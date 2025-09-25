A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
Érik a nyugdíjkatasztrófa: az alacsony jövedelműeknek különösen fájni fog
Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak a nyugdíj-megtakarítások terén a hagyományos munkaviszonyban dolgozókhoz képest - tudósított a Portfolio.
A PensionBee, a lakossági nyugdíjpiac egyik meghatározó szereplője által készített tanulmány szerint az alkalmi munkavállalók között markáns különbségek mutatkoznak a jövedelmi szintek alapján. Az évi 15 000 font alatt keresőknek mindössze 16 százaléka fizet rendszeresen nyugdíjpénztárba, míg a 100 000 font feletti jövedelemmel rendelkezőknél ez az arány 46 százalék.
Az alacsony jövedelmű réteg különösen veszélyeztetett, hiszen minden ötödik személy kizárólag az állami nyugdíjra támaszkodik időskorában, ami jelentősen növeli az időskori elszegényedés kockázatát. A legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók 18 százaléka anyagi okokból egyáltalán nem képes megtakarítani.
A mindennapi megélhetési költségek szinte minden jövedelmi szinten a legnagyobb akadályt jelentik a nyugdíjcélú megtakarítások előtt. A fiatal felnőttek helyzete különösen aggasztó: a 18-24 éves korosztály közel negyede (23 százaléka) nem tud nyugdíjpénztárba fizetni a magas költségek miatt.
A felmérés rávilágít arra is, hogy a pénzügyi jövővel kapcsolatos magabiztosság erősen korrelál a jövedelemmel. Míg a 15 000 font alatt keresőknek csupán 18 százaléka érzi magát "nagyon magabiztosnak" pénzügyi jövőjével kapcsolatban, addig a 100 000 font feletti jövedelemmel rendelkezők 39 százaléka nyilatkozott hasonlóan.
A kutatás szerint valamennyi demográfiai csoportban igény mutatkozik a nyugdíjrendszer reformjára. A rugalmas befizetési modellek iránt különösen nagy az érdeklődés az alacsonyabb jövedelműek körében. Az évi 15 000-19 999 font között keresők több mint fele állítja, hogy "a kis összegek rugalmas befizetésének lehetősége növelné hajlandóságukat a nyugdíjpénztári megtakarításra".
Lisa Picardo, a PensionBee brit üzletágának vezetője szerint: "Bár az automatikus nyugdíjpénztári tagság milliók számára átalakította a nyugdíj-megtakarításokat, sokan továbbra is kimaradnak a rendszerből, különösen az önfoglalkoztatók. Ezek a munkavállalók ugyanolyan esélyt érdemelnek a biztonságos nyugdíj felépítésére, de további akadályokkal szembesülnek a befizetések megkezdésekor és fenntartásakor. A megfelelő eszközökkel és támogatással a kis, következetes lépések is valódi különbséget jelenthetnek a hosszú távú nyugdíjkilátásokban."
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíjas utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől, és egyre kevesebb az elszegényedő nyugdíjas.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
Döntött a kormány a 2025. novemberi nyugdíjemelés mértékéről. Hogy pontosan mennyi lesz az egyösszegű korrekció és az emelt nyugdíj összege, megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíj...
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről.
Mutatjuk, a diszkontláncok közül melyik ad a legnagyobb kedvezményt, hol éri meg a legjobban beváltani az utalványt.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.
Kik kapják meg először a 30 ezres nyugdíjas utalványt? Irányítószám alapján haladnak – mutatjuk, ki mikor számíthat rá. A Posta titkolja a pontos tervet.
Az állami utalványok célja a segítség, mégis sok idős ember bajba kerülhet, ha az uzsorások kezére jutnak a támogatások.
A nyolchavi infláció alapján a kormány 1,5 százalékkal emeli visszamenőleg a nyugdíjakat, átlagosan 3660 forinttal havonta.
Az utóbbi években különösen élénk érdeklődés övezi a kormány döntését, hogy fognak-e nyugdíjprémiumot fizetni, illetve lesz-e évközi nyugdíjemelés novemberben.
Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony...
Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.
A nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
