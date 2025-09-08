Megszólalt Varga Mihály: csak így tartható stabilan a forint, kulcsfontosságú időszak jön

A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) bázeli ülésén.

Az MNB közleménye szerint Varga kiemelte: a központi bankok közötti együttműködés elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás szempontjából. Hozzátette, hogy bár a világgazdasági környezet feszült, Magyarország gazdasága továbbra is stabil, a GDP az idén 0,8 százalékkal nőhet.

A jegybankelnök szerint a növekedéshez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése. Ugyanakkor figyelmeztetett: míg a fogyasztás stabil, a beruházások gyengélkednek, ezért indította el az MNB a Minősített Vállalati Hitelprogramot, amely kedvező forráshoz juttatja a kkv-kat.

Varga jelezte: az infláció az év végéig a toleranciasáv felett maradhat, de a szigorú monetáris politika mérsékli az áremelkedést és támogatja a stabil forintárfolyamot.

A bázeli találkozón Varga Mihály kínai kollégájával, Kung-seng Pannal is tárgyalt, akivel aláírták a két ország közötti devizacsere-megállapodás meghosszabbítását.

