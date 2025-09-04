2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ezt már az MNB sem tagadja: drámai inflációs várakozásokról beszélt Varga Mihály
Gazdaság

Ezt már az MNB sem tagadja: drámai inflációs várakozásokról beszélt Varga Mihály

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 14:03

Az MNB elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében részletesen elemezte a hazai inflációs helyzetet, kiemelve a várakozások horgonyzásának fontosságát és a stabil árfolyam szerepét az árstabilitás elérésében- közölte a 24.hu.

Az infláció 2019-2020-ban még a célszint közelében mozgott, majd 2022-ben közel 20 százalékra emelkedett, jelenleg pedig 4,3 százalékon áll – ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott nyitóbeszédében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Mihály rámutatott, hogy az árstabilitás elérését nehezíti a 2023-asnál magasabban beragadt inflációs várakozások szintje. "A várakozások most a 2022 eleji szinten vannak, a lakossági inflációs várakozás most 8 százalék" – fogalmazott az MNB elnöke.

A jegybank vezetője kifejtette, hogy az infláció negatív hatással van mind az egyénekre, mind a gazdaság egészére: visszafogja a beruházásokat, lassítja a növekedést és hátráltatja az ország felzárkózását. Ezért az árstabilitás megőrzése nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem gazdasági szükségszerűség is.

Márciusi kinevezése óta a jegybank kommunikációját stabilitásorientált szemlélet jellemzi, ami a piaci reakciók alapján eredményesnek bizonyult, nyugalmat teremtve a pénzpiacokon és az árfolyam területén is. Varga hangsúlyozta: "a küzdelem az infláció ellen nem ért véget, a jegybank továbbra is szigorú és óvatos monetáris politikával dolgozik azon, hogy az inflációs cél fenntartható módon teljesüljön."

A devizaárfolyammal kapcsolatban az MNB elnöke leszögezte, hogy szakítani kell azzal a korábbi elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint tartósan előnyös az exportnak és így a gazdaság egészének. Rámutatott, hogy napjainkban az árfolyamváltozások gyorsabban és erőteljesebben gyűrűznek be a gazdaságba, mint korábban.

Mivel az import a GDP mintegy 70 százalékát teszi ki, a forint árfolyamának stabilitása kulcsfontosságú tényezővé vált. A jegybank célja, hogy a változékony piaci környezetben is fenntartsa ezt a stabilitást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Varga emlékeztetett arra, hogy 2024 őszén a forint árfolyama még eltért a régiós trendektől, de azóta ez a különbség megszűnt, és a magyar valuta ismét összhangba került a környező országok devizáinak mozgásával, ami kedvező fejlemény.

Kapcsolódó cikkeink:

Az MNB elnöke kiemelte, hogy 2025 eleje óta az importált termékek árindexe és az ipari termelői árak növekedése lassul, ami lehetővé teszi, hogy ezek a hatások fokozatosan beépüljenek a fogyasztói árakba, támogatva az árstabilitás elérését.

Prezentációjában Varga arra is felhívta a figyelmet, hogy a forint árfolyamváltozásának inflációba való átgyűrűzése felerősödött és felgyorsult: 1 százalékos árfolyamváltozás a korábbi 0,15 százalékpont helyett már 0,3 százalékponttal módosítja az inflációt.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert
#mnb #jegybank #infláció #gazdaság #varga mihály #gdp

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:09
15:01
14:58
14:33
14:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 3. 16:50
Összefognak az új világrend erős emberei Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 4. 13:07
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel m...
MEDIA1  |  2025. szeptember 4. 11:58
Hatalmasat füllentett Koltay András, a Médiatanács elnöke a Köztérben
Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Médiatanács elnöke a Köztér című Y...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 3. 09:54
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
2
2 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
3
2 hete
Most érkezett! Robbanás történt a Barátság kőolajvezetéknél: leállt a szállítás Magyarország felé
4
1 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
1 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 15:01
Vége a "jó" világnak, már erre sincsen kapacitás: októbertől a kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló kell
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 13:31
Ledobta a bombát a Lidl: óriási kedvezmény érkezik a nyugdíjasoknak, rákontráznak az Aldi akciójára
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 14:29
Nem semmi: már ennyibe kerül egy hektár termőföld Magyarországon