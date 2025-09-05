2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Budapest, 2025. április 17.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 17-én.MTI/Balogh Zoltán
Megszólalt Nagy Márton a jövő évi minimálbér-emelésről: ettől rengeteg magyar lesz csalódott

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 19:54

A kormány által korábban bejelentett 13%-os minimálbér-emelés veszélybe került a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az RTL Híradónak nyilatkozva jelezte, hogy a jövő évre tervezett 13%-os minimálbér-emelés megvalósulása bizonytalanná vált. A miniszter szerint a gazdasági körülmények kedvezőtlenebbül alakultak a vártnál: a növekedés elmarad a tervezettől, miközben az infláció magasabb a korábban kalkuláltnál.

A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre. A legnagyobb hazai szakszervezeti szövetség elnöke úgy nyilatkozott, hogy a munkavállalói érdekképviseletek számára egy mérsékeltebb béremelés is elfogadható lehet a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A minimálbér-emelés mértékéről a kormány, a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek képviselői a következő időszakban folytatnak majd tárgyalásokat, figyelembe véve az aktuális gazdasági mutatókat.

 

