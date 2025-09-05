Asztalra csapott a BMW-vezér: öngyilkosság lenne az uniós terv?

A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse kritkával illette, hogy az Európai Unió 2035-re ki tervezi vezetni a belső égésű motorokat. Szerinte a szabályozás figyelmen kívül hagyja a járművek teljes ellátási láncát, és a klímabarát üzemanyagok engedélyezését is biztosítani kellene, írja a Portfolio.

Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója pénteken adott interjújában az EU 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetését kritizálta. A Politicónak nyilatkozva Zipse rámutatott, hogy az átállás fix dátuma nem veszi figyelembe a járművek teljes értékláncát, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést.

„Nem teszünk jót magunknak azzal, hogy önkényes jövőbeli dátumokat határozunk meg, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell. A jelenlegi szabályok abszurditása, hogy az üzemanyaggyártókra – például a Shellre és a BP-re – nem vonatkoznak célértékek” – hangsúlyozta a BMW vezetője.

Zipse arra ösztönözte az uniós szabályozókat, hogy a klímabarát üzemanyagok használatát 2035 után is engedélyezzék, és vonják felelősségre a gyártókat az ellátási lánc kibocsátásáért.

A BMW vezérigazgatója kitért arra is, hogy az iparágat jelenleg magasabb vámok, gyenge kereslet és erős kínai verseny sújtja, ennek ellenére a BMW továbbra is folytatja növekedését az európai piacon. Zipse elmondása szerint 2025-ben a vállalat célja, hogy több mint 2,5 millió járművet értékesítsen, és augusztusig már meghaladta a tavalyi eladási számokat.