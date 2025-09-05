A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Megszólalt Nagy Márton a jövő évi minimálbér-emelésről: ettől rengeteg magyar lesz csalódott
A kormány által korábban bejelentett 13%-os minimálbér-emelés veszélybe került a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az RTL Híradónak nyilatkozva jelezte, hogy a jövő évre tervezett 13%-os minimálbér-emelés megvalósulása bizonytalanná vált. A miniszter szerint a gazdasági körülmények kedvezőtlenebbül alakultak a vártnál: a növekedés elmarad a tervezettől, miközben az infláció magasabb a korábban kalkuláltnál.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre. A legnagyobb hazai szakszervezeti szövetség elnöke úgy nyilatkozott, hogy a munkavállalói érdekképviseletek számára egy mérsékeltebb béremelés is elfogadható lehet a jelenlegi gazdasági helyzetben.
A minimálbér-emelés mértékéről a kormány, a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek képviselői a következő időszakban folytatnak majd tárgyalásokat, figyelembe véve az aktuális gazdasági mutatókat.
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Az elmúlt hónapban megduplázódott az érdeklődők száma.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
