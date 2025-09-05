Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
Asztalra csapott a BMW-vezér: öngyilkosság lenne az uniós terv?
A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse kritkával illette, hogy az Európai Unió 2035-re ki tervezi vezetni a belső égésű motorokat. Szerinte a szabályozás figyelmen kívül hagyja a járművek teljes ellátási láncát, és a klímabarát üzemanyagok engedélyezését is biztosítani kellene, írja a Portfolio.
Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója pénteken adott interjújában az EU 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetését kritizálta. A Politicónak nyilatkozva Zipse rámutatott, hogy az átállás fix dátuma nem veszi figyelembe a járművek teljes értékláncát, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést.
„Nem teszünk jót magunknak azzal, hogy önkényes jövőbeli dátumokat határozunk meg, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell. A jelenlegi szabályok abszurditása, hogy az üzemanyaggyártókra – például a Shellre és a BP-re – nem vonatkoznak célértékek” – hangsúlyozta a BMW vezetője.
Zipse arra ösztönözte az uniós szabályozókat, hogy a klímabarát üzemanyagok használatát 2035 után is engedélyezzék, és vonják felelősségre a gyártókat az ellátási lánc kibocsátásáért.
A BMW vezérigazgatója kitért arra is, hogy az iparágat jelenleg magasabb vámok, gyenge kereslet és erős kínai verseny sújtja, ennek ellenére a BMW továbbra is folytatja növekedését az európai piacon. Zipse elmondása szerint 2025-ben a vállalat célja, hogy több mint 2,5 millió járművet értékesítsen, és augusztusig már meghaladta a tavalyi eladási számokat.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
