"Egész nap szexeltem, hajnalig videojátékoztam": így bukott meg a brazil sztárfocista a Real Madridnál
A Bayern München és a Palmeiras egykori sztárja, Zé Roberto a Globo "Abre Aspas" című műsorában vallott karrierje sorsfordító pillanatairól. Őszintén beszélt a videojáték-függőségről, amely hátráltatta a Real Madridnál, a 2002-es vb-keretből való kimaradás fájdalmáról is.
Az egykori brazil válogatott középpályás 21 évesen, friss házasként igazolt a Portuguesából a Real Madridhoz, ám nem tudott élni a lehetőséggel. Saját bevallása szerint a PlayStation-függőség, konkrétan a Crash Bandicoot végigjátszásának kényszere tönkretette a teljesítményét.
Zé Roberto számára ez a kudarc végül komoly tanulságul szolgált. Egy rövid brazil kitérőt követően, a Flamengo érintésével tért vissza Európába. Ezt követően 14 éven át futballozott a Bayer Leverkusen, a Bayern München, a Hamburger SV, majd később a katari Al-Gharafa színeiben.
Olyan voltam, mint egy kakas: egész nap szexeltem, hajnalig pedig videojátékoztam. Folyamatosan egészségtelenül ettem, és nagyon keveset aludtam
- mondta őszinte vallomásában az egykori sztárfocista.
Elmondása szerint a brazíliai hazatérése során kielemezte a hibáit, és sokkal felkészültebben vágott neki a második európai kalandnak. A Leverkusen ekkoriban már profin kezelte a légiósok integrációját. Korábban Paulo Sérgio és Jorginho is megfordult a csapatnál, ami jelentősen megkönnyítette a beilleszkedését.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A játékos karrierjének egyik legfájóbb pontja a 2002-es világbajnokság volt, amelyre csúcsformája ellenére sem kapott meghívót. Annyira megviselte a mellőzés, hogy egyetlen mérkőzést sem nézett meg a tornából, amelyet végül Brazília nyert meg.
Négy évvel később viszont már ott volt a 2006-os vb-n, de ezen a tornán Brazília a papírforma ellenére már a negyeddöntőben búcsúzott Franciaország ellen. Zé Roberto szerint a kudarc fő oka az volt, hogy a sztárokkal teletűzdelt keret fizikálisan nem volt csúcsformában. Mindez azért is jelentett problémát, mert a futball ekkoriban már egyre inkább az atlétikusság irányába tolódott el.
Az egykori klasszis középpályás jelenleg motivációs előadóként és fiatal játékosok mentoraként dolgozik. Emellett a közösségi médiában is rendkívül aktív, ahol több mint hárommillió követővel rendelkező tartalomkészítővé vált. Edzői vagy sportvezetői karrierben egyáltalán nem gondolkodik. Úgy fogalmazott, hogy a futball túl sok időt vesz el az embertől, ő pedig most végre azt az életet éli, amelyet az aktív pályafutása alatt sosem tehetett meg.
