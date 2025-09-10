Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD.
Jövőre már kint leszünk a gödörből? Itt a friss előrejelzés: végre tényleg erőre kaphat a magyar gazdaság
Az idei stagnálást követően jövőre ismét bővülhet a magyar gazdaság - derült ki az Erste elemzői által meghirdetett sajtótájékoztatón, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy már egyértelműen kijelenthető, hogy egy évet biztosan csúszik a fellendülés.
A legfrissebb elemzési adatok szerint az export élénkülése és a beruházások újraindulása akár 2,3 százalékos GDP-növekedést is eredményezhet 2026-ban. Az ársapkák és a forint viszonylag erős árfolyama inkább mérséklik, mint fokozzák az inflációt: idén 4,7, jövőre pedig 4,1 százalékos szint a várakozás. Bár a forint jelenleg kissé felülértékelt, a hazai és nemzetközi kamatkörnyezet közötti különbség segíti az árfolyam stabilizálását. Az euró árfolyama 2025 végére 405, 2026 végére pedig 410 forint körül alakulhat.
A magyar gazdaság számára kedvező külső környezetet jelenthet az Európai Unió és az Egyesült Államok között várható vámmegállapodás, valamint a német gazdaság kilábalása. A csökkenő bizonytalanság, illetve a magyar exporttermékek iránti kereslet bővülése egyaránt támogathatja a beruházások fordulatát. Ennek eredményeként 2026-ban a GDP akár 2,3 százalékkal is emelkedhet.
Rövid távon ugyanakkor a gazdaság teljesítménye továbbra is gyenge: 2025-ben az Erste elemzői a korábban várt 2 százalék helyett legfeljebb 0,5 százalékos növekedést valószínűsítenek. Jelenleg a belföldi fogyasztás jelenti a fő támaszt, miközben az export és a beruházások még fékezik a bővülést.
Az Erste elemzői szerint az ársapkák és a forint erős árfolyama hozzájárult ahhoz, hogy az év első felében mérséklődjön az infláció, és rövid távon a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váljanak. Ugyanakkor a globális élelmiszer- és nyersanyagárak drágulása, valamint a hazai gazdálkodók által elszenvedett fagykárok és az aszály hatásai jelentős mértékben felfelé hajtják a mezőgazdasági termelői árakat.
Nagy János elemző szerint a pénzromlás üteme idén az év elején prognosztizált 5,5%-kal szemben 4,7% lehet. Jövőre pedig az áremelkedés üteme 4,1%-ra lassulhat, ugyanakkor bizonytalanságot okozhat az árrésstop vélhetően 2026-os kivezetése, így az infláció várhatóan csak 2027 tájékán térhet vissza a jegybanki sávba.
Nyeste Orsolya szerint a magas szinten beragadt inflációs várakozások aggasztják a jegybankot, legkorábban talán decemberben lehet kamatvágás, de lehet, hogy a jövő év elején fog ez bekövetkezni. Akad azonban olyan elemző is, aki szerint a választásokig akár az is megeshet, hogy nem lesz változás a monetáris politikában. Az államadósság alakulása GDP százalékában az idén megint növekedhet (74,4%) a tavalyi évi 73,5%-ról. De az elemzők azt várják, hogy a jövő évben ez ismét csökkenni fog. Várhatóan ez a csökkenés nem lesz túl intenzív.
Az elmúlt időszakban kialakult, 400 forint alatti euróárfolyam alapján a magyar fizetőeszköz jelenleg némileg felülértékeltnek tekinthető. A forintot azonban a kereskedelmi feszültségek várható enyhülése, a folyó fizetési mérleg többlete, valamint a hazai és nemzetközi kamatok közötti növekvő különbség egyaránt erősíti, így a korábban vártnál stabilabb pályán mozoghat. Középtávon ugyanakkor az inflációs különbözet miatt továbbra is inkább fokozatos leértékelődésre lehet számítani az euróval szemben. Ennek megfelelően az euró árfolyama 2025 végére 405, 2026 végére pedig 410 forint körül alakulhat.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, valamint a kormányszóvivő, Vitályos Eszter és Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter tart Kormányinfót csütörtökön.
A forint árfolyama kedden nem változott az euróval és a svájci frankkal szemben, gyengült kissé a dollár ellenében a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi...
Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.