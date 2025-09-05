Megszólalt Nagy Márton a jövő évi minimálbér-emelésről: ettől rengeteg magyar lesz csalódott

A kormány által korábban bejelentett 13%-os minimálbér-emelés veszélybe került a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az RTL Híradónak nyilatkozva jelezte, hogy a jövő évre tervezett 13%-os minimálbér-emelés megvalósulása bizonytalanná vált. A miniszter szerint a gazdasági körülmények kedvezőtlenebbül alakultak a vártnál: a növekedés elmarad a tervezettől, miközben az infláció magasabb a korábban kalkuláltnál.

A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre. A legnagyobb hazai szakszervezeti szövetség elnöke úgy nyilatkozott, hogy a munkavállalói érdekképviseletek számára egy mérsékeltebb béremelés is elfogadható lehet a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A minimálbér-emelés mértékéről a kormány, a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek képviselői a következő időszakban folytatnak majd tárgyalásokat, figyelembe véve az aktuális gazdasági mutatókat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

