York, Egyesült Királyság - 2021. május 9. Közelkép egy tizenéves fiúról, aki egy PS5 játékkonzol kontrollerét tartja kezében, miközben videojátékokkal játszik.
"Egész nap szexeltem, hajnalig videojátékoztam": így bukott meg a brazil sztárfocista a Real Madridnál

2026. március 16. 19:42

A Bayern München és a Palmeiras egykori sztárja, Zé Roberto a Globo "Abre Aspas" című műsorában vallott karrierje sorsfordító pillanatairól. Őszintén beszélt a videojáték-függőségről, amely hátráltatta a Real Madridnál, a 2002-es vb-keretből való kimaradás fájdalmáról is.

Az egykori brazil válogatott középpályás 21 évesen, friss házasként igazolt a Portuguesából a Real Madridhoz, ám nem tudott élni a lehetőséggel. Saját bevallása szerint a PlayStation-függőség, konkrétan a Crash Bandicoot végigjátszásának kényszere tönkretette a teljesítményét.

Zé Roberto számára ez a kudarc végül komoly tanulságul szolgált. Egy rövid brazil kitérőt követően, a Flamengo érintésével tért vissza Európába. Ezt követően 14 éven át futballozott a Bayer Leverkusen, a Bayern München, a Hamburger SV, majd később a katari Al-Gharafa színeiben.

Olyan voltam, mint egy kakas: egész nap szexeltem, hajnalig pedig videojátékoztam. Folyamatosan egészségtelenül ettem, és nagyon keveset aludtam

- mondta őszinte vallomásában az egykori sztárfocista. 

Elmondása szerint a brazíliai hazatérése során kielemezte a hibáit, és sokkal felkészültebben vágott neki a második európai kalandnak. A Leverkusen ekkoriban már profin kezelte a légiósok integrációját. Korábban Paulo Sérgio és Jorginho is megfordult a csapatnál, ami jelentősen megkönnyítette a beilleszkedését.

A játékos karrierjének egyik legfájóbb pontja a 2002-es világbajnokság volt, amelyre csúcsformája ellenére sem kapott meghívót. Annyira megviselte a mellőzés, hogy egyetlen mérkőzést sem nézett meg a tornából, amelyet végül Brazília nyert meg.

Brazília
Brazil
Piaci érték: 948M €
Jelenlegi helyezés: #5
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Uruguay
18
7
7
4
22
12
10
28
5.
Brazília
18
8
4
6
24
17
7
28
6.
Paraguay
18
7
7
4
14
10
4
28
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

Négy évvel később viszont már ott volt a 2006-os vb-n, de ezen a tornán Brazília a papírforma ellenére már a negyeddöntőben búcsúzott Franciaország ellen. Zé Roberto szerint a kudarc fő oka az volt, hogy a sztárokkal teletűzdelt keret fizikálisan nem volt csúcsformában. Mindez azért is jelentett problémát, mert a futball ekkoriban már egyre inkább az atlétikusság irányába tolódott el.

Az egykori klasszis középpályás jelenleg motivációs előadóként és fiatal játékosok mentoraként dolgozik. Emellett a közösségi médiában is rendkívül aktív, ahol több mint hárommillió követővel rendelkező tartalomkészítővé vált. Edzői vagy sportvezetői karrierben egyáltalán nem gondolkodik. Úgy fogalmazott, hogy a futball túl sok időt vesz el az embertől, ő pedig most végre azt az életet éli, amelyet az aktív pályafutása alatt sosem tehetett meg.
