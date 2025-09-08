2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 25.Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttmûködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. augusz
Gazdaság

Megszólalt Varga Mihály: csak így tartható stabilan a forint, kulcsfontosságú időszak jön

MTI
2025. szeptember 8. 15:01

A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) bázeli ülésén.

Az MNB közleménye szerint Varga kiemelte: a központi bankok közötti együttműködés elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás szempontjából. Hozzátette, hogy bár a világgazdasági környezet feszült, Magyarország gazdasága továbbra is stabil, a GDP az idén 0,8 százalékkal nőhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jegybankelnök szerint a növekedéshez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése. Ugyanakkor figyelmeztetett: míg a fogyasztás stabil, a beruházások gyengélkednek, ezért indította el az MNB a Minősített Vállalati Hitelprogramot, amely kedvező forráshoz juttatja a kkv-kat.

Kapcsolódó cikkeink:

Varga jelezte: az infláció az év végéig a toleranciasáv felett maradhat, de a szigorú monetáris politika mérsékli az áremelkedést és támogatja a stabil forintárfolyamot.

A bázeli találkozón Varga Mihály kínai kollégájával, Kung-seng Pannal is tárgyalt, akivel aláírták a két ország közötti devizacsere-megállapodás meghosszabbítását.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
 
#mnb #varga #bankok #varga mihály #együttműködés #ezres #stabilitás #mnb kamatdöntés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:32
15:15
15:01
14:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 6. 06:45
Testközelből Trump támadása a Harvard ellen  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 8. 13:44
Veiszer Alinda és Hajdú Péter is ott lesz a kastélyban - megvan Az Árulók új szereplőgárdája
Megvannak Az Árulók új évadának szereplői: a kastélyba költözik többek között Veiszer Alinda, Hajdú...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 8. 11:20
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott...
Holdblog  |  2025. szeptember 8. 09:30
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zö...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 5. 20:09
Macys Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és má...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
2
2 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
3
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
4
5 napja
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
2 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ellenséges felvásárlás
Jelentős méretű versenytárs kisebb versenytársak felvásárlásával növeli piacrészesedését.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 15:15
Világhódítás: ilyen nincs, a Labubu babák már a tőzsdét is letarolták
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 14:28
Több ezer forintot érhet pluszban a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, mely boltokban
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 14:34
Megdöbbentő látvány Magyarországon: aggasztó, ami itthon zajlik