2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
13 °C Budapest
Harci rakéták egy kilövőállványon.
Világ

Fenyegető üzenetet küldött Putyinnak az ENSZ: ez mindent megváltoztathat a háborúban?

MTI
2026. február 12. 14:44

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat. A legutóbbi csapások nyomán százezrek maradtak áram és fűtés nélkül. Volker Türk hangsúlyozta, hogy a polgári infrastruktúra szándékos támadása sérti a nemzetközi jogot.

Volker Türk emberi jogi főbiztos közleményben reagált arra, hogy az orosz fegyveres erők csütörtökre virradóra újabb, átfogó csapássorozatot indítottak Ukrajna energetikai rendszere ellen. A támadások következtében több százezer civil maradt áram és fűtés nélkül.

A főbiztos rámutatott, hogy Ukrajna jelenleg a négy éve tartó háború eddigi legkeményebb telét éli, amikor a hőmérséklet gyakran mínusz húsz Celsius-fokig süllyed.

Több millióan naponta csupán néhány órára jutnak otthon áramhoz, a fűtetlen iskolákat pedig be kellett zárni

– fogalmazott Türk a nyilatkozatában.

Az ukrán vezetés szerint az energetikai infrastruktúra módszeres rombolása mögött egyértelmű szándék áll: a lakosság lelki erejének megtörése és ellenállóképességének aláásása.

A legutóbbi támadássorozat február 12-én zajlott, amikor orosz ballisztikus rakéták és drónok csaptak le Ukrajna számos térségére, köztük a fővárosra is. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy a fővárost érő légicsapásokban ketten megsérültek, és mintegy 2600 lakóépület maradt fűtés nélkül.
Címlapkép: Getty Images
#áram #ukrajna #ensz #világ #drón #támadás #kijev #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #rakéta #energiaellátás

