A fiatal felnőttek helyzete különösen aggasztó: a 18-24 éves korosztály közel negyede (23 százaléka) nem tud nyugdíjpénztárba fizetni a magas költségek miatt.

A felmérés rávilágít arra is, hogy a pénzügyi jövővel kapcsolatos magabiztosság erősen korrelál a jövedelemmel. Míg a 15 000 font alatt keresőknek csupán 18 százaléka érzi magát "nagyon magabiztosnak" pénzügyi jövőjével kapcsolatban, addig a 100 000 font feletti jövedelemmel rendelkezők 39 százaléka nyilatkozott hasonlóan.

A kutatás szerint valamennyi demográfiai csoportban igény mutatkozik a nyugdíjrendszer reformjára. A rugalmas befizetési modellek iránt különösen nagy az érdeklődés az alacsonyabb jövedelműek körében. Az évi 15 000-19 999 font között keresők több mint fele állítja, hogy "a kis összegek rugalmas befizetésének lehetősége növelné hajlandóságukat a nyugdíjpénztári megtakarításra".

Lisa Picardo, a PensionBee brit üzletágának vezetője szerint: "Bár az automatikus nyugdíjpénztári tagság milliók számára átalakította a nyugdíj-megtakarításokat, sokan továbbra is kimaradnak a rendszerből, különösen az önfoglalkoztatók. Ezek a munkavállalók ugyanolyan esélyt érdemelnek a biztonságos nyugdíj felépítésére, de további akadályokkal szembesülnek a befizetések megkezdésekor és fenntartásakor. A megfelelő eszközökkel és támogatással a kis, következetes lépések is valódi különbséget jelenthetnek a hosszú távú nyugdíjkilátásokban."