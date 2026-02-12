A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
Ez se a magyarok versenye volt: a mezőny végén zártak a magyar sífutólányok 10 kilométeren
A milánói–cortinai téli olimpia női sífutóversenyének csütörtöki, 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar induló, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a mezőny végén zárt.
A Fiemme-völgyben található Tesero Stadion kihívást jelentő, meredek emelkedőkkel nehezített pályáján zajlott a verseny, amelyen 111 sífutó állt rajthoz. Az egyenkénti indításos futamban a versenyzők félperces időközönként vágtak neki a távnak; a magyar színeket képviselő Pónya Sára a 84-es, Laczkó Lara Vanda a 85-ös rajtszámmal startolt.
Karlsson a mezőny közepéről indulva már a kezdetektől magához ragadta az irányítást. A verseny elejétől olyan tempót diktált, amely egyértelműen jelezte fölényét, és minden köztes időmérő pontnál jelentős különbséggel vezetett riválisai előtt.
Végül 22:49.2 perces idővel ért célba, amellyel 46.6 másodperccel előzte meg a világbajnok Ebba Anderssont, aki – a szombati tömegrajtos versenyhez hasonlóan – ezúttal is második lett. A dobogó harmadik fokára az amerikai Jessie Diggins állhatott fel, aki jelenleg a világkupa összetett pontversenyét vezeti.
A magyar versenyzők közül Pónya Sára 28:44.1 perc alatt teljesítette a távot, és a 85. helyen ért célba, míg Laczkó Lara Vanda 29:51.7-es idővel a 93. pozíciót szerezte meg. A versenyt végül 108 sportoló fejezte be sikeresen.
A svéd sífutó-válogatott kiemelkedő teljesítményt nyújt az olimpián: az eddig kiosztott kilenc éremből hetet ők szereztek meg, ami egyértelműen jelzi dominanciájukat ebben a szakágban.
