Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására.
Esik a forint: gyengén indult a hétfő reggel
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró 7 órakor 392,37 forinton állt, magasabban a péntek esti 392,06 forintnál. Hétfőn az euró eddigi napi csúcsa 394,33 forint volt.
A dollár jegyzése 342,61 forintról 343,20 forintra erősödött, a svájci franké pedig 433,95 forintról 434,15 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1433 dollárra változott a péntek esti 1,1438 dollárról.
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
2026-ban is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit március 14-én, többek között a Széchenyi-díjakat.
A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet minden évben március 15-e környékén adnak át.
Ezeknek a platformoknak a működési elve lényegében a fogadási tőzsdékével egyezik meg
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.
Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Komoly figyelmeztetést küldött a hitelminősítő Magyarországnak: óriási csapdát rejt a hazai lakáspiac
A hitelminősítő szerint a várható gazdasági fellendülés és a szektor erős alapjai sikeresen ellensúlyozzák a makrogazdasági kockázatokat.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Egy friss elemzés szerint Európa GDP-vel súlyozott gazdasági egyensúlypontja 1950 óta folyamatosan vándorol keletre.
Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk
Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben.
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet
A kormányhivatal vizsgálja a debreceni akkugyárban történt balesetet, miközben egy dolgozó nyilvánosan beszélt a feltételezett szabálytalanságokról.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: van olyan ágazat, amelyik pillanatok alatt majdnem a felére zsugorodott
2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
Gyengült a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti szintekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt.
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.